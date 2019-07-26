Больше чем милашка: как Сандра Буллок освободилась от романтического амплуа

В 90-е на Сандру Буллок навесили образ "американской милашки", не смутившись даже тем, что росла фройляйн в Германии. Неофициальному статусу поспособствовали многочисленные романтические комедии, а также человеческая приземленность и доброжелательность актрисы. Впрочем, Буллок удалось выйти за пределы этого клише и построить чрезвычайно успешную карьеру в жанровом кино. Буллок быстро зарекомендовала себя в студийных фильмах, когда на заре карьеры попала в ураганный боевик "Скорость" с Киану Ривзом. Куда бы ее ни заносила нелегкая — в экшены, триллеры, мелодрамы или ромкомы — Сандра везде умела находить гуманизм в своих персонажах и смягчать сердца кинолюбителей. Нередко она изображала запущенных замухрышек, которые расцветали в красоток. Например, в "Мисс Конгениальность" она играла неухоженную агентшу ФБР, вынужденную участвовать в конкурсе красоты под прикрытием, чтобы предотвратить теракт. Такой подход хорошо показывает самоиронию Буллок — качество, стабильно демонстрируемое ей и в жизни. За день до получения "Оскара" она посетила церемонию "Золотой малины", где с гордостью приняла приз за худшую женскую роль в фильме "Все о Стиве".

Описание Сандра Буллок после получения "Оскара" за лучшую женскую роль в фильме "Невидимая сторона", 2010 год © REUTERS/Mario Anzuoni

На своих условиях Буллок выбирает те проекты, что ей интересны, и чувствует себя в студийной системе как рыба в воде. Со стороны кажется, что Сандра гораздо меньше своих коллег по цеху озабочена чаяниями голливудских академиков и реже ищет роли в надрывных претенциозных драмах на злободневные темы (очевидное исключение — ансамблевая слезовыжималка "Столкновение"). Даже своего "Оскара" актриса получила за вполне зрительскую и духоподъемную спортивную драму "Невидимая сторона". Еще одну номинацию на золотую статуэтку ей принесла "Гравитация" — уникальное сочетание фантастического блокбастера с авторским фильмом.

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С 1996 года Буллок активно занимается продюсированием своих и не только картин. К такому шагу ее побудили "пенсионные опасения": после 40 ко многим актрисам в Голливуде относятся так, как будто у них истек срок годности. Таким образом Сандра надеялась задержаться в любимой индустрии, даже если окажется невостребованной. Опасения оказались напрасны: фильмы с ней по-прежнему пользуются большим зрительским спросом, а ее почтовый ящик пухнет от предложений. Продюсерская должность в свою очередь несет свои приятные бонусы: благодаря ей Сандра получает больше контроля в работе над своими ролями. Смерть романтическим комедиям Сандру Буллок можно смело считать королевой романтических комедий. Ее фильмография всегда давала поклонникам изрядное количество возможностей посмеяться и поумиляться: "Пока ты спал", "Мисс Конгениальность", "Предложение" и др. Однако сама Сандра данный жанр, страшно сказать, ненавидит. Проблема в том, что актрисы часто ограничены в выборе ролей. Если женщина желает попробовать себя в комическом амплуа, то ромкомы, как правило, — единственный предоставляемый для подобных упражнений полигон. В результате девушки скованы определенными типажами и вынуждены плясать от своих мужских партнеров.

Описание Билл Пуллман и Сандра Буллок в фильме "Пока ты спал", 1995 год © Vista/Getty Images

Буллок далека от мужененавистничества, однако ей всегда хотелось иметь творческую свободу и делать что-то смешное самостоятельно, а не быть лишь чьим-то придатком и романтическим интересом

Отмучившись в стратегическом количестве любовно-морковных картин, она смогла потихоньку направить свою карьеру в нужное русло, благо наработанная годами репутация кассовой звезды позволяла. Это совпало со временем, когда в Голливуде началось постепенное переосмысление женской доли на экране в сторону возросшей независимости. Сейчас у Сандры больше возможностей реализовывать свои интересы. В 2013-м она сыграла в комедии "Копы в юбках", а в 2018-м — в авантюрной афере "8 подруг Оушена". Что там, что там балом правили дамы. В обоих случаях картины достойно выступили в прокате, показав жизнеспособность такой модели.

Описание На мировой премьере фильма "8 подруг Оушена", Нью-Йорк, 2018 год © Jamie McCarthy/Getty Images

Кажется, это вообще негласная миссия Буллок: доказать, что женщина может в одиночку вывозить на себе проекты не хуже звездных мужчин

В 2009-м "Невидимая сторона" собрала по миру $309 млн, что стало рекордом среди фильмов, где главную роль исполняла женщина. Схожим образом она закрепила успех "Гравитации", которой требовалась исполнительница с именем. Одно время Буллок давала указания своим агентам, чтобы они искали для нее проекты, написанные специально для противоположного пола. В результате в фильме "Наш бренд — кризис" (2015) она получила партию политтехнолога, предназначавшуюся изначально для Джорджа Клуни. Картина оказалась так себе, но не по вине актрисы. Страх как двигатель прогресса Буллок признается, что черпает мотивацию в страхе и выходе из зоны комфорта. Команда "Мотор!" стабильно вызывает у нее легкую панику от мыслей, что она все испортит. Преодоление себя и своих тревог порой приводит Сандру к неординарным вызовам. Пожалуй, главным ее подвигом стала "Гравитация". Создатели фильма под началом Альфонсо Куарона долго не могли понять, как им снимать космические злоключения в невесомости. Кончилось все тем, что они соорудили изощренную систему технических прибамбасов, напоминающих модернизированные орудия пыток.

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Воспроизводить сложную хореографию, летая на тросах, Сандре помогли уроки танцев, которые она посещала в детстве. Впрочем, ничто не приготовило бедную актрису к тому, что ее будут подвешивать, запирать в большом ящике и оставлять там в тишине часов на десять. Внутри этого куба экраны проецировали свет на лицо Буллок в соответствии с компьютерными декорациями, в которых она впоследствии крутилась в финальном изображении. Компанию Сандре составляла лишь снимающая ее камера на роботизированной руке. Из-за съемочных нагрузок исполнительнице часто приходилось посещать физиотерапевта. Странно, что не психолога.

В любом случае актриса смогла не сойти с ума, научилась медитировать и ценить возможность прямо ходить по земле. Вдобавок она подарила кинематографу невероятную актерскую работу

Если в "Гравитации" главным орудием Буллок были ее лицо и глаза, то в недавнем "Птичьем коробе" она лишила себя этого важнейшего выразительного средства из актерского арсенала. По сюжету фантастического ужастика, люди кончают жизнь самоубийством, когда видят некую злобную сущность, и, как следствие, должны носить повязки на глазах. Сандра опасалась, как она справится со "слепой" ролью, но в итоге с честью вышла из этой ситуации. Пострадали лишь камеры, в которые она периодически врезалась. Фильм в свою очередь даже вдохновил флешмоб, где люди заматывали себе глаза и пытались повторить свои повседневные рутины.

Описание Кадр из фильма "Птичий короб", 2018 год © Netflix