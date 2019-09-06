Ужесточение правил техосмотра: чего ждать водителям

В последнее время теме проведения техосмотра уделяется много внимания. Почему-то она вдруг взволновала чиновников и депутатов: весной ужесточили правила проведения ТО, а в конце июля наш президент подписал пакет законов, усиливающих административную ответственность за нарушения при техосмотре.
За отсутствие диагностической карты — штраф 2 тыс. рублей. За оформление фальшивой карты без реального осмотра — от 5 тыс. (для сотрудников) до 300 тыс. (для юридических лиц). А если будет доказано, что делали они это в сговоре в составе организованной группы, наступает уже уголовная ответственность с реальными сроками. Как заявляют власти, эти меры направлены на борьбу с распространенной практикой выдачи фиктивных диагностических карт без проведения техосмотра.
Но и это далеко не все новости: недавно ГИБДД добилась права участвовать в проведении ТО, правда, только автобусов. Как это будет выглядеть — пока никто не знает, но процедура разрабатывается. А совсем недавно Банк России предположил, что Российский союз автостраховщиков (РСА), который ведает аккредитацией операторов техосмотра, в перспективе может не справиться с задачами, поставленными новым законом. Что в итоге может привести к проблемам с оформлением диагностических карт. И поэтому некоторые функции по контролю за проведением ТО надо передать правительству. Или еще кому-нибудь.
Так что же происходит? Неужели грозит возврат жутких очередей в пунктах проведения техосмотра, как это было каких-то десять лет назад? Давайте разбираться.
Под прицелом фотоаппарата
Согласно изменениям в правилах проведения ТО, принятым в июне, все этапы должны строго фиксироваться на фотокамеру, а снимки — храниться в базе. (Хорошо еще отказались от первоначальной идеи записывать на видео, потому что не смогли решить, кто будет оплачивать съемки и хранение огромного массива информации.) Кроме того, все операторы техосмотра с июня 2020 по июнь 2021 года должны заново пройти аккредитацию в РСА, причем проверить должны все пункты ТО. А их, между прочим, более 5 тыс.! При этом надо понимать, что сейчас в штате РСА выездными проверками операторов ТО занимаются… десять человек.
В прошлом году они рассмотрели 380 жалоб на работу операторов, провели 213 выездных проверок. В результате 314 аттестатов аккредитации было аннулировано. А теперь им предстоит проверить 5 тыс. ПТО! Причем обязательно с выездом по месту работы. Да еще дополнительно произвести оценку пропускной способности оператора, рассчитать, сколько автомобилей он сможет "обслужить" в течение рабочего дня по специальным формулам. И если выяснится, что, скажем, не более 15 — значит, ему разрешат выдавать не более 15 диагностических карт в день. Здравствуй, очередь?
В РСА рассказали, что сегодня, чтобы содержать штат сотрудников и оплачивать их работу, они ежегодно получают от каждого аккредитованного оператора по 20 тыс. рублей. Если количество проверок увеличивается кратно, то должны вырастить и сборы с операторов — по предварительным расчетам, как минимум до 70 тыс. рублей в год. Услышав это, операторы просто взвыли — где брать такие деньги? Ведь расценки за проведение ТО сегодня регулируются региональными властями и составляют от 300 рублей в Дагестане до 1000 рублей в Иркутской области и Приморском крае. Увеличить эту сумму операторы не могут, вот и "экономят" на процедуре проведения ТО. Вплоть до проведения его в режиме онлайн, без предоставления автомобиля. Впрочем, большинство автомобилистов такое положение вещей, кажется, устраивает. Как и цена за проведение ТО. А вот депутаты и правительство решили вести беспощадную борьбу с фальшивыми диагностическими картами. И в итоге — с аварийностью. Кто за это в конечном счете заплатит, похоже, ясно.
Впрочем, аварийность по причине "неудовлетворительного технического состояния автомобиля" (НТС) — это тоже вещь в себе.
Цена проблемы
Надо сказать, что доля аварий из-за НТС невелика и обычно составляет не более 2% от общего числа. Иногда эта цифра вдруг вырастает на 1–2 пункта, но обычно это случается как раз в канун принятия нового положения или закона о безопасности. Как мне объяснил один опытный сотрудник ГИБДД, как правило, НТС указывают в качестве второй-третьей, сопутствующей причины аварии. Проведение экспертизы — дело дорогое и сложное, а порой и невозможное — как найти неисправность в груде искореженного металла? Автомобилист просит, и инспектор ГАИ пишет в протоколе: главная причина ДТП — несоблюдение водителем скоростного режима, а также возможные проблемы с тормозной системой. Кстати, отечественных исследований по конкретным причинам отказов техники я не встречал (но они, конечно же, есть), но как-то увидел выводы финских дорожных властей. Так вот, они считают, что в 50–55% НТС — это всего лишь установленная на автомобиль изношенная или не соответствующая сезону резина. И во время летнего техосмотра трудно понять, во что обует к зиме свою машину ее владелец.
Кстати, в любом случае за аварию по причине неисправности автомобиля будет отвечать водитель. Такой пункт есть в правилах любой страны. Так, в наших ПДД записано: "Водитель транспортного средства обязан… перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства … Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, при негорящих фарах и задних габаритных огнях (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости), недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада…" (ст. 2.3) И далее о том, что перед выездом водитель должен проверить, чтобы убедиться в исправности автомобиля.
Нормальный, ответственный автомобилист так и делает и не подумает выехать на машине, скажем, с проблемами в рулевом управлении, ведь он везет себя и любимых людей. А я не знаю ни одного примера в истории, чтобы за аварию, где в виде причины указано НТС, наказали пункт проведения техосмотра. Только владельца автомобиля! Ведь доказать некую халатность при проведении ТО практически невозможно. Даже если просветить всю машину рентгеном, провести физико-химический анализ состояния металла, то все равно это будет "снимок" состояния авто в эту конкретную секунду. А "усталость металла" может наступить через месяц.
Но если владелец внимательно (и регулярно) обслуживает своего железного коня, вероятность такого развития событий минимальная. Поэтому обязательный ТО в какой-то форме, конечно, нужен. Он дисциплинирует автовладельца, заставляет его проводить дополнительные регламентные работы, содержать машину в порядке. И поэтому техосмотр проводится в большинстве стран мира. Не во всех — некоторые от него все-таки отказались, посчитав это обязанностью владельца (большинство штатов США, Австралия и т.д.). В Грузии техосмотр отменили, когда поняли, что не могут победить коррупцию при проведении этой процедуры.
На перепутье
Итак, пройдет несколько месяцев, и положения закона, направленные на благое дело, — борьбу с фальшивыми диагностическими картами, вступят в силу. Но если выполнить все его пункты, это приведет к многократному росту цен на ТО. Переложить эти расходы на автомобилистов? Вряд ли это кому-нибудь понравится. У РСА сегодня нет физических и финансовых возможностей, чтобы выдать новую аккредитацию всем операторам техосмотра (напомню, на это отводится год).
Допустить, чтобы "посыпался" весь сложившийся механизм выдачи диагностических карт, а следом за ним — и полисов ОСАГО, в Банке России не могут. Вот и предлагают передать надзор за техосмотром правительству РФ. Кому уж там поручат заняться выполнением новых положений закона, не важно, хотя уже звучали предложения — Росаккредитации или Ространснадзору. Впрочем, штат этих организаций очень невелик (с прямыми обязанностями справиться бы), так что энтузиазма с их стороны я не вижу.
МВД, как известно, собирается получить полномочия по надзору за техосмотром автобусов; в этом случае на пунктах ТО будут присутствовать и сотрудники Госавтоинспекции. Но только позволят ли ради этого увеличить штат ГИБДД?
Руководители РСА уже обратились с письмами в правительство и во все заинтересованные ведомства, где указывают на возникшие проблемы и жалуются на недостаток финансирования для их решения. Для начала просят увеличить переходный период для подтверждения аккредитации с одного года до двух, а также дать союзу право выдавать аккредитацию без выездной проверки хорошо (и давно) работающим операторам.
"Болезни роста"
Помогут все эти меры? Наверное, они позволят убрать с рынка некоторое количество операторов, которые не проводят никаких осмотров, а лишь торгуют диагностическими картами. Но вряд ли заставят миллионы российских автомобилистов дружно отправиться на пункты ТО и честно пройти все процедуры. Для этого нужны другие меры, организационные и воспитательные.
Для начала хотя бы не мешало разобраться, кто у нас и за что отвечает, у кого какие права и обязанности. Вот РСА сегодня выдает аккредитацию для работы, но дальше процесс практически не контролирует, и даже если аккредитацию отзывает — некоторые организации продолжают штамповать диагностические карты, будто ничего не произошло. Наказать их страховщики никак не могут. Нет законной возможности для контроля и у ГАИ. А ведением единой базы по техосмотрам (ЕАИСТО), к работе и безопасности которой много претензий, почему-то по прежнему ведает МВД. А база давно нуждается в модернизации. Кто этим должен заняться? Вот в результате и получается классическая история про семь нянек…
А еще надо думать, как сделать, чтобы люди добровольно и осознанно проходили техосмотр. Для этого он должен стоить недорого и не отнимать много времени. Не понимаю, почему нельзя, скажем, дать право станциям техобслуживания после проведения определенных регламентных работ выдавать документ о том, что попутно автомобиль прошел и ТО? Ведь они все равно проводили диагностику всех систем машины.
Мне все равно кажется, что правильный выбор был сделан почти десять лет назад, когда правительство забрало систему проведения ТО у МВД. Слишком много нареканий она вызывала: огромные очереди, массовая коррупция на пунктах проведения техосмотра. Тогда абсолютное большинство автомобилистов это решение встретило с ликованием. Надо сказать, что сегодняшняя ситуация, может, и волнует депутатов и чиновников, но, опять же, устраивает абсолютное большинство автовладельцев.
Недавно на одном из популярных автомобильных сайтов увидел результаты опроса на тему: "Надо ли вернуть контроль за проведением ТО сотрудникам МВД?" И что же — 49% респондентов против такого решения, а 35% вообще считают, что техосмотр можно и нужно отменить. А вот желающих снова увидеть в пункте ТО человека в погонах не нашлось вовсе. Вот так. Непонятно, что мешает провести такой опрос, только корректно, с соблюдением всех правил, по всей стране. Например, силами ВЦИОМ. Только, боюсь, результаты будут похожими. И тогда станет понятно, что существующая система отнюдь не идеальна, но, видимо, просто переживает "болезни роста", когда не хватает опыта, ресурсов.
Не до конца распределены права и обязанности, а главное — зоны ответственности всех участников процесса (в первую очередь — между МВД и РСА). А задача правительства и Центробанка, как регулятора страхового рынка, — четко прописать все правила игры. А придумывать все новые и страшные наказания, как мне кажется, занятие бесполезное. Это хорошо для отчетности, но не для реального повышения безопасности на дорогах.
PS. Все вышесказанное, конечно же, относится к техосмотру легковых автомобилей: никто, надеюсь, не будет возражать, что ТО для автобусов, грузовиков, перевозящих взрывоопасные жидкости и т.д., должны проводиться часто, пристально и по особой программе.