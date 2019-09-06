Ужесточение правил техосмотра: чего ждать водителям

В последнее время теме проведения техосмотра уделяется много внимания. Почему-то она вдруг взволновала чиновников и депутатов: весной ужесточили правила проведения ТО, а в конце июля наш президент подписал пакет законов, усиливающих административную ответственность за нарушения при техосмотре. За отсутствие диагностической карты — штраф 2 тыс. рублей. За оформление фальшивой карты без реального осмотра — от 5 тыс. (для сотрудников) до 300 тыс. (для юридических лиц). А если будет доказано, что делали они это в сговоре в составе организованной группы, наступает уже уголовная ответственность с реальными сроками. Как заявляют власти, эти меры направлены на борьбу с распространенной практикой выдачи фиктивных диагностических карт без проведения техосмотра. Но и это далеко не все новости: недавно ГИБДД добилась права участвовать в проведении ТО, правда, только автобусов. Как это будет выглядеть — пока никто не знает, но процедура разрабатывается. А совсем недавно Банк России предположил, что Российский союз автостраховщиков (РСА), который ведает аккредитацией операторов техосмотра, в перспективе может не справиться с задачами, поставленными новым законом. Что в итоге может привести к проблемам с оформлением диагностических карт. И поэтому некоторые функции по контролю за проведением ТО надо передать правительству. Или еще кому-нибудь. Так что же происходит? Неужели грозит возврат жутких очередей в пунктах проведения техосмотра, как это было каких-то десять лет назад? Давайте разбираться. Под прицелом фотоаппарата Согласно изменениям в правилах проведения ТО, принятым в июне, все этапы должны строго фиксироваться на фотокамеру, а снимки — храниться в базе. (Хорошо еще отказались от первоначальной идеи записывать на видео, потому что не смогли решить, кто будет оплачивать съемки и хранение огромного массива информации.) Кроме того, все операторы техосмотра с июня 2020 по июнь 2021 года должны заново пройти аккредитацию в РСА, причем проверить должны все пункты ТО. А их, между прочим, более 5 тыс.! При этом надо понимать, что сейчас в штате РСА выездными проверками операторов ТО занимаются… десять человек. В прошлом году они рассмотрели 380 жалоб на работу операторов, провели 213 выездных проверок. В результате 314 аттестатов аккредитации было аннулировано. А теперь им предстоит проверить 5 тыс. ПТО! Причем обязательно с выездом по месту работы. Да еще дополнительно произвести оценку пропускной способности оператора, рассчитать, сколько автомобилей он сможет "обслужить" в течение рабочего дня по специальным формулам. И если выяснится, что, скажем, не более 15 — значит, ему разрешат выдавать не более 15 диагностических карт в день. Здравствуй, очередь?

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В РСА рассказали, что сегодня, чтобы содержать штат сотрудников и оплачивать их работу, они ежегодно получают от каждого аккредитованного оператора по 20 тыс. рублей. Если количество проверок увеличивается кратно, то должны вырастить и сборы с операторов — по предварительным расчетам, как минимум до 70 тыс. рублей в год. Услышав это, операторы просто взвыли — где брать такие деньги? Ведь расценки за проведение ТО сегодня регулируются региональными властями и составляют от 300 рублей в Дагестане до 1000 рублей в Иркутской области и Приморском крае. Увеличить эту сумму операторы не могут, вот и "экономят" на процедуре проведения ТО. Вплоть до проведения его в режиме онлайн, без предоставления автомобиля. Впрочем, большинство автомобилистов такое положение вещей, кажется, устраивает. Как и цена за проведение ТО. А вот депутаты и правительство решили вести беспощадную борьбу с фальшивыми диагностическими картами. И в итоге — с аварийностью. Кто за это в конечном счете заплатит, похоже, ясно. Впрочем, аварийность по причине "неудовлетворительного технического состояния автомобиля" (НТС) — это тоже вещь в себе. Цена проблемы Надо сказать, что доля аварий из-за НТС невелика и обычно составляет не более 2% от общего числа. Иногда эта цифра вдруг вырастает на 1–2 пункта, но обычно это случается как раз в канун принятия нового положения или закона о безопасности. Как мне объяснил один опытный сотрудник ГИБДД, как правило, НТС указывают в качестве второй-третьей, сопутствующей причины аварии. Проведение экспертизы — дело дорогое и сложное, а порой и невозможное — как найти неисправность в груде искореженного металла? Автомобилист просит, и инспектор ГАИ пишет в протоколе: главная причина ДТП — несоблюдение водителем скоростного режима, а также возможные проблемы с тормозной системой. Кстати, отечественных исследований по конкретным причинам отказов техники я не встречал (но они, конечно же, есть), но как-то увидел выводы финских дорожных властей. Так вот, они считают, что в 50–55% НТС — это всего лишь установленная на автомобиль изношенная или не соответствующая сезону резина. И во время летнего техосмотра трудно понять, во что обует к зиме свою машину ее владелец. Кстати, в любом случае за аварию по причине неисправности автомобиля будет отвечать водитель. Такой пункт есть в правилах любой страны. Так, в наших ПДД записано: "Водитель транспортного средства обязан… перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства … Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, при негорящих фарах и задних габаритных огнях (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости), недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада…" (ст. 2.3) И далее о том, что перед выездом водитель должен проверить, чтобы убедиться в исправности автомобиля.

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Нормальный, ответственный автомобилист так и делает и не подумает выехать на машине, скажем, с проблемами в рулевом управлении, ведь он везет себя и любимых людей. А я не знаю ни одного примера в истории, чтобы за аварию, где в виде причины указано НТС, наказали пункт проведения техосмотра. Только владельца автомобиля! Ведь доказать некую халатность при проведении ТО практически невозможно. Даже если просветить всю машину рентгеном, провести физико-химический анализ состояния металла, то все равно это будет "снимок" состояния авто в эту конкретную секунду. А "усталость металла" может наступить через месяц. Но если владелец внимательно (и регулярно) обслуживает своего железного коня, вероятность такого развития событий минимальная. Поэтому обязательный ТО в какой-то форме, конечно, нужен. Он дисциплинирует автовладельца, заставляет его проводить дополнительные регламентные работы, содержать машину в порядке. И поэтому техосмотр проводится в большинстве стран мира. Не во всех — некоторые от него все-таки отказались, посчитав это обязанностью владельца (большинство штатов США, Австралия и т.д.). В Грузии техосмотр отменили, когда поняли, что не могут победить коррупцию при проведении этой процедуры. На перепутье Итак, пройдет несколько месяцев, и положения закона, направленные на благое дело, — борьбу с фальшивыми диагностическими картами, вступят в силу. Но если выполнить все его пункты, это приведет к многократному росту цен на ТО. Переложить эти расходы на автомобилистов? Вряд ли это кому-нибудь понравится. У РСА сегодня нет физических и финансовых возможностей, чтобы выдать новую аккредитацию всем операторам техосмотра (напомню, на это отводится год). Допустить, чтобы "посыпался" весь сложившийся механизм выдачи диагностических карт, а следом за ним — и полисов ОСАГО, в Банке России не могут. Вот и предлагают передать надзор за техосмотром правительству РФ. Кому уж там поручат заняться выполнением новых положений закона, не важно, хотя уже звучали предложения — Росаккредитации или Ространснадзору. Впрочем, штат этих организаций очень невелик (с прямыми обязанностями справиться бы), так что энтузиазма с их стороны я не вижу. МВД, как известно, собирается получить полномочия по надзору за техосмотром автобусов; в этом случае на пунктах ТО будут присутствовать и сотрудники Госавтоинспекции. Но только позволят ли ради этого увеличить штат ГИБДД? Руководители РСА уже обратились с письмами в правительство и во все заинтересованные ведомства, где указывают на возникшие проблемы и жалуются на недостаток финансирования для их решения. Для начала просят увеличить переходный период для подтверждения аккредитации с одного года до двух, а также дать союзу право выдавать аккредитацию без выездной проверки хорошо (и давно) работающим операторам. "Болезни роста" Помогут все эти меры? Наверное, они позволят убрать с рынка некоторое количество операторов, которые не проводят никаких осмотров, а лишь торгуют диагностическими картами. Но вряд ли заставят миллионы российских автомобилистов дружно отправиться на пункты ТО и честно пройти все процедуры. Для этого нужны другие меры, организационные и воспитательные. Для начала хотя бы не мешало разобраться, кто у нас и за что отвечает, у кого какие права и обязанности. Вот РСА сегодня выдает аккредитацию для работы, но дальше процесс практически не контролирует, и даже если аккредитацию отзывает — некоторые организации продолжают штамповать диагностические карты, будто ничего не произошло. Наказать их страховщики никак не могут. Нет законной возможности для контроля и у ГАИ. А ведением единой базы по техосмотрам (ЕАИСТО), к работе и безопасности которой много претензий, почему-то по прежнему ведает МВД. А база давно нуждается в модернизации. Кто этим должен заняться? Вот в результате и получается классическая история про семь нянек…

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