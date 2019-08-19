Пальма раздора. Как Азия и Запад оказались на грани новой торговой войны

На фоне непрекращающихся торговых противоречий Китая и США Азия и Запад оказались на пороге новой торговой войны. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о готовности бороться с дискриминационной, по его словам, политикой Европейского союза в отношении Джакарты — крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии. "Я заставлю ЕС соблюдать правила игры", — пообещал индонезийский лидер, который несколько месяцев назад был переизбран на новый пятилетний срок. Причиной этого послужило решение Брюсселя о постепенном сокращении использования пальмового масла в производстве биотоплива, которое вступает в силу с 2023 года, а уже к 2030 планируется его полный запрет. Одновременно ЕС принял решение ввести компенсационные пошлины на поставки биодизельного топлива из Индонезии в размере 8–18%. В Европе полагают, что индонезийские производители якобы получают неоправданные льготы, в том числе налоговые, имеют доступ к сырью по искусственно заниженным ценам. Таким образом, Брюссель намерен восстановить одинаковые возможности для производителей из Евросоюза. "Это чистой воды дискриминация. Я буду бороться за права 16 млн индонезийских фермеров, которые заняты в этой сфере. Пальмовое масло является стратегическим продуктом для нашей страны", — заявил Видодо.

Индонезия является крупнейшим производителем и поставщиком пальмового масла в мире, экспорт достигает $20 млрд в год. Производство занимает около 4% в общем объеме ВВП республики. Ответные меры готовы Прозвучавшие угрозы не остались лишь словами, и уже министр торговли Энггартиасто Лукита объявил о планах повысить импортные пошлины на молочную продукцию из стран ЕС. Если раньше они составляли 5%, то сейчас станут 20–25%. Согласно данным ведомства, общий объем импорта данной продукции в прошлом году превысил $1 млрд. Более того, Лукита рассказал, что дал указание местному бизнесу искать новых партнеров за пределами Евросоюза. По его словам, "нужно обратить внимание на Австралию, Новую Зеландию и США". Тем более с января будущего года вступает в силу соглашение о свободной торговле между Канберрой и Джакартой, которое убирает торговые пошлины.

Но и на этом Джакарта не намерена останавливаться. Власти также пригрозили Евросоюзу полным прекращением поставок пальмового масла

Да, Брюссель хочет ограничить экспорт масла для производства биотоплива, но не намерен запрещать его применение в пищевой промышленности. Как известно, пальмовое масло широко используется в кондитерской продукции, где нужны масла, имеющие твердую консистенцию от природы. Помимо конфет и выпечки европейцы широко используют пальму для приготовления таких продуктов, как картошка фри, пончики, чипсы, жареные мясные закуски и прочее. По статистике, ежегодно каждый житель Евросоюза употребляет 5,4 кг пальмового масла, а в отдельных странах — Германии, Дании, Швеции — до 14 кг. Двойной удар Если пока Индонезия грозит лишь пошлинами на отдельные виды товаров, то в ближайшей перспективе вступить в торговую войну на стороне Джакарты готовится и Малайзия, которая является вторым по величине производителем и поставщиком пальмового масла. Лидеры двух стран недавно подписали совместную ноту протеста против действий Евросоюза.

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И в Джакарте, и в Куала-Лумпуре в последнее время не стесняются прибегать к масштабному шантажу. Оба государства подчеркивали, что дискриминационная политика Брюсселя повлечет полную экономическую переориентацию. Например, по прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Индонезия к 2025 году станет четвертым рынком в мире по объемам пассажирских перевозок — 242 млн человек. И министр-координатор по морским делам республики Лухут Бинсар Панджаитан в апреле заявил, что пока его страна не намерена полностью переориентироваться на корпорацию Boeing. Но при этом напомнил, что Джакарта приобретает самолеты в том числе и у Airbus — прямого конкурента американского производителя. По его словам, в ближайшие 20 лет стране понадобится не менее 2,5 тыс. самолетов — как гражданских, так и военно-транспортных. Почти одновременно премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что готов отказаться от планов по приобретению европейских истребителей и сделать выбор в пользу Китая. "Если ЕС не будет покупать наше пальмовое масло, то в ответ мы откажемся от их продукции", — подчеркнул глава правительства. Ранее в Куала-Лумпуре заявляли, что рассматривают возможность обновления парка ВВС за счет приобретения французских истребителей Rafale, а также европейских многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon. Новые рынки сбыта — Россия и Китай Еще несколько лет назад именно Индонезия активно выступала за расширение рынков поставок пальмового масла. Глава МИД республики Ретно Марсуди в прошлом году на переговорах с российским министром Сергеем Лавровым обсуждала этот вопрос. "Мы приветствуем тот позитивный и конструктивный настрой, который увидели, ведь поставка пальмового масла очень важна для миллионов фермеров в Индонезии", — отметила тогда глава МИД.

Индонезийский посол в РФ Вахид Суприяди в начале месяца напомнил, что запланирован экспорт пальмового масла в Россию в рамках контракта по поставкам в республику 11 российских истребителей Су-35