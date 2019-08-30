Просветительный боевик: чему учит "Последнее испытание"

29 августа в прокат с четвертой попытки вторгся фильм Алексея Петрухина, который почти год искал, куда приткнуться в графике релизов. Зрителей ждет довольно диковинный гибрид: с одной стороны, история по реальным событиям о захвате заложников, с другой — сиквел фильма "Училка". Знакомство с прошлой частью дает дополнительный любопытный контекст, но для понимания происходящего не требуется. Чтобы порадовать любимую преподавательницу, выпускники дарят ей билет на мюзикл "Ромео и Джульетта", где играет их бывший одноклассник. Свидание с искусством прерывается самым бесцеремонным образом: выстрелами террористов в театре. Учительница проводит воспитательные беседы с преступниками, пока снаружи назревает план спасения. В предыдущем фильме педагог Алла Николаевна прививала ученикам любовь к знаниям с помощью пистолета, поэтому ей не привыкать к накаленной обстановке. Сочетая несочетаемое Сценарий, навеянный трагедией "Норд-Оста", давно пылился у Алексея Петрухина, но после выхода своей "Училки" он придумал, как вдохнуть в него новую жизнь. Введение туда персонажа преподавательницы позволяло ему продолжить размышления о болячках нашего социума ее устами. Жанровый антураж триллера и боевика в свою очередь должен был сделать эти философствования более динамичными и привлекательными для широкой аудитории.

Описание Кадр из фильма "Последнее испытание" © Пресс-служба Русской Фильм Группы

"Училка" в свое время получилась весьма непривычным произведением из-за своей стилистической разнородности. Поначалу картина с надрывом притворялась нешуточной социально-психологической драмой, затем сознательно скатывалась в веселый фарс, а заканчивалась идиллическим хеппи-эндом. Школьники, которые вели себя как умопомрачительные мрази, внезапно обнаруживали свою глубоко запрятанную человечность. Кому-то их духовная метаморфоза могла показаться неубедительной, но, по крайней мере, она ярко иллюстрировала позицию режиссера Алексея Петрухина, чей идеализм мерцает огоньком надежды во мраке российского кино. Пока большинство отечественных фильмов упиваются своей чернушной безысходностью, Петрухин признает наличие проблем в стране и обществе, но пытается показать, что выход есть. Иногда он заключается просто в том, чтобы снимать кино с посылом, который вдохновит людей стать лучше и добрее.

Режиссер не изменяет себе и продолжает верить в человечество: в "Последнем испытании" есть сцены поистине высокого коллективного гуманизма. Что-то отдаленно похожее проворачивал Кристофер Нолан в "Темном рыцаре" в сцене с двумя паромами, где преступник ставил их пассажиров перед выбором или стать убийцами, или погибнуть самим. Циники недоуменно почешут голову и усомнятся в правдоподобии действа, в то время как более чувствительные люди будут растроганы. Петрухин, похоже, ищет оптимальный формат, где разговор о серьезных вещах подкреплялся бы захватывающей историей. Если к постановке тех или иных сцен иногда и могут возникать вопросы, то на концептуальном уровне деятельность режиссера вызывает уважение. В тональном плане "Последнее испытание" — более выдержанное кино, чем "Училка", хотя и в нем встречаются несвоевременные жанровые сдвиги. Скажем, нет ничего плохого в том, чтобы разрядить хронометраж парой-другой шуток. Однако, когда комизм затесывается посреди эпизода с захватом Дворца культуры — например, в виде улепетывающего артиста в костюме гигантского петуха, — рушится атмосфера тревожного саспенса, которая нагнеталась до этого момента. За разговорами о высоком Фильм не стремится точь-в-точь следовать событиям теракта на Дубровке и вообще довольно легко отклоняется от реализма в сторону художественной условности, к чему следует быть морально готовым. Зато интеллектуальные дебаты между учительницей и чеченским террористом на многих окажут по-настоящему просветительный эффект. В своей вербальной дуэли они обсудят тонкости вероисповедания, взаимоотношения между народами, спорные моменты истории и как конфликты между нациями провоцируются третьими сторонами ради наживы. Эти диспуты составляют главный стержень фильма, который, несмотря на свое позиционирование, вновь получился сравнительно камерным и разговорным. Впрочем, это не в укор "Последнему испытанию".

Описание Кадр из фильма "Последнее испытание" © Пресс-служба Русской Фильм Группы

Основной экшен разгоняется ближе к концу и преимущественно сводится к нескольким потасовкам один на один. Драки довольно суматошны, но кульминация может похвастаться схваткой на ножах, которая смотрится напряженно и местами имеет эффектную хореографию. Палитра фильма строится на столкновении красных и синих цветов в оформлении кадров, что является достаточно редким для кино сочетанием. Есть в арсенале картины и стильные эпизоды: выступление танцующей девушки в гриме смерти с помощью параллельного монтажа перекликается с вооруженным захватом здания. Начинается фильм (кстати, как и "Училка") и вовсе с необычайно длинной сцены, снятой одним махом, где девочки навещают свою преподавательницу. В целом "Последнее испытание" как жанровое произведение звезд с неба не хватает, но в нем есть за что зацепиться глазу.

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