Берлин не хочет платить лишнего. Из-за чего спорят ФРГ и США?

Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл совсем потерял берега. Вопреки международным правилам и дипломатической этике он продолжает активно вмешиваться во внутренние дела немецкого государства. Нет бы высказывал свои идеи на официальных или приватных встречах с собеседниками во внешнеполитическом ведомстве Германии или в кабинетах ее правительства, но не так воспитан представитель США в Федеративной Республике. Он это делает громогласно — на страницах СМИ, а также в заявлениях и интервью информационным агентствам страны пребывания. Гренелл рассылал письма руководителям немецких фирм, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток — 2", с требованием разорвать отношения с организаторами строительства, а в случае непослушания грозил различными санкциями своей страны и банкротством. Власти ФРГ обвинили его в провокации, но на дипломата это не произвело никакого впечатления. Даже требование заместителя председателя Бундестага Вольфганга Кубики к министру иностранных дел Германии Хайко Маасу об объявлении посла персоной нон грата не образумило американского дипломата.

Описание Посол США в Германии Ричард Гренелл © Sean Gallup/Getty Images

Недавно он опять публично потребовал от Германии резко увеличить оборонный бюджет, довести его наконец-то до 2% от ВВП по примеру других союзников по НАТО. Иначе, заявил посол, США примут решение о переводе своих военных баз с территории ФРГ в Польшу, чем, правда, никого в Берлине не расстроил, но очень обрадовал некоторых политиков в Варшаве. Польская мишень Канцлер Германии Ангела Меркель, всегда отличавшаяся безусловным и послушным следованием американской политике (исключение — упорство в строительстве "Северного потока — 2", но оно тут не в счет), даже признавшая "доказанное" нарушение Россией договора РСМД и одобрившая выход США из этого соглашения, на этот раз, отвечая на угрозы американского посла, только флегматично махнула рукой. Идею Гренелла она назвала неосуществимой.

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Зато в Польше, где посол США Джорджетт Мосбахер полностью поддержала своего берлинского коллегу, обрадовались такой перспективе и даже заявили, что готовы потратить на передислокацию американских военных из соседней страны в свою "дополнительные средства". Горячее желание польских политиков от правящей партии "Право и справедливость" разместить на своей земле как можно больше американских солдат и боевой техники США, превратить свою территорию, если придется, в мишень для ответного удара, давно известно. И часто сравнивается с психическим отклонением. Вот и глава польского МИД Яцек Чапутович на предложение посла США в ФРГ заявил: "Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, сдерживающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских". Но мы сейчас не о медицинском диагнозе для ясновельможных панов. Вернемся в Германию. "Это не союзничество, а оккупация" Депутат Бундестага от Левой партии Бригитте Фрайхольд обратилась в Минфин ФРГ с запросом, в котором попросила проинформировать парламент о том, сколько средств выделило немецкое правительство на содержание американских войск на германской территории. Оказалось, что за последние семь лет, судя по выдержкам из ответа Минфина, которые опубликовало информационное агентство DPA, Германия потратила на содержание американских войск €243 млн. Это средства за оплату коммунальных услуг для бывших сотрудников американских баз, за обслуживание земельных участков и зданий.

Описание Военная техника армии США в Германии © EPA/ARMIN WEIGEL

Причем в эти расходы не включены выплаты на строительство капитальных сооружений на этих базах. А это еще €480 млн. И хотя данные средства проходят в бухгалтерских книгах финансового ведомства как затраты на мероприятия партнеров по НАТО, все они приходятся "почти исключительно на долю американцев". Сейчас в четырех землях ФРГ размещено около 35 700 американских солдат. Больше половины (18 459) находится в Рейнланд-Пфальце, 11 689 — в Баварии, 3036 — в Баден-Вюртемберге и 2471 — в Гессене. Дополнительно поддержку им оказывают около 17 тыс. американских и 12 тыс. немецких гражданских служащих. Обнародовав эти данные, госпожа Фрайхольд подвергла резкой критике финансовое участие Германии в размещении военных США.

"Германия является центральной платформой для проведения США военных операций по всему миру. Оказание им помощи со стороны германских налогоплательщиков должно быть наконец прекращено", — считает депутат

Депутат Бригитте Фрайхольд почему-то не вспомнила, что на немецкой земле США хранят и свое ядерное оружие — на двух базах Рамштайн и Бюхель. Это атомные бомбы свободного падения под индексом В61. Их в Германии около 30 единиц. Такие сведения недавно разгласил — не ясно, нечаянно или намеренно — канадский сенатор, член Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей. Правда, информация эта не была абсолютно новой. О том, что в Европе (в Италии, Нидерландах, Бельгии, Германии) и в Турции США держат около 150–200 таких бомб, было известно давно. Об этом пишут в своих материалах крупнейшие исследовательские институты вроде Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ). Но официальные лица такого уровня, как сенатор Дей, говорят не часто.

Описание Авиабаза США Рамштайн © AP Photo/Michael Probst

Дело, конечно, не в утечке информации об американском ядерном оружии на территории Германии. Даже не в том, что летчики ФРГ в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия по воле США обучены применению его со своих самолетов Eurofighter Typhoon. А в том, что за содержание и обслуживание арсеналов с бомбами В61, которые сейчас, кстати, модернизируются, тоже платит ФРГ. Хотя в отчете Минфина Германии депутату Бундестага такой строки нет. Об американском ядерном оружии на немецкой земле на страницах издания Hannoversche Allgemeine Zeitung писал, отвечая на угрозы посла Гренелла, коллега госпожи Фрайхольд по Левой партии в Бундестаге депутат Дитмар Барч. "Если американцы выведут своих солдат, они должны прихватить с собой и ядерное оружие. И конечно, домой, а не в Польшу, потому что это стало бы еще одной драматической эскалацией отношений с Россией, что не отвечает европейским и немецким интересам", — заявил он.

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Поддержал его и коллега по партии "Альтернатива для Германии", член комитета Бундестага по международным делам Вольдемар Гердт. "Военные базы США — это не союзничество, а оккупация, — заявил он. — Возьмите, например, ту же авиабазу Рамштайн в Германии. Ни один гражданин ФРГ туда не может войти. Даже полиция не может. Что делается внутри, мы не понимаем и не знаем. Туда завозятся материалы, продукты и снаряжение, но мы не контролируем этот процесс. Мы не знаем, что там лежит. А это уже не партнерские отношения". Но левые в Германии не имеют поддержки основной массы населения, и было бы, конечно, большой наивностью представлять ситуацию с американскими базами на немецкой земле и обсуждением вклада ФРГ в общий бюджет Североатлантического альянса так, что в словах немецких политиков все больше и больше присутствуют антиамериканские и антинатовские настроения. Это далеко не так. Стереотипы о евроатлантической солидарности живучи как никогда. Правда, их время от времени подрывают такие беспардонные заявления, какими славятся Гренелл и президент США Дональд Трамп. Но дальше возмущенных заявлений в СМИ дело не доходит. Как, впрочем, ничто не может изменить и немецкое решение не платить ничего лишнего. Скопидомство или трезвый расчет? По данным Минфина Германии, страна сейчас имеет военный бюджет в €43 млрд ($47,7 млрд), что соответствует примерно 1,2% ВВП. В 2020 году оборонные траты Германии вырастут до 1,37%. А затем (и это самое важное) Берлин начнет снижение трат: до 1,33% ВВП в 2021 году, до 1,29% — в 2022 году и до 1,25% — в 2023-м. В этой ситуации Вашингтону глупо ожидать от Германии выполнения натовского целевого показателя 2% ВВП (хотя еще в 2015 году Меркель обещала за десять лет увеличить военные расходы до 1,5% ВВП).

Описание Военнослужащие ВС Германии © EPA-EFE/FILIP SINGER