Расизм как политтехнология. Зачем Дональд Трамп сам нарвался на скандал?

Президента США Дональда Трампа обвиняют в расизме. Для американской политики это одна из самых ядовитых и опасных инсинуаций, какие можно себе представить. Нижняя палата Конгресса США вынесла главе государства официальное порицание. Ничего подобного не случалось более 100 лет — со времен 27-го президента США Уильяма Говарда Тафта. Да и тогда упрек был все же помягче. Но сам Трамп скандалу только рад. На его взгляд, против него "разыгрывается расистская карта", поскольку на фоне экономических достижений его администрации других козырей у его противников просто нет и не будет. "Скажем так: я не недоволен", — заявил хозяин Белого дома британскому консервативному изданию Daily Mail. "Понаехавшим" — скатертью дорога… Еще бы ему быть недовольным, когда он сам все и спровоцировал! Для начала — выдал неделю назад в Twitter залп из трех записей, складывавшихся в единый текст. Вот он дословно: "Интересно наблюдать, как "прогрессивные" демократки в Конгрессе, понаехавшие из стран с абсолютно катастрофическими правительствами — наихудшими, самыми продажными и никчемными в мире (если там вообще есть функционирующее правительство), теперь громко и злобно поучают народ США, величайшей и самой могущественной нации на земле, как нам устраивать работу своего правительства".

Описание Президент США Дональд Трамп © EPA/Andrew Harrer / POOL

"Почему бы им не уехать обратно и не взяться помогать тем тотально разрушенным и криминализованным местам, откуда они к нам явились, — продолжал президент. — А потом пусть приезжают и показывают, как это делать. Катитесь скорее, ваша помощь там так нужна. Уверен, что Нэнси Пелоси с радостью обеспечила бы вам бесплатный проезд!" The Squad: строительная "бригада" или "расстрельная команда"? Предложение темнокожим людям "валить туда, откуда пришли" однозначно воспринимается в США как "расистский штамп". Всем без объяснений понятно, что адресована тирада была прежде всего так называемой бригаде (The Squad) из четырех молодых женщин, избранных в прошлом году в состав нижней палаты Конгресса: Александрии Окасио-Кортес (АОК), Ильхан Омар, Рашиде Тлаиб и Аянне Прессли. А Пелоси — спикер той же палаты, третий человек в государственной иерархии США и самый высокопоставленный действующий политик в рядах демократической оппозиции, к которой все они принадлежат. Хотя на самом деле АОК и Тлаиб — социал-демократки, члены организации "Демократические социалисты Америки". Окасио-Кортес и ее подруги сами окрестили себя с подачи АОК "бригадой" по строительству в США светлого будущего на началах социальной справедливости (правда, у этого слова имеется и более зловещее значение: Firing Squad — это уже "расстрельная команда"). В Конгрессе они работают без году неделю, но уже играют там весьма заметную роль. В частности, активно ратуют за импичмент президента-республиканца.

А вот Пелоси настроена в этом вопросе осторожно и скорее остужает пыл радикально настроенных однопартийцев. Понять ее легко: Сенат Конгресса остается под республиканским контролем, и любая попытка импичмента Трампа сейчас заведомо обречена на провал. Более того, по мнению специалистов, такая демонстрация бессильного гнева скорее повредила бы оппозиции. В целом зубастость и напористость (а скорее всего — и популярность) юных коллег скорее раздражают 79-летнюю Пелоси. Она никогда этого особо не скрывала и публично отпускала по их адресу разные колкости, особенно после того, как те ей наперекор проголосовали против законопроекта об ассигнованиях на охрану границы (Омар тогда публично осудила выделение средств "организациям, нарушающим права человека, и администрации, руководящей этими нарушениями прав человека"). Члены "бригады" сначала терпели, но в конце концов АОК огрызнулась, заявив Washington Post, что "постоянные придирки к новоизбранным небелым женщинам" со стороны спикера достигли уровня "откровенного неуважения". Как Трамп "заступился" за Пелоси После этого Трамп и "заступился" за Пелоси в свойственной ему манере. Он уверяет, что сделал это из сугубо патриотических соображений — ему, мол, просто надоело терпеть бесконечный поток негативных отзывов об Америке со стороны "понаехавших", вот он и предложил им убираться восвояси. "Если вы ненавидите нашу страну, если вам здесь не нравится, можете уезжать", — продолжал президент заочную полемику. Агентство Associated Press по этом поводу писало, что прежде "подобные подначки адресовались политическим диссидентам, а не законодателям из оппозиционных партий". Но при этом Трамп заверял, что у него "во всем теле нет ни одной расистской косточки" (расхожее американское выражение, означающее, что чего-то нет и в помине). Дескать, если он и утверждал, что против Пелоси "разыгрывается расистская карта", то только лишь потому, что ровно то же самое делается и против него самого. "Расист в Белом доме" Конечно, со стороны было очевидно, что хозяин Белого дома, что называется, ваньку валяет. На него обрушился целый шквал обвинений. АОК написала в Twitter, что у него расистские ум и сердце, а не кости. Потом они с подругами устроили целую совместную пресс-конференцию, чтобы дать отпор президенту.

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В соцсетях Трампу хором указывали, что члены "бригады" — не "понаехавшие", поскольку за исключением сомалийки Омар все они — уроженки США. Кстати, в одном из саркастических ответов президенту в Twitter подчеркивалось, что на самом деле он прав: на родине у этих женщин сейчас действительно "катастрофическое" правительство — его собственное. Еще одна язвительная запись напоминала, что без "понаехавших" у него самого не было бы жен: сейчас он женат на словенке, а первая его супруга была чешкой. Тон комментариев в либеральной прессе был не столько насмешливым, сколько возмущенным и воинственным. Так, главный редактор журнала New Yorker Дэвид Ремник озаглавил свою отповедь без обиняков: "Расист в Белом доме". Фактически автор призвал к продолжению внутриполитической "гражданской войны" в США, написав: "Ход истории находится в руках членов Конгресса, у которых есть выбор между сговором либо импичментом, потворством либо сопротивлением" президенту страны. И сопротивление — во всяком случае, декларативное — не заставило себя ждать. Палата представителей в специальной резолюции "решительно осудила расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые легитимизируют и усиливают страх и ненависть по отношению к новым американцам и людям с небелым цветом кожи". Кстати, в ходе дебатов на эту тему республиканцы указывали, что регламент самого Конгресса запрещает характеризовать какие-либо действия как "расистские". Проверка подтвердила нарушение регламента, но в конечном счете демократическое большинство все равно настояло на своем. Кроме того, Пелоси публично назвала позицию Трампа "ксенофобской" и выразила мнение, что его реальная цель — "сделать Америку снова белой", а не великой. "Мы оскорблены тем, что он сказал о наших сестрах", — заявила она на закрытом фракционном совещании в Конгрессе. А бывший вице-президент США Джозеф Байден, фаворит отборочного этапа предвыборной гонки 2020 года среди демократов, подчеркнул, что АОК и ее подруги как раз и олицетворяют "то, что делает Америку великой".

Описание Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси © AP Photo/J. Scott Applewhite

Негативные отклики звучали и за пределами США, в том числе со стороны таких их традиционных друзей и союзников, как Канада и Великобритания. Правда, британский кабинет в ближайшие дни должен поменяться, но отношения с Лондоном у Вашингтона осложнены еще и недавней скандальной отставкой британского посла в США, против которого, как на днях выяснилось, американские власти ведут теперь расследование по подозрению в причастности к "утечкам" в прессу секретной информации. "Гамбит Трампа" Трампа волна критики совершенно не смутила. Напротив, он вел себя так, словно ему того и надо было: охотно продолжал заочную полемику в соцсетях и прессе и выражал полную уверенность в том, что "выигрывает эту политическую схватку с большим преимуществом". Нападки же, по его словам, его "не тревожат", поскольку "многие с ним согласны". Он также выступил на массовом митинге перед своими сторонниками в штате Северная Каролина и с видимым удовольствием слушал, как те скандировали в адрес мусульманки Омар, которую в свое время обвиняли еще и в антисемитизме: Send her back! ("Выслать ее отсюда!", а по контексту точнее — "Пошла вон из страны!") Хотя позже заверял журналистов, что не подсказывал этой речевки участникам митинга, а "они сами" принялись ее выкрикивать.

Американские аналитики убеждены, что за всем этим крылся политический расчет. Они хором указывают, что Трампа изначально не устраивала и даже тревожила размолвка между Пелоси и радикальной "бригадой". Ему важно и выгодно подчеркивать их единство, чтобы убеждать избирателей, что АОК и ее единомышленники — это сегодняшний и, главное, завтрашний день всей Демократической партии США. И расчет, судя по всему, себя оправдал. "Гамбит Трампа удался", — констатирует телекомпания NBC, называя "коллективную оборону" демократов "публичной демонстрацией солидарности". Сам президент также уверен, что его тактика срабатывает. "Демократы пытались дистанцироваться от "прогрессивной" четверки, но теперь вынуждены с ней обниматься, — написал он. — Это означает, что они одобряют социализм, ненависть к Израилю и США! Для демократов — ничего хорошего". Те, кстати, и сами это сознают. Бывший главный политстратег Барака Обамы, а ныне комментатор CNN Дэвид Аксельрод признал, что Трамп "вынуждает всех демократов" признать АОК и ее подруг новой партийной "иконой". "Как стратег, я понимаю, что он делает, — добавил специалист. — Это во многом творится не по плану, а по наитию. Но для него это срабатывает, и он считает, что и на сей раз сработает". "Всадницы Апокалипсиса" Стращают республиканцы избирателей прежде всего перспективой распространения в Америке социализма. Та же NBC указывает, что это вызывает особый резонанс в штатах наподобие Флориды, где "много выходцев из стран с левыми правительствами", прежде всего латиноамериканских. Трамп не устает повторять, что его заочные оппоненты — "несомненно, социалисты", а "мы [США] никогда не будем социалистической страной". Его сторонники идут еще дальше. Сенатор-республиканец из Луизианы Джон Кеннеди на днях назвал АОК и ее подруг "четырьмя всадницами Апокалипсиса". По его словам, его "поражает, что им изо всех сил стараются поддакивать столь многие претенденты на президентское кресло" среди демократов.

Описание Член Палаты представителей США Рашида Тлаиб, Ильхан Омар, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли © AP Photo/J. Scott Applewhite