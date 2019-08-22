Главное, чтобы костюмчик сидел: российский стимпанк "Эбигейл"

Молодой российский режиссер Александр Богуславский снял амбициозную сказку с прицелом на международный прокат.

Описание Кадр из фильма "Эбигейл" © Двадцатый Век Фокс СНГ

С первых кадров "Эбигейл" кажется, что это продолжение франшизы "Гоголь": маленькая девочка (Марта Тимофеева) идет по темному лесу, но она, к счастью, не одна — ее встречает отец Джонатан Фостер (Эдди Марсан). Они живут в городе, окруженном стеной, а Фостер — известный ученый, который становится неугодным властям. Глава отдела безопасности Гаррет (Артем Ткаченко) объявляет Джонатана и его коллег зараженными некоей загадочной болезнью и забирает в неизвестность. Через десять лет весь город охвачен эпидемией — инспекторы службы безопасности в непроницаемых железных масках ищут зараженных и нейтрализуют.

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Одним из таких инспекторов оказывается бывший коллега отца Эби, и повзрослевшая героиня (Тинатин Далакишвили) понимает, что, может, ее папа остался в живых. Во время его поисков девушка попадает в самое сердце сопротивления, где она обнаруживает, что под прикрытием эпидемии на самом деле скрывается магия. Эби встречает главу сопротивления — молодого да горячего Бейла (Глеб Бочков) и его помощницу Стеллу. Мир маленького городка, так и оставшегося неназванным, невероятно продуман, от обилия деталей в кадре буквально не остается места: интерьеры в стиле стимпанка запружены баночками, механизмами, бумагами, книгами, а каждый персонаж с высокохудожественным беспорядком на голове как будто только что вышел из-под кисти гримера. В дизайне нет каких-то больших находок, скорее, мир "Эбигейл" опирается на визуальные традиции жанра с его фиксацией на хитроумных механизмах, мрачных цветах и викторианских костюмах. Однако чувствуется, что создатели фильма тщательно подошли к мифологии картины и ее практическому воплощению.

Описание Съемки фильма "Эбигейл" © Двадцатый Век Фокс СНГ

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CGI выполнен на хорошем уровне, достойном международного проката. На него, очевидно, и нацелена сказка Богуславского: у всех героев иностранные имена, фильм снимали на английском языке, потом дублировали на русский, а актеров, по признанию самих создателей, подбирали с "международной внешностью". Одновременно с российской премьерой фильм стартует в ряде других стран. Но за этой технической тщательностью, с которой был исполнен проект, потерялись сами персонажи, а их индивидуальность утонула в деталях. Наиболее живыми оказались герой Эди Марсана, который на самом деле большую часть времени играет воспоминание, и сама Эбигейл в исполнении грузинской актрисы Тинатин Далакишвили. Ей удалось придать естественность ее упрямой и уверенной в себе героине. С остальными персонажами дела обстоят гораздо хуже: Равшане Курковой нечего играть, и она полфильма повторяет две фразы на разный лад, а Риналя Мухаметова, чтобы не писать ему роль, сделали немым, поэтому ему ничего не остается, как просто обаятельно улыбаться. Молодой Бейл выполняет роль романтического героя, у которого обязательно должен быть конфликт с главной героиней, чтобы потом между ними вспыхнула страсть. Но вместо этого он напоминает неприятного мегаломана, в которого должна влюбиться Эбигейл, потому что нельзя обойтись без любовной линии. За комедию в картине отвечают старый учитель магии Спенсер, которому на вид лет сорок, и маг Маркус с накладной рыжей бородой. Ну а Ткаченко уже по привычке играет канонического злодея.

Описание Съемки фильма "Эбигейл" © Двадцатый Век Фокс СНГ

Лихорадочный монтаж не дает ни персонажам, ни зрителю отдышаться и оглядеться: одно действие не успевает закончиться, потому что его сразу же подстегивает второе, а сюжет заполнен нелепостями, которые можно списать только на то, что это все-таки сказка.

"Эбигейл" транслирует в общем-то хорошие идеи: все мы разные, но мы равны, и нужно следовать своему сердцу. Но сама картина отказывается прислушаться к своим же словам

Описание Кадр из фильма "Эбигейл" © Двадцатый Век Фокс СНГ

Вместо того чтобы наделить своих персонажей индивидуальностью и человечностью, Богуславский просто использует базовые приемы, чтобы двигать сюжет вперед, компонуя куски из существующих художественных произведений. Само по себе это неплохо — все уже давно изобретено до нас, и в век франшиз все уже давно распрощались с оригинальными идеями. Да и придумать что-то по-настоящему новое под силу только единицам.

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