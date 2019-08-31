Анна Кузнецова: помощь нашим детям — лучший подарок к юбилею института детского омбудсмена

В этом году институту уполномоченных по правам ребенка исполняется 10 лет. На момент подписания указа президента России "Об Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка" 1 сентября 2009 года детские омбудсмены уже действовали в 18 регионах страны. Ровно через год нас стало уже 48, а к концу 2010 года — 62. Была проведена огромная работа, чтобы в каждом субъекте появился человек, курирующий все вопросы детства, и уже к началу 2015 года становление института было практически завершено во всех 85 регионах, в том числе в Крыму и Севастополе.



Решился вопрос о придании детским омбудсменам статуса государственного института с понятным функционалом и полномочиями. В конце декабря 2018 года принят Федеральный закон "Об уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации", который определил в итоге особенности правового положения, основные задачи и расширил полномочия всего института. Мы благодарим президента России за доверие и внимание к нашей деятельности.



Сегодня команда Уполномоченного по правам ребенка объединяет не только детских омбудсменов в субъектах Российской Федерации, но и имеет надежных союзников в лице членов Общественного и Экспертного советов, Совета отцов и Детского общественного совета. Вместе с тем институт осуществляет межведомственное взаимодействие со всеми федеральными и региональными профильными ведомствами, налажена работа с общественными организациями и родительским сообществом, Молодежкой ОНФ, Юнармией и Российским движением школьников. Мы абсолютно открыты для СМИ и социальных сетей.



Растет и число маленьких россиян. Сейчас у нас, детей в России, стало уже больше 30 млн, а еще 10 лет назад было около 26,5 млн.



Дети находятся на первом месте среди самых незащищенных групп населения, дети – самое дорогое для каждой семьи. И рождение ребенка — это не только радость, но и, прежде всего, огромная ответственность за его жизнь, воспитание и всестороннее развитие, за его будущее. Не только для родителей, но и для государства. Не зря сегодня так много внимания уделяется президентом России в принимаемых документах и инициативах вопросам поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Здесь, конечно, необходима системная работа, полное и эффективное взаимодействие всех государственных структур.



К нам поступают те обращения, которые не удалось разрешить отдельным профильным ведомствам, потому большинство из них находится на межведомственном поле, на стыке интересов двух, трех или более министерств. Чиновники ведут переписку, порой перекладывая решение проблемы на иное ведомство, родители "бегают по кругу", а беда остается с ребенком. Ведь порядка двух десятков различных государственных структур в той или иной мере занимаются вопросами детства. Они включают в себя вопросы в сфере здравоохранения, воспитания и обучения, отдыха и дополнительного образования, безопасности на дорогах и улице, несчастные случаи и чрезвычайные ситуации, пожары и стихийные бедствия, дорожно-транспортные происшествия и нарушения при организованных групповых перевозках детей. Кроме того, в числе проблем — преступления против несовершеннолетних, правовые и имущественные отношения, ветхое жилье и ипотека (особенно для семей в трудной жизненной ситуации и многодетных родителей), вопросы определения места жительства ребёнка при распаде семьи, а также международная тематика и еще многое, что окружает наших детей в повседневной жизни, влияет на их развитие и, в конечном итоге, на их будущее.

Вызовы десятилетия и новые угрозы

На сегодняшний день специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка проверили все без исключения детские дома и интернаты в каждом регионе. По итогам регулярных поездок в субъекты РФ мы составляли подробные справки о положении детей, разработали специальную схему, определяющую основные показатели положения детей в регионе. Результаты обсуждались на самом высоком региональном уровне — с участием губернаторов и членов областных правительств, вырабатывались рекомендации по исправлению выявленных недостатков.

При поддержке государства, региональных властей и общества институт целенаправленно развивался, совершенствовался, проходил непростые проверки на прочность. Одним из таких серьезных испытаний стало введение в декабре 2012 года запрета на усыновление российских сирот гражданами США и ограничений на иностранное усыновление для стран, где узаконены однополые браки.

Количество детей, усыновленных иностранными гражданами, а также их доля в общей численности усыновленных сирот из года в год уменьшались (с 3 815 в 2009 году до 289 в 2018 году). При этом численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период с 2012 года по 2018 год существенно снизилась: с 103 027 до 42 066. Это стало возможным только благодаря выработке государством серьезных стимулирующих рычагов и принятию мер поддержки приемных семей. Вместе с тем в сфере опеки и попечительства есть еще над чем работать. Мы полагаем необходимым совершенствовать законодательство, регулирующие деятельность опеки и попечительства, направленное в первую очередь на выработку новых подходов по сопровождению приземных семей и диагностики кандидатов. И конечно же необходимо на регулярной основе обучать и повышать квалификацию сотрудников, работающих с детьми и семьями.



Вопрос об иностранном усыновлении теперь не стоит так остро, международное сотрудничество и все проблемные вопросы обсуждаются в рамках заключенных соглашений и в правовом поле. Кроме того, заключен меморандум о сотрудничестве с коллегами из Финляндии и Киргизии. Рассчитываю, что аналогичные соглашения будут заключены и с другими странами, это особенно актуально, учитывая рост миграционных потоков в Россию из стран ближнего зарубежья.



Безусловно, сироты в детских домах и интернатах, а также дети с инвалидностью по-прежнему находятся в зоне нашего особого внимания. Наши проверки показали давно назревшую необходимость реформирования системы детских-домов-интернатов в целом, результаты мониторинга представлены главе государства.

В 2012 году принят закон, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов. Мы продолжаем настаивать на еще большем ужесточении наказания для преступников, посягнувших на половую неприкосновенность детей, — соответствующий законопроект одобрен в первом чтении, мы призываем ускорить принятие этого документа.



Важной является работа по противодействию распространения вредной для детей информации, в том числе и профилактика подросткового суицида. В декабре 2018 года подписан соответствующий закон о блокировке сайтов, побуждающих детей к совершению опасных для жизни противоправных действий.



Новый вызов для нас — дети в зоне вооруженных конфликтов. Из стран Ближнего Востока при содействии МИД, Минздрава и МЧС России уже вывезено 90 детей, операция по спасению будет продолжена до последнего ребенка.



Мы активно помогаем семьям с детьми, нуждающимся в медицинской помощи, выступаем за развитие паллиативной помощи, постоянно поднимаем вопросы обеспечения лекарствами детей с редкими, орфанными заболеваниями. В марте этого года вступил в силу закон о паллиативной помощи, он направлен на улучшение качества жизни неизлечимо больных людей, обезболивание, в том числе на дому. С его принятием дети, нуждающиеся в искусственной вентиляции легких, например, смогут находиться дома, а не в реанимации.



Также недавно в России зарегистрирован препарат "Спинраза" (лекарство от опасного генетического заболевания) — мы этого добивались. Кроме того, начался выпуск аналога зарубежного препарата, позволяющего проводить турбулинодиагностику альтернативным непопулярной у некоторых граждан пробы Манту методом Т-спот (T-spot). Нельзя не отметить, что уже с 1 сентября на отечественном рынке будет Т-спот. Это стоило больших усилий, запрос был колоссальный и теперь тысячи ролителей смогут воспользоваться для своих детей этой возможностью. И мы будем добиваться максимальной доступности для населения данного вида туберкулинодиагностики.



Тяжелая ситуация остается с жилищными правами лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, необеспеченных гарантированным государством жильем, ситуация здесь из года в год только усугубляется. Несмотря на то, что этот вопрос находится в ведении субъектов Российской Федерации, да и сироты уже выросли, они все равно обращаются к нам. На 1 января 2019 года в реестр нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями включено почти 270 тыс. сирот. Из них около 175 тыс. человек уже достигли 18 лет, но не обеспечены жильем. На руках огромное количество неисполненных судебных решений, а регионы не могут в полной мере освоить субсидии их федерального бюджета. Имеются примеры "творчества" некоторых ведомств в отдельных субъектах Российской Федерации, ответственных за предоставление жилья сиротам, которое оборачивается их унижением, так как положенное по закону жилье им предоставлялось методом жеребьевок, путем случайного выбора — такой "инновационный" подход к распределению квартир для детей-сирот является однозначно противозаконным.



Мы будем продолжать решать такие проблемы и вызовы как: наркомания, токсикомания и алкоголизм в подростковой среде, деструктивные группы в социальных сетях, криминализация подростков и опасный контент в информационном пространстве, буллинг, кибербуллинг. Вызовами являются педофилия и рост преступлений сексуального характера, в том числе с использованием сети Интернет, увеличение масштабов международной миграции, вовлечение несовершеннолетних в протестные акции и митинги, в том числе с использованием телекоммуникационных технологий.

Именно эти направления становятся сегодня приоритетными для института. Но современные вызовы активно мутируют, приобретая все новые и новые формы, поэтому для эффективного ответа необходимы системные решения, новые алгоритмы действий, новые законодательные и общественные инициативы, которые должны не "бить по хвостам" детских проблем, а работать на опережение и профилактику, и в конечном итоге защитить права каждого ребенка.

Команда единомышленников

Нашей команде еще многое предстоит сделать. Сейчас в числе приоритетных направлений — развитие детской паллиативной помощи в регионах, создание позитивного контента для подростков, вопросы питания и безопасности в образовательных организациях, помощь семьям с детьми в тяжелой жизненной ситуации, дети группы риска и несовершеннолетние в организациях ФСИН России, наставничество и постинтернатное сопровождение выпускников детских домов и интернатов, летний отдых и оздоровление, детская безопасность, сохранение традиционных семейных ценностей, патриотической воспитание, дополнительной образование.



Оглядываясь на уже проделанную командой Уполномоченного по правам ребенка работу, хочется в первую очередь сказать слова благодарности всем коллегам и единомышленникам за самоотверженный труд и пожелать плодотворного сотрудничества, ярких проектов и эффективных решений всех непростых задач в многогранной сфере детства. А лучший подарок к нашему десятилетнему юбилею — решённые проблемы российских детей, их счастье и улыбки.