Как проходит "импортозамещение" иностранных инвесторов

Уже почти целый год иностранные инвесторы выводят средства с российского фондового рынка. Согласно открытым данным, эта тенденция усилилась до максимума в августе 2019 года. Всего же за 12 последних месяцев общий объем оттока средств иностранных инвесторов из фондов российских акций приблизился к $3 млрд. Очевидно, что у иностранных инвесторов имеются весомые стимулы для вывода капиталов из российских акций. Чего стоит хотя бы очередное ужесточение санкционного режима против России со стороны США. Свою негативную роль играет и такой глобальный фактор, как опасения дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Однако российские фондовые индексы не слишком пострадали от этой тенденции. По итогам августа рублевый индекс Мосбиржи почти не изменил своего значения. А долларовый индекс РТС за тот же период потерял 4,9% по причине довольно масштабного августовского ослабления рубля. Конечно, уходящие иностранные инвесторы внесли значительный вклад в недавнее резкое падение курса отечественной валюты. Тем не менее уже в первой половине сентября индексы Мосбиржи и РТС сумели обновить свои среднесрочные максимумы. Более того, они сохранили весомый прирост с начала 2019 года. На 6 сентября он составил 18,07% по индексу Мосбиржи и 25,43% по индексу РТС. Таким образом, можно констатировать фактическое "импортозамещение" иностранных инвесторов и спекулянтов на российском фондовом рынке, которое наблюдается в течение многих месяцев. Более того, это означает, что в случае нового всплеска интереса к отечественным акциям со стороны нерезидентов локальные фондовые индексы могут пойти заметно выше. Поводом для реализации подобного сценария вполне способно стать формальное улучшение внешнеполитического фона. С одной стороны, США продолжают политику санкционного давления на РФ. Вместе с тем в конце августа лидеры государств "Большой семерки" начали бурно обсуждать возможность повторной трансформации этого международного формата в "Большую восьмерку" с участием России. Российский фондовый рынок: начало Почему же жители России начали все более активно "голосовать рублем" в пользу акций отечественных компаний? По-видимому, эта тенденция обусловлена целым рядом факторов. Прежде всего, ее истоки лежат еще в ваучерной приватизации в РФ, которая состоялась в 1992–1994 годах. В то время каждый гражданин России получил приватизационный чек, или так называемый ваучер. Тогда проходил процесс массового акционирования предприятий, ранее находившихся в государственной собственности. При этом члены трудовых коллективов имели право на получение акций предприятий, на которых они работали. В результате тех событий в России достаточно быстро образовалось порядка 20 тыс. крупных и средних акционерных компаний. Большая часть приватизационных чеков была вложена населением в чековые инвестиционные фонды, подавляющее большинство которых вскоре прекратило деятельность. Их клиенты, по сути, очень быстро потеряли свои вклады. Однако многие граждане РФ все же стали акционерами предприятий, на которых они работали. А самые прозорливые из них даже сумели вложить собственные и приобретенные у других людей ваучеры в акции будущих "голубых фишек" и в бумаги "второго эшелона".

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Параллельно с этим процессом шло становление отечественного фондового рынка. Он за немногие годы преодолел тот путь, который западные организованные торговые площадки неспешно проходили за столетия. В свое время сделки по купле-продаже ценных бумаг на региональных биржах еще заключались с помощью удара традиционным аукционным молотком. Однако вскоре эта устаревшая схема сменилась на электронные торги на двух крупнейших в то время биржах в Москве и Санкт-Петербурге. Коль скоро первыми акционерами крупных российских компаний стали самые прозорливые и продвинутые граждане, их не устраивали цены на принадлежавшие им ценные бумаги, которые предлагали многочисленные в то время скупщики. Сами скупщики собирали более крупные пакеты акций под заказ или же просто перепродавали их на бирже по более высокой цене. Поэтому на биржу ММВБ потянулись первые розничные клиенты, которые обычно владели небольшим пакетом акций одного эмитента и хотели продать их по рыночной цене. Санкт-Петербургская биржа в то время обладала монополией на обращение акций компании "Газпром", у которой в силу ее величины образовалось много мелких акционеров. Часть новоиспеченных клиентов биржи не забыла про свои биржевые счета после продажи полученных в ходе приватизации акций. Так начал формироваться пока тонкий слой отечественных биржевых спекулянтов. В то же время появился достаточно широкий класс пожилых людей, которые целенаправленно накапливали акции компании "Газпром" еще до так называемой либерализации их обращения. Подобные инвестиции играли роль индивидуальных пенсионных накоплений. "Народные IPO" Существенное пополнение в армию частных инвесторов внесли и несколько "народных IPO". В 2006 году состоялось первичное размещение акций "Роснефти", в котором приняли участие 150 тыс. российских граждан. В 2007 году Сбербанк разместил пакет уже обращавшихся на бирже обыкновенных акций среди 30 тыс. физических лиц. Это было еще до их дробления. В то время эти бумаги стоили около 90 тыс. рублей за штуку. Среди мелких и средних инвесторов бытовала шутка, что у них "всего одна акция Сбербанка на всю семью". В том же 2007 году состоялось первичное размещение акций банка ВТБ, у которого сразу появилось около 130 тыс. новых акционеров. Многие участники "народных IPO" впервые покупали акции за "живые деньги". Позднее они потянулись на биржу для того, чтобы продать эти бумаги, докупить еще или же приобрести другие акции.

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Надо отметить, что с 2005 года до середины 2008 года наблюдался достаточно быстрый и устойчивый рост российских фондовых индексов Мосбиржи и РТС. В какой-то момент стало очень модно быть владельцем дорожающих "голубых фишек". Немалый "пропагандистский" вклад в эту тенденцию внесли акции "Газпрома", цена которых многократно выросла в 2003–2006 годах. Примерно в то же время наблюдался и всплеск интереса к такой форме коллективных инвестиций, как паевые инвестиционные фонды. Позднее часть из них также начала торговаться на Московской бирже. Многие частные инвесторы, пришедшие на биржу в указанный период, понесли убытки во время сильного падения рынка во второй половине 2008 года. Самые терпеливые из них были вынуждены пережидать просадку в течение нескольких лет. Новое поколение инвесторов Качественно новое поколение "локальных" инвесторов начало приходить на российский фондовый рынок примерно с 2015 года. Это было обусловлено рядом целенаправленных мер со стороны государства. Одновременно с реализацией мероприятий по повышению финансовой грамотности населения был введен институт индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По-видимому, подобная политика была обусловлена последствиями ухудшения внешнеполитического климата, которое наметилось с 2014 года. Вполне логичная и своевременная ставка на развитие класса внутренних среднесрочных и долгосрочных инвесторов принесла свои плоды к настоящему времени. Текущая популярность индивидуальных инвестиционных счетов связана с тем, что они предполагают получение инвестиционного налогового вычета по одной из двух схем на выбор. С того момента, когда появилась такая возможность, количество индивидуальных инвестиционных счетов в России начало увеличиваться "взрывным" образом. На конец 2018 года на Московской бирже насчитывалось 597 тыс. ИИС. К концу августа 2019 года их количество превысило 1 млн.

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