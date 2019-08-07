Ослабление юаня. Пострадает ли Россия от обострения торговой войны США и Китая?

В начале недели курс китайского юаня снизился до многолетнего минимума по отношению к доллару США. Стоимость одного доллара превысила семь юаней впервые с кризисного 2008 года. Президент США Дональд Трамп немедленно обвинил КНР в манипулировании курсом собственной валюты. Председатель Народного банка Китая (НБК) И Ган в ответ на это заявил, что текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям китайской экономики и балансу спроса и предложения на рынке. Иными словами, НБК опровергает намеренное ослабление курса национальной валюты как элемент продолжающейся торговой войны между США и Китаем.
Подобную официальную позицию Китая стоит трактовать как форму азиатской вежливости. Ведь факты говорят об обратном. Впрочем, президент США также неоднократно заявлял об успешном ходе торговых переговоров, которые вскоре должны завершиться заключением "отличной" сделки. Вместо этого он сообщил в начале августа о скором введении дополнительных импортных таможенных пошлин на ряд китайских товаров в сумме около $300 млрд.
Сильный ход КНР
Надо признать, что текущее ослабление курса китайского юаня стало вполне предсказуемым ходом в торговой войне между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Более того, США предостерегали КНР и десяток других стран от "манипуляций" курсами национальных валют, понимая, что это будет самый логичный и самый сильный ход оппонента на сегодняшний день. В начале мая текущего года Минпромторг США предложил вводить пошлины на товары из ряда стран, которые имеют большой профицит торгового баланса с США. Тогда под подозрение попала и Россия.
Строго говоря, действия центральных банков с целью регулирования курсов национальных валют не являются чем-то незаконным или предосудительным. Суверенные государства вольны проводить свободную экономическую политику, исходя из собственных интересов. В этом плане мы наблюдаем очередную попытку экстерриториального применения законов США или же просто политической воли Соединенных Штатов. Иными словами, обвинение Китая в манипулировании валютным курсом означает его обвинение в проведении независимой экономической политики.
Курс на новую индустриализацию
В чем же заключаются предпосылки торгового конфликта между США и Китаем, одним из следствий которого стало текущее ослабление курса юаня? Прежде всего, необходимо понимать, что США взяли протекционистский курс на повышение импортных пошлин не только в отношении КНР. Ранее мы слышали о планах введения подобных мер для товаров из Евросоюза. Активное обсуждение этого вопроса пока отложено, но не отменено. По-видимому, оно возобновится в случае, если США добьются реального успеха в текущем торговом противостоянии с Китаем.
Необходимость защиты внутреннего рынка США от иностранных товаров связана с провозглашенным в США курсом на новую индустриализацию. Повышение импортных пошлин призвано стимулировать рост внутреннего производства в стране. Попутно эта мера способна несколько смягчить устойчиво высокий дефицит торгового баланса США. Следующим логичным шагом могло бы стать ослабление североамериканской валюты с целью повышения привлекательности товаров из США на внешних рынках. Подобная стратегия представляется вполне разумной для любой промышленно развитой страны. Однако она приходит в противоречие с укоренившимся состоянием экономики Соединенных Штатов как государства, эмитирующего основную мировую резервную валюту.
В конце июля президент США Дональд Трамп ценой немалых политических усилий добился понижения базовой ставки ФРС на 0,25% впервые с кризисного 2008 года. Однако речи о начале цикла понижения ставок ФРС пока не идет. Сама ФРС обозначает текущий уровень базовой ставки как "симметричный", или оптимальный. Ее дальнейшее снижение может ослабить привлекательность широкого класса активов, номинированных в долларах США. Прежде всего это относится к долговым обязательствам правительства и к акциям американских компаний.
Вполне очевидно, что достаточно быстрый и ощутимый ущерб от падения долгового и фондового рынка может перевесить по своей экономической и политической значимости перспективное оживление реального сектора экономики. Именно поэтому "трампономика" в США пока "буксует". Вероятно, текущие усилия в этом направлении начнут приносить результаты уже во время второго президентского срока Дональда Трампа, на который он очевидно и не без оснований рассчитывает.
Влияние торговой войны на Россию
Что касается Китая, то для этой страны сокращение столь лакомого североамериканского рынка станет серьезным экономическим испытанием. Однако путь уступок в торговой войне представляется еще более бесперспективным. Логика развития событий говорит в пользу того, что импорт товаров из Китая в США будет постепенно сокращаться по мере развития североамериканской программы импортозамещения. КНР может затягивать этот процесс с помощью такой стандартной и логичной меры, как ослабление курса юаня. В конце концов, США не в состоянии обогнать Китай в гонке ослабления валют.
Столь же невыполнимой задачей для США в текущих условиях представляется и приближение к Китаю по уровню себестоимости промышленной и потребительской продукции по целому ряду причин. Скорее всего, мы будем наблюдать продолжение затянувшегося торгового конфликта с его периодическими вспышками и затуханиями. По мере развития этого процесса потоки товаров и капитала между США и Китаем будут постепенно перенаправляться на другие направления.
Для России текущая тенденция к ослаблению курса юаня является всего лишь еще одним элементом ухудшающихся внешнеэкономических условий. В результате торгового конфликта в Китае замедляются темпы роста экономики. Тем не менее, по итогам II квартала ВВП КНР вырос на 6,2% в годовом выражении. Никакой речи о падении ВВП Китая пока не идет. С другой стороны, текущее ослабление юаня должно, по крайней мере, поддержать текущие объемы экспорта из Поднебесной. Поэтому спрос со стороны КНР на российское сырье и энергоносители не должен существенно пострадать при прочих равных условиях.
Не стоит забывать и о том, что основные угрозы для российской экономики в настоящее время связаны не с Китаем. Намного более существенный ущерб ей может принести ужесточение внешних санкций со стороны США. Что же касается продолжающейся торговой войны США и Китая, то суммарный негативный эффект от этого процесса уже учтен и в текущей стоимости финансовых активов и в международном обороте товаров и сырья.