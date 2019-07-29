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Между роялем и роялти. Как Крутой превратил советскую эстраду в российский шоу-бизнес

МОРСИН Александр 
Музыкальный критик
Александр Морсин — о самом успешном эстрадном композиторе в новейшей истории России, которому сегодня исполняется 65 лет, приметах его фирменного стиля и значении для отечественного шоу-бизнеса 

Без упоминания Игоря Крутого невозможен серьезный разговор о российской эстраде 1990-х. Один из самых востребованных и профессиональных сочинителей в области "взрослой" поп-музыки, амбициозный продюсер и стратег, он стал символом перемен, происходивших в зарождающемся отечественном шоу-бизнесе сразу после распада СССР.

Именно Крутой подвел черту под старой советской эстрадой как сферой "культурного обслуживания населения" и принялся конструировать новую — российскую — как область шоу-бизнеса. Нагляднее всего этот переход отражен на постановочных фото маэстро и в буклетах его дисков 20-летней давности: почти везде он неотличим от зрелого бизнесмена средней руки — галстук, пиджак, дорогие часы.

Игорь Крутой Алексей Филиппов/ТАСС
Описание
Игорь Крутой
© Алексей Филиппов/ТАСС
Так выглядели завсегдатаи казино, депутаты и "хозяева жизни". Типаж Крутого (не говоря о фамилии) сливался с атрибутами первых героев "Коммерсанта" и подразумевал близость к элите и деньгам. С его подачи композитор стал напоминать посредника и уверенного в себе делового партнера, нежели одинокого творца и ведомого музой художника

Он же свел воедино художественного руководителя ансамбля, администратора, аранжировщика и пианиста, чтобы стать первым в стране по-настоящему крупным универсальным продюсером со связями. Если угодно, Крутой поставил знак равенства между роялем и роялти, нотами и банкнотами. 

Ангел-хранитель

По нынешним меркам пианист-самоучка Игорь Крутой пришел к большому успеху неслыханно поздно. Когда никому не известный Александр Серов спел "Мадонну" на музыку Крутого, последнему было уже 33 года. Тогда же, в 1987-м, у композитора вышла первая мини-пластинка на "Мелодии". В следующие десять лет Крутому удалось собрать вокруг себя самых популярных отечественных артистов и незаметно подменить отчетные концерты "Песни года" и "Золотого граммофона" своими творческими вечерами. Сначала песни Крутого исполняли Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Александр Буйнов, Лайма Вайкуле и Михаил Шуфутинский, позже — Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Иосиф Кобзон. Ради Крутого чуть ли не все суперзвезды российской эстрады впервые собрались не в эфире "Голубого огонька", а в его песне "Ангел-хранитель". С тех пор такой чести больше не удостаивался ни один автор-песенник. 

' Youtube/ Эпоха Ретро'

Ореол славы Крутого приводил в студию даже тех, кто сроду не пел, например писателя-сатирика Аркадия Арканова. В середине 1990-х Крутой запел сам. Исполненный в дуэте с Ириной Аллегровой "Незаконченный роман" звучал настолько убедительно, что народная молва тут же поженила видного композитора с "шальной императрицей", готовой, как известно, тучи развести руками.

Всемогущество и проекты Крутого приобретали устрашающий размах. Он ежегодно выпускал хиты ("Любовь, похожая на сон", "Я люблю тебя до слез", "Третье сентября"), запускал карьеры в "АРС-Рекордз" (Николай Трубач, Demo, "Премьер-министр"), устраивал грандиозные концерты зарубежных артистов (Майкл Джексон на стадионе "Динамо"), скупал акции и активно входил в медийный рынок

Композитор эпохи

Как мелодист Крутой работал в русле шлягеров Раймонда Паулса — деликатных и запоминающихся клавишных переборов в среднем темпе. Они идеально ложились на слух, их по-прежнему легко напевать, под них не стыдно пригласить на танец. Однако в отличие от старшего коллеги Крутой не отталкивался от джаза и регтайма и вообще не слишком оглядывался на музыкальный канон. Ему, очевидно, претила любая форма "утяжеления" исходных мотивов и сама мысль о нахождении в тени великих мастеров.

С Раймондом Паулсом на открытии Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна", 2003 год Виктор Лисицын/ТАСС
Описание
С Раймондом Паулсом на открытии Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна", 2003 год
© Виктор Лисицын/ТАСС

В лучшем случае Крутой опирался на общепринятый образ признанного эстрадного композитора (черный рояль, рядом певица в вечернем платье), но не более того. Ни в интервью, ни во время концертов Крутой не отсылал публику к гениальным предшественникам или хотя бы учителям. При всей его тяге к задумчивым минорным аккордам он не ставил себя в ряд с Таривердиевым или даже Пахмутовой, не говоря о классиках вроде Моцарта или Шопена. В этом была своя логика. Технически сочинения Крутого укладывались в сборник упражнений по сольфеджио, мелодии были обрывочны и скудны на идеи. Но что с того, если он умел передать главное с помощью пяти клавиш? 

У Крутого было безошибочное чутье на хиты и подходящие аранжировки. Он писал общедоступную красивую музыку и тонко чувствовал запросы аудитории — той, что застала советских кумиров и была готова к их ротации. На протяжении всех 1990-х годов Крутой не знал поражений и не допускал серьезных осечек — большая часть написанного им рано или поздно добиралась до хит-парадов или как минимум до альбомов его друзей-артистов. Уже одно это позволяет назвать его одним из самых знаковых композиторов своего времени — не всегда взыскательного и разборчивого, но уж точно никак не потерянного

В конце концов, за Крутым стояла советская школа композиторского образования, консерватория и, что не менее важно, халтура в провинциальных ресторанах в годы юности. Именно это сочетание академической выправки и знания теории, вовремя забытой в угоду обывателю, и сделало его тем, кем сделало. Народным артистом. 

Академия Крутого

Авторитет и влияние Крутого не могли не привести его на телевидение, и в первую очередь — в музыкальные проекты. Главным из них стала "Фабрика звезд", закончившаяся, впрочем, для композитора и продюсера неудачно. Публичный конфликт с руководством Первого канала вылился в холодную войну и закономерный отказ от трансляции международного фестиваля "Новая волна" в Юрмале, организованного Крутым в 2002 году. Позже он создал аналог конкурса, но уже для начинающих артистов — "Детскую Новую волну", а затем и вернул расположение Первого канала.

Логичным продолжением усилий по поддержке юных дарований стала открытая Крутым Академия популярной музыки — частного образовательного центра для подготовки певцов, композиторов, танцоров и музыкантов. На данный момент академия представлена в восьми городах России.

Ничем подобным не могут похвастаться главные конкуренты Крутого конца 1990-х — продюсеры и композиторы Игорь Матвиенко, Максим Фадеев и Виктор Дробыш.

Уход в классику

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В стороне от внушительной дискографии маэстро находятся сборники "Без слов" — начатые на рубеже веков записи инструментальных композиций Крутого. По его словам, это была вынужденная реакция на нехватку на сцене новых масштабных авторов и исполнителей: сочинять стало не для кого. На удивление критиков первый диск разошелся тиражом в сотни тысяч экземпляров и оказался вполне самодостаточным: Крутой смог обойтись без вокала (даже своего собственного), эффектных артистов и тяжелой ротации. Она не была абстрактной, как его же работы для кино, и содержала куда больше идей, чем заставки для рекламы или телепередач.

С другой стороны, лишенная лирики фортепианная музыка Крутого напоминала эскизы. Композиции длились по пять-шесть минут и казались пустыми рекламными щитами, ожидавшими заказчика. В них был определенный лоск, но им, что вообще свойственно их автору, не хватало искры и полета. Эта музыка не возвышала, не очищала и, будем откровенны, не слишком увлекала. Осторожный, в меру виртуозный и предельно аккуратный салонный рояль для кафе и презентаций: баллады, джаз, классика. Другое дело, что тогда такой тип музыки только входил в моду, и Крутой сорвал куш. 

Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

На последних дисках "Без слов", которые все чаще хочется назвать "Без комментариев", звучали обезжиренные "лаунж-обработки шедевров мировой классики": Чайковский, Бетховен, Шуберт, Бах и другие.

К этому времени, в конце 2000-х, Крутой переключился с мельчавших на глазах эстрадных певцов на оперных колоссов и записал двойной диск с симфоническим оркестром в паре с Дмитрием Хворостовским. Затем были Анна Нетребко и Юсиф Айвазов. Вышли совместные диски с Ларой Фабиан и Анжеликой Варум. Сейчас маэстро активно работает с феноменальным певцом из Казахстана Димашем Кудайбергеном.

В начале 2019 года Егор Крид выпустил клип-посвящение "Крутой" с участием композитора, собравший на данный момент свыше 26 млн просмотров.

Юбилейные концерты по случаю 65-летия Игорь Крутой по традиции проведет в Москве зимой.

' Youtube/ BlackStarTV'

 

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