Nice cream: как самому сделать не только вкусное, но и полезное мороженое

Тренд на здоровый образ жизни (ЗОЖ) умудрился изменить один из наших самых любимых десертов — мороженое. Теперь оно может быть не просто вкуснейшим лакомством, а действительно полезным — только из натуральных ингредиентов, без красителей, вредных добавок и даже без сахара. А самое главное — его очень легко приготовить дома без мороженицы. Считается, что история мороженого пошла из Древнего Китая около четырех тысяч лет назад. Первое лакомство было совсем не похоже на привычное нам — смесь из снега и льда с кусочками цитрусовых и зернышками гранатов. А чуть позже в него начали добавлять молоко. Правда, древним государством, где мороженое любили больше всего и придумали целых три его варианта, можно по праву считать Персию. В V веке до нашей эры там спасались от летнего зноя дробленым льдом с разными вкусами. Затем для знати лакомство стали делать из розовой воды и вермишели. А потом персы изобрели "предка" современного десерта — "бастани соннати", что так и переводится — "традиционное мороженое". Его до сих пор очень любят и готовят из молока, яиц, сахара, розовой воды, шафрана, ванили и фисташек.

В Европу рецепт мороженого, очень похожего на сорбет, привез из Китая Марко Поло. И прошло почти три столетия, пока его не начали делать на молоке и сливках. А вот путь мороженого в России был самостоятельным и изначально "молочным", и это лакомство любили всегда. В Киевской Руси молоко или сливки замораживали, строгали лепестками и красиво выкладывали на блюдце. Чуть позже стружку стали взбивать в однородную массу и добавлять ингредиенты для вкуса. Мороженое по европейским рецептам появилось у нас в середине XVIII века и сразу пришлось по душе царскому двору. Правда, позволить себе такое лакомство от специально обученных поваров и из дорогих продуктов могли только действительно состоятельные люди. После того как в 1932 году в СССР открылись фабрики по его производству, мороженое превратилось в общедоступный продукт. Найс-крим С приходом тренда на здоровый образ жизни и растительную кухню любимый десерт сразу же попал под прицел — жирный, в нем много вредного сахара, а с непереносимостью лактозы о нем можно вообще забыть. И самая главная проблема — как сделать его таким же кремовым, нежным и таящем во рту без коровьего молока или сливок. Всего лишь один ингредиент, который справился с этой задачей, положил начало полезной концепции мороженого и запустил следующий виток в его истории. Это банан. И так как новое блюдо не подходило ни под одно определение лакомства, его стали называть созвучно классическому "ice cream" (в переводе с английского "мороженое") — "nice cream", что в переводе "хорошее" или "полезное мороженое". Изначально оно подразумевало только цельные, растительные, полезные ингредиенты и никаких вредных вкусовых или стабилизирующих добавок, красителей, консервантов и даже сахара. Но сейчас допускаются его натуральные заменители: кленовый сироп, сироп агавы или топинамбура, а также можно использовать любые другие фрукты вместо банана.

Так что теперь можно приготовить вкусное мороженое всего из одного очень спелого банана. Очистите его от кожуры и порежьте на одинаковые ломтики, положите в стеклянный или пластиковый контейнер и уберите в морозилку как минимум на два часа. Затем пробейте в комбайне или мощном блендере. Когда банан будет однородной консистенции, продолжайте взбивать его еще одну-две минуты, чтобы в мороженое попало больше воздуха и оно получилось пышной консистенции. Найс-крим можно есть сразу, но он будет мягковат, поэтому лучше вернуть его в контейнер и немного подержать в морозилке. Очень вкусно это банановое лакомство с щедрой щепоткой корицы. Малиновый найс-крим Я очень люблю это легкое мороженое. Оно получается с кислинкой и одновременно легким карамельным привкусом за счет кленового сиропа. А листики мяты придают дополнительную свежесть. Мне нравится малиновый найс-крим как сам по себе, так и в паре с шоколадными десертами, чтобы уравновесить их интенсивную сладость. Это мороженое еще и универсально: вместо малины можно добавить любые другие ягоды — только понемногу и обязательно тестировать десерт на вкус.

Что надо (на 8 порций): банан (замороженный) — 6 шт.;

малина замороженная — 450 г;

кленовый сироп — 3 ст. л.;

листики мяты для украшения. Что делать: очистить бананы от кожуры, нарезать ломтиками, положить в контейнер и поставить в морозильник на несколько часов или на ночь; пробить замороженные бананы в блендере вместе с кленовым сиропом до густой однородной консистенции; добавить малину — порциями по 60–80 г; если блендер не очень мощный и ему тяжело справляться с замороженными продуктами, дать массе немного постоять и размягчиться; получившееся мороженое протереть через сито, чтобы избавиться от косточек малины; подавать сразу или положить в герметичный контейнер и убрать в морозильник на два часа; украсить листиками мяты. Вкусы в тренде Хотя в мире, как и в России, по-прежнему лидирует классика, ванильное, шоколадное и клубничное лакомство, главный кулинарный тренд сейчас — удивить вкусом или просто предложить что-то новенькое. Тенденция такова, что почти каждый модный продукт мигрирует в мороженое. Так произошло с чрезвычайно популярными сейчас манго, кокосом, авокадо, кунжутной пастой тахини и японским чаем матча, который по своему эффекту бодрости заменяет кофе. Но и это еще не все — в ход идут ингредиенты, которые раньше никто и не подумал бы положить в мороженое: например, тыква, сладкий картофель, сыр, оливковое масло и даже жареные баклажаны.

В тренде и различные приправы, которые легко могут добавить изюминку во вкус лакомства, — начиная от самой распространенной корицы, полезной куркумы, пряного кардамона и острого каенского перца и заканчивая острым тайским соусом срирарча и бальзамическим уксусом.

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Россия тоже не отстает. У нас можно попробовать мороженое из традиционных ингредиентов — кваса, березового сока, морошки и зеленой пшеницы — а также из чая пуэр и даже жареное. Я очень люблю пробовать все новое, и последнее непривычное для мороженого сочетание ингредиентов, которое произвело на меня впечатление, я встретила в Риме — острый имбирь с пряной корицей. Шоколадное мороженое с авокадо Этот фрукт за последние несколько лет почти единолично захватил кулинарный мир. Именитые шеф-повара считают его одним из самых перспективных продуктов современности — он мягкий и нежный по консистенции, ненавязчивый на вкус и за счет этого сочетается с огромным количеством ингредиентов. Неудивительно, что за счет своей шелковистой текстуры он, так же как и когда-то банан, попал из смузи в мороженое. Самое главное — оно готовится без мороженицы.

Что надо (на 6 порций) : кокосовое молоко (необезжиренное) — 1 банка (380 г);

средний спелый авокадо — 1 шт.;

натуральное какао — 60 г;

кленовый сироп — 165 г;

вода — 120 г;

натуральный ванильный экстракт — по вкусу;

соль — маленькая щепотка;

шоколадная крошка или вишня для украшения. Что делать: очистить авокадо от кожуры, вынуть косточку, порезать на четыре части и положить в блендер. Добавить кокосовое молоко и измельчить до однородной консистенции; добавить остальные ингредиенты и блендировать в течение двух-трех минут, пока масса не станет однородной; выложить мороженое в пластиковый или стеклянный контейнер и убрать в морозилку как минимум на три часа. Каждые 20 минут хорошо перемешивать массу ложкой, чтобы не было кристаллов льда; перед подачей дать мороженому постоять 10 минут при комнатной температуре, чтобы его было легко выложить. Украсить тертым шоколадом и свежей вишней. Без лактозы Еще один тренд — мороженое на растительном молоке. Очень часто его делают на жирном кокосовом, чтобы получить нежную текстуру. Но есть и другой вариант — добавить в лакомство подходящую ореховую пасту урбеч или просто орехи. Кстати, много белка в мороженом — еще одна тенденция этого года. Миндальное мороженое с вишней без сахара Этот рецепт я люблю за то, что вместо сахара в нем используются финики — натуральный и цельный продукт. А сушеная вишня придает десерту приятную кислинку.