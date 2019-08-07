Ослабление юаня. Пострадает ли Россия от обострения торговой войны США и Китая?

В начале недели курс китайского юаня снизился до многолетнего минимума по отношению к доллару США. Стоимость одного доллара превысила семь юаней впервые с кризисного 2008 года. Президент США Дональд Трамп немедленно обвинил КНР в манипулировании курсом собственной валюты. Председатель Народного банка Китая (НБК) И Ган в ответ на это заявил, что текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям китайской экономики и балансу спроса и предложения на рынке. Иными словами, НБК опровергает намеренное ослабление курса национальной валюты как элемент продолжающейся торговой войны между США и Китаем.

Подобную официальную позицию Китая стоит трактовать как форму азиатской вежливости. Ведь факты говорят об обратном. Впрочем, президент США также неоднократно заявлял об успешном ходе торговых переговоров, которые вскоре должны завершиться заключением "отличной" сделки. Вместо этого он сообщил в начале августа о скором введении дополнительных импортных таможенных пошлин на ряд китайских товаров в сумме около $300 млрд.

Сильный ход КНР

Надо признать, что текущее ослабление курса китайского юаня стало вполне предсказуемым ходом в торговой войне между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Более того, США предостерегали КНР и десяток других стран от "манипуляций" курсами национальных валют, понимая, что это будет самый логичный и самый сильный ход оппонента на сегодняшний день. В начале мая текущего года Минпромторг США предложил вводить пошлины на товары из ряда стран, которые имеют большой профицит торгового баланса с США. Тогда под подозрение попала и Россия.

Строго говоря, действия центральных банков с целью регулирования курсов национальных валют не являются чем-то незаконным или предосудительным. Суверенные государства вольны проводить свободную экономическую политику, исходя из собственных интересов. В этом плане мы наблюдаем очередную попытку экстерриториального применения законов США или же просто политической воли Соединенных Штатов. Иными словами, обвинение Китая в манипулировании валютным курсом означает его обвинение в проведении независимой экономической политики.

Курс на новую индустриализацию

В чем же заключаются предпосылки торгового конфликта между США и Китаем, одним из следствий которого стало текущее ослабление курса юаня? Прежде всего, необходимо понимать, что США взяли протекционистский курс на повышение импортных пошлин не только в отношении КНР. Ранее мы слышали о планах введения подобных мер для товаров из Евросоюза. Активное обсуждение этого вопроса пока отложено, но не отменено. По-видимому, оно возобновится в случае, если США добьются реального успеха в текущем торговом противостоянии с Китаем.