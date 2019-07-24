"Эта реформа потенциально взрывоопасна". Зачем Макрону менять пенсионную систему

Навестив на исходе июля Баньер-де-Бигор в предгорьях Пиренеев, где в школьные годы он проводил каникулы в гостях у любимой бабушки, лидер Франции Эмманюэль Макрон в беседах с жителями коммуны сделал заявления, которые не могли не привлечь внимания. По мнению главы республики, многомесячный кризис, вызванный уличными выступлениями антиналогового движения "желтых жилетов", близок к завершению. "Теперь всем надо успокоиться и больше работать", — рекомендовал он. Французский лидер одновременно сообщил, что в скором времени начнется обсуждение проекта новой пенсионной системы. Накануне Макрон получил проект, подготовленный высоким комиссаром по вопросам пенсионной реформы (так официально звучит его должность) Жан-Полем Дельвуа. Новая система, которая вступит в силу в начале 2025 года, будет касаться работников, родившихся в 1963 году и позднее. "Необходимо развернуть все то, что было предложено, скоординировать и подготовить решения, которые будут вынесены в конце этого или начале следующего года", — сказал глава государства. Он подчеркнул, что реформированная система должна стать "более справедливой и более прозрачной". Чемпионы долголетия У перемен есть демографические, финансовые и социальные причины. В большинстве европейских стран демография претерпела эволюцию с момента принятия действующих пенсионных законодательств. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась, рождаемость снизилась. В то же время рост экономики замедлился, безработица возросла. Прежние системы в итоге больше не приспособлены к современным условиям.

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Во Франции расходы на пенсии поднялись к 2013 году до €310 млрд. Это составляет 14% ВВП, что на четыре пункта больше, чем в других странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). На одного пенсионера в республике приходится ныне менее двух работающих. В 2050 году это соотношение может оказаться еще более драматичным — 1:1,2. И дело не только в демографии. Наряду с Южной Кореей Франция входит в число мировых лидеров в области долголетия. Но при равных ожиданиях продолжительности жизни (в среднем соответственно 85,5 и 85,6 года) французы проводят на пенсии на 12 лет больше, чем южнокорейцы. Установленный законом официальный пенсионный возраст в двух странах практически идентичен (61,6 и 61 год), но во Франции предпочитают уходить на пенсию, едва достигнув 60 лет, тогда как в Южной Корее — в 72 года. Меморандум инспектора Макрона Согласно статистике ОЭСР, французы в возрасте 60–64 лет работают меньше, чем в других странах Европы, и это создает проблемы для финансирования системы. Хотя об этом не говорится прямо, реформа должна побудить эту группу населения остаться на рабочих местах. Одним из первых внимание к проблеме привлек нынешний хозяин Елисейского дворца. Еще в 2008 году 30-летний инспектор Генеральной инспекции финансов республики Эмманюэль Макрон подготовил для французского государства доклад "Распределение обязательных отчислений между поколениями и вопросы межгенерационной справедливости". Вслед за этим меморандумом о недостатках системы все профильные правительственные учреждения, включая Совет ориентации пенсий и Счетную палату, задумались над масштабной реформой.

Те, кому сегодня 56 лет, получат право на полную пенсию по достижении 64 лет. Чтобы стимулировать продление активности, комиссар предлагает сделать возраст, позволяющий получать полную пенсию, единым для всех

Действующая система отнюдь не идеальна, убежден и сегодня глава государства. "Она хорошо защищает людей, имеющих пожизненный статус, — заметил он, общаясь с жителями Баньер-де-Бигор. — Если на вас распространяется специальный пенсионный план, то это дает вам немалые преимущества. Но этот же порядок несправедлив к тем, кто занят на среднем или малом предприятии". Жертвами системы президент назвал в первую очередь женщин, работников с фрагментарным образованием и тех, в чьей профессиональной карьере случались перерывы. Проект комиссара Дельвуа Как представляет дело его создатель, он будет более благоприятным для людей с наиболее скромными доходами и тех, чьи профессиональные карьеры не были непрерывными. Каждый трудовой день позволит заработать пенсионные очки даже студенту, помогающему собирать урожай яблок. Право на приобретение пенсионных очков сохранится и в период декретного отпуска, безработицы или отпуска по болезни.

Описание Высокий комиссар по вопросам пенсионной реформы Жан-Поль Дельвуа © EPA/ETIENNE LAURENT/POOL

Официальный пенсионный возраст по-прежнему составит 62 года, но ушедший с работы в этом возрасте потеряет 10% пенсии. Тот, кто уйдет в 63 года, недосчитается 5%. Напротив, ушедший в 65 лет получит прибавку 5%, в 66 лет — 10%. Реформа касается и правил уплаты пенсионных взносов. Те, кто к настоящему времени уплатил их в недостаточном объеме (меньше 172 семестров) и должен был бы работать до 67 лет, смогут теперь уйти с работы раньше — правда, не совсем ясно, с какой пенсией. Кто выиграет, кто проиграет В будущем универсальном режиме выхода на пенсию уже не будет возможностей досрочного ухода некоторых категорий работников (газовщиков, электриков, транспортников). Они будут постепенно отменены, поскольку право выхода на пенсию официально будет предоставляться с 62 лет. Для работников с достаточным трудовым стажем, но малыми доходами комиссар Дельвуа предложил установить новые размеры минимальной пенсии. Она доведена до 85% минимальной заработной платы, или €1 тыс. в месяц. Прежде она составляла 81% минимальной оплаты труда для занятых в промышленности и 75% — в сельском хозяйстве. В ведомстве премьер-министра Эдуара Филиппа отметили, что реформа "подтверждает приверженность правительства созданию новой пенсионной системы, более справедливой и более понятной всем гражданам". Но, как любят говорить во Франции, "дьявол скрывается в деталях". По мнению деловых аналитиков газеты L'Opinion Оливье Огюста и Фанни Гиноше, в данном случае их не так мало.

Дельвуа предложил выплачивать полную пенсию начиная с 64 лет. При этом возможность выхода на пенсию в 62 года, в соответствии с обещаниями Макрона, сохраняется. Но в этом случае пенсия окажется меньше. Возрастная граница 64 года, однако, по замечанию экспертов, не будет отлита в мраморе. Она должна меняться в соответствии с различными факторами, в том числе демографией. Генеральный секретарь Французской демократической конфедерации труда Лоран Берже немедленно подверг критике планы установления единого возраста для выплаты полной пенсии. Устанавливать такой рубеж несправедливо, полагает он. Время выхода на полную пенсию должно быть приспособлено к карьере каждого и меняться в зависимости от индивидуальной ситуации. Изменения претерпят и выплаты по случаю потери кормильца. Предлагаемые правила гарантируют оставшейся в живых супруге (супругу) 70% доходов супружеской четы. Так, если один из пенсионеров получал €850, а другой — €2 тыс., то оставшийся в одиночестве супруг будет получать €1995. Все решит парламент? Финальный проект реформы будет представлен правительству до конца года и передан затем в парламент, который займется его изучением уже после муниципальных выборов, которые пройдут в марте. Система будет вводиться постепенно с 2025 года, а ее действие будет распространяться на тех, кто родился не ранее 1963 года. Достигнув 62 лет, каждый француз будет сталкиваться с выбором: продолжать работу и получать более высокую пенсию или уйти раньше с меньшим вознаграждением. Отныне труженики частного и общественного секторов, чиновники, парламентарии — все будут подчиняться одним и тем же правилам. Каждый отработанный день будет по-прежнему приносить пенсионные очки. Но пенсия не будет больше подсчитываться на основе 25 лучших лет (для частного сектора) или шести последних месяцев (для чиновников).

Каким бы ни был ваш профессиональный статус, каждый евро вашего взноса позволит получить одно и то же число пенсионных очков. На этой основе и будут подсчитываться пенсии. Будет создана национальная касса универсальных пенсий

В проекте комиссара Дельвуа, который должен привести пенсионную систему к финансовому равновесию в 2025 году, сохранится возможность досрочного ухода на пенсию для военных, полицейских, пожарных, тюремных стражников. Но также и служащие, чьи профессии считаются опасными, как, например, моряки или авиадиспетчеры, не будут обязаны оставаться на службе до 64 лет для получения пенсий в полном объеме. Последние, однако, должны будут иметь стаж не менее чем 27 лет. Сегодня возможность досрочного выхода на пенсию имеют 765 тыс. человек. В результате реформы этот контингент сократится по крайней мере наполовину. Предостережение профессора Эро Готово ли общество? По мнению профессора Парижской школы экономики Жана-Оливье Эро, "новая система призвана побудить французов дольше оставаться на работе". Но у некоторых реформа создаст ощущение разрыва социального договора. Протесты могут получить широкую поддержку, поскольку перемены означают конец социальной модели, унаследованной от послевоенной эпохи. "Эта реформа потенциально взрывоопасна", — считает профессор.