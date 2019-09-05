Цирк с упырями: почему "Оно 2" проигрывает первой части

5 сентября в прокат выходит "Оно 2". Ужастик приглашает зрителей вновь наведаться в городок Дерри, в чьих канализационных недрах обитает зловещая сущность в обличии клоуна Пеннивайза. Веселое отродье заводит будильник на каждые 27 лет, чтобы полакомиться человеческими страхами — да и вообще человечиной как таковой. Именно такой срок миновал с событий первой части, где добрые дети избили битой нерадивого работника цирка и уложили его во внеплановую спячку. С тех пор банда юных самопровозглашенных "неудачников" повзрослела и недурно устроилась: некоторым из них по сюжету даже повезло вырасти в Джеймса Макэвоя и Джессику Честейн (другие ребятишки заказывали, чтобы их зрелые ипостаси воплотили Крис Пратт и Кристиан Бейл, но им пришлось поумерить аппетиты). Теперь возрастным героям вновь предстоит намылить шею вставшему не с той ноги Рональду Макдональду. О, ужас Как водится, страх — штука субъективная. Кто-то способен бухнуться в обморок от капли крови, а кто-то не дрогнет даже перед самым чудовищным зрелищем вроде отечественных кинокомедий. Однако в фильме ужасов "Оно 2" есть кое-что, что вызовет панику даже у заядлых смельчаков, — его неумолимый трехчасовой хронометраж. Могло быть и хуже: черновая версия тянулась все четыре. По счастью, режиссер Андрес Мускетти слегка сжалился над людским родом и минут 70 скостил. Впрочем, преувеличивать его милосердие не стоит. Первое "Оно" стало самым кассовым фильмом в истории с рейтингом R, поэтому вторую часть мизантроп-постановщик на радостях сделал самым длинным хоррором всех времен. Выбирайте кресла помягче, вас ждет суровое испытание.

Описание Кадр из фильма "Оно 2" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Напугает ли "Оно 2" публику так же эффективно, как защемит ей седалищные нервы, — вопрос открытый. Есть подозрение, что вряд ли. Тем не менее нельзя не отметить авторскую изобретательность. Каждый раз Пеннивайз насылает новые образы для расшатывания психики своих жертв, что разбавляет рутину устрашающих моментов. Эпилептические наскоки всякой чертовщины не всегда в силах нагнать жути, но исправно удерживают напряжение, как качественные экшен-сцены. Пусть не все компьютерные монстры выглядят убедительно, в целом "Оно 2" может похвастаться весьма стильным визуальным рядом. Где-то это уже было Формально свежий фильм Андреса Мускетти не сиквел, а вторая половина единого произведения: роман-первоисточник Стивена Кинга столь объемен, что никак не утрамбовывался в одну картину. Однако на поверку "Оно 2" страдает от тех же болячек, что и многие конвейерные необязательные продолжения. Режиссер практически точь-в-точь следует найденной формуле, которая все еще работает, но блекнет без эффекта новизны.

Описание Кадр из фильма "Оно 2" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Сюжет страдает из-за обилия героев и структурной монотонности. Сначала каждого из персонажей долго по отдельности обзванивают, чтобы собрать вместе. Они съезжаются, после чего каждый из них должен поодиночке выполнить свой квест, где его методично изводят всякими кошмарами. Наконец, персонажи снова сходятся для решающей схватки. Подобная однообразность сценария делает его предсказуемым. "Оно 2" зеркально отражает первую часть — с повторным прохождением одних и тех же локаций, с теми же героями, с похожим финалом и идентичными идеями и посылом. Концептуально, возможно, так и задумывалось, но на выходе получается два почти одинаковых фильма. Только последний затянутее и вторичней. Что пошло не так Вторая часть имеет те же сильные стороны, что и ее предшественница: колоритный злодей, дух приключений, "химия" между хорошо подобранными актерами, задорный юмор. За большинство шуток отвечает комик Билл Хейдер, чьи остроты — одно из главных украшений фильма.

Однако, несмотря на все старания, до высот прошлой картины "Оно 2" не добирается. Новые элементы функционируют хуже старых. Отдельные исполнители, как Джеймс Рэнсон, играющий припадочного Эдди, идеально попадают в яблочко, но общая динамика все равно была живее и интереснее между молодыми героями. Детвора появляется во флешбэках, но они скорее перегружают и без того опухшее повествование (причем юных актеров пришлось еще и омолаживать на компьютере, так как время их не пожалело за два года между съемками). Действие переносится в современность, поэтому фильм отчасти теряет свою ностальгическую атмосферу 1980-х в духе сериала "Очень странные дела". Билл Скарсгард и художники по гриму создали поистине знаковый и инфернальный образ, на который будут равняться клоуны из других ужастиков. Чего стоит умение актера косить глаза в разные стороны! Хейдер думал, что это компьютерная графика, и его чуть кондратий не хватил, когда Скарсгард показал ему свой коронный трюк. Однако сценарий подставляет Пеннивайза. Исчадие так долго треплет нервы героям и так мало наносит им физического вреда, что под конец его тяжело воспринимать как серьезную угрозу. К финалу картина все больше походит на сказку про метафорическую борьбу с детскими страхами и психологическими травмами, которые живут только в голове персонажей.

Описание Кадр из фильма "Оно 2" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.