Новый виток затянувшегося конфликта. Смогут ли США и Китай договориться?

В начале текущей недели мы наблюдали очередное обострение уже изрядно затянувшегося торгового противостояния между США и Китаем. Этот безусловно значимый для мировых фондовых и валютных рынков сюжет давно встал в один ряд с такими продолжительными историями, как спасение Греции от дефолта и до сих пор не урегулированный процесс выхода Великобритании из состава Европейского союза. Китай и США "обменялись" новыми пошлинами Последние факты заключаются в том, что президент США Дональд Трамп сообщил о планах ужесточения запланированного на сентябрь и октябрь увеличения импортных пошлин на товары из КНР. В частности, с 31 октября действующая 25-процентная пошлина на ряд товаров будет увеличена до 30%. Столь высокие тарифы на китайскую продукцию явно носят заградительный характер. Однако предела повышению ставок в торговой войне пока не видно. Немногим ранее Китай сделал свой шаг в этой игре, объявив о повышении с 1 сентября и 15 декабря ряда ввозных пошлин на общую сумму $75 млрд в год. Помимо этого, КНР планирует такой чувствительный для американской экономики ход, как объявление ввозных пошлин на американские автомобили в размере 25%.

На эту тему Щелчок Трампа. Почему президент США повышает ставки в торговой войне с Китаем

Как мы видим, участники торговой войны обменялись новыми экономическими ударами, после чего сделали некоторые политические жесты, направленные на смягчение негативного информационного эффекта. Перед отлетом на саммит G7 во Францию президент Трамп заявил, что он по-прежнему открыт к торговым переговорам с Китаем. Позднее он сообщил, что американские власти получили два телефонных звонка от представителей правительства КНР, заинтересованных возобновить обсуждение торгового соглашения. Для пущей убедительности Трамп подчеркнул, что текущие переговоры являются "намного более значимыми, чем когда-либо". Этот шаг заметно подбодрил мировые фондовые рынки. Эта история имела забавное продолжение, которое уже мало кого удивило. Из Китая пришло сообщение, что подобных телефонных переговоров на высшем уровне не происходило, а стороны конфликта лишь поддерживают контакты на техническом уровне. В связи с этим стоит отметить, что преувеличение значимости событий и даже откровенные мистификации являются одним из излюбленных приемов Дональда Трампа. Пока Китай уступает позиции, США действуют на дальнюю перспективу Официальный Пекин в усугубляющемся экономическом и информационном противостоянии с США пока еще старается соблюдать формальные приличия. Однако из Китая все чаще поступают сдержанные упреки в сторону Соединенных Штатов. Страна обвиняет США в "одностороннем и агрессивном торговом протекционизме", а также в том, что "тарифная война американской администрации против Китая политически мотивирована". Но в соответствии с азиатской формой вежливости КНР призывает не оценивать ответные действия и сложившуюся ситуацию неправильно. Необходимо понимать, что в изолированной войне торговых пошлин позиция Китая выглядит явно проигрышной. Североамериканская экономика худо-бедно, но все же способна обойтись без китайского рынка. Но для китайской продукции пока не существует второго столь же лакомого внешнего покупателя, как США. Поэтому КНР в ходе продолжающегося противостояния вынуждена применять целый ряд асимметричных экономических и политических мер. Например, в ход идет ослабление китайского юаня по отношению к доллару, недвусмысленные намеки на возможное ограничение поставок в США редкоземельных элементов, запреты на заход американских военных кораблей в китайские порты и другие подобные меры. Однако в текущий момент принципиальный расклад факторов в торговой войне все же складывается не в пользу Китая. Поэтому недавнее утверждение Трампа, что они хотят заключить соглашение и он не уверен, что у них есть выбор, все же не лишено объективных оснований.

На эту тему Редкоземельный козырь в торговой войне. Чем Китай может ответить на действия США

При оценке состоявшегося ухудшения двусторонних отношений между США и Китаем стоит учитывать, что для этого имеются вполне объективные геополитические предпосылки. Не углубляясь в дебри политической экономии и конспирологии, лишь отметим, что Трамп выражает интересы правящего в США класса. И в последние годы эти интересы явно начали меняться. По сути, нынешний глава США пытается запустить процесс новой индустриализации страны — для увеличения занятости и объема добавленной стоимости, формирующейся в реальном секторе экономики. Проблема заключается в том, что подобная экономическая политика приходит в противоречие с исторически сложившейся системой эмиссии "нефтедолларов" и в более широком смысле — экспорта "сырьевых долларов". Она способна нанести серьезный удар по финансовой системе США и по широкому классу финансовых активов, номинированных в североамериканской валюте. Тем не менее, несмотря на все внутреннее и внешнее сопротивление, определенные подвижки в этом направлении все же происходят. Тарифные конфликты с Китаем, Евросоюзом, Японией, Мексикой и с некоторыми другими странами являются лишь неизбежным следствием новой экономической политики, которая подразумевает усиление протекционизма. Добавим, что в более отдаленной перспективе Китай рассматривается как потенциальный военный противник США. С этой точки зрения способствовать дальнейшему развитию этого государства в ущерб собственной экономике означало бы совершать недопустимую стратегическую ошибку. Таким образом, нынешняя внешняя политика США вполне обоснованна и логична с глубинной точки зрения. Однако Дональд Трамп привносит в выполнение возложенных на него задач очень специфичную окраску, обусловленную его личными качествами. Иными словами, в современной истории США, несомненно, присутствует колоссальная роль конкретной личности. И стоит более подробно рассмотреть такой интересный феномен, как Дональд Трамп. Характер Дональда Трампа влияет на ход торговой войны Уместно сделать некоторое отступление в такую субъективную науку, как психология. Этот человек, достигший высшей официальной государственной должности, воплощает в себе устойчивый архетип "трикстера" (от англ. trickster — обманщик, ловкач). В классической интерпретации это шутник, плут и озорник, игрок, не подчиняющийся общим правилам поведения. Мастер провокаций и пустослов. Хотя он зачастую и не заслуживает доверия, но все же является неотделимой частью современности. Он часто выглядит смешно и забавно, но это основная и сильная часть образа. Не всегда понятно, шутит ли такой человек, или говорит всерьез. Для него на первое место по значимости выходит сам захватывающий процесс игры. Характерным качеством является способность к манипуляциям и стравливанию врагов в собственных интересах.

На эту тему Сделаем Гренландию снова великой. Почему Трамп хочет купить остров?