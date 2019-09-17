Свободная торговля между Сингапуром и Евразийским союзом: что получит Россия?

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сингапур договорились к 1 октября завершить последние консультации и подписать соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян недавно в интервью ТАСС назвал предстоящее соглашение "уникальным". По его словам, речь пойдет не только об открытии рынков для товаров, но также для услуг и инвестиций. Он пояснил, что речь идет о товарном сегменте в формате "ЕАЭС-Сингапур", пяти двусторонних соглашениях по торговле услугами и инвестициями и рамочном соглашении, которое как раз и "запакетирует" все три компонента. Сингапур станет второй страной из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) после Вьетнама, с кем ЕАЭС образует ЗСТ. Где выгода? Наверное, выскажу непопулярное мнение, но предстоящее подписание вряд ли в обозримом будущем принесет какие-либо серьезные экономические выгоды участникам соглашения для стран Евразийского союза. Скорее, эти договоренности нужно рассматривать как имиджевую составляющую, а также стратегический плацдарм для выхода на более перспективные с экономической точки зрения рынки Юго-Восточной Азии.

На бумаге соглашение о либерализации торговли должно помочь производителям из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России получить практически неограниченный доступ на сингапурский рынок. Но дело в том, что в Сингапуре и так почти отсутствуют таможенные пошлины, они действуют лишь на несколько позиций, в том числе алкоголь и сигареты. Так что если за много лет импортерам ЕАЭС не удалось прорваться на рынок Сингапура, то вряд ли это соглашение качественно и структурно способно что-то изменить. И последние данные по внешней торговле не внушают оптимизма. Если взять в расчет только товарооборот России и Сингапура, то по итогам прошлого года он составил $3,6 млрд, снизившись на 17,7% по сравнению с предыдущим периодом. Во внешнеторговом обороте России Сингапур занимает лишь 37-е место, хотя годом ранее находился на 29-м.

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Другое дело — сингапурские компании. Они действительно получают более льготный режим для выхода на рынок, где проживают около 180 млн человек, а совокупный объем ВВП составляет около $2 трлн. Особенно это актуально для Сингапура в современных условиях нестабильности экономической ситуации, вызванной торговой войной между Китаем и США, — основными торговыми партнерами республики. Уже сейчас сингапурская экономика демонстрирует одни из худших показателей за последние годы, что также связано с потерями во внешней торговле. Поэтому поиск новых рынков сбыта стал актуальным как никогда. Другой вопрос, что сингапурские предприятия могут предложить потребителям в ЕАЭС. Основными статьями экспорта республики являются машинно-техническое оборудование, продукты химической и нефтяной переработки. В пакете соглашений, которые планируется подписать, будут договоренности об облегчении инвестиционных режимов. Но это уже не будет носить многосторонний характер ЕАЭС — Сингапур, а сугубо индивидуальный — с каждым государством.

Описание Башня инвестиционного фонда Temasek в Сингапуре © EPA/HOW HWEE YOUNG

Что касается российско-сингапурского партнерства в этой сфере, то в отличие от торгового оно развивается более интенсивно и поступательно. Крупные инвестиционные фонды Сингапура, в первую очередь это GIC и Temasek, несмотря на то что являются государственными, действуют всегда исключительно прагматично, стараясь извлечь максимальную выгоду. Так и в случае с Россией. Несмотря на кажущийся проамериканский курс, Сингапур не присоединился к санкционному режиму против РФ и за последние годы превратился в одного из главных инвесторов в российскую экономику. Например, Changi Airports International совместно с Российским фондом прямых инвестиций управляет международным аэропортом Владивостока в роли оператора воздушной гавани. Поэтому соглашение о либерализации капиталовложений выглядит более оптимистично с точки зрения дальнейшего экономического сотрудничества между нашими странами. Покорить Юго-Восточную Азию Сингапур стал второй страной из АСЕАН, которая заключит данное соглашение. Несмотря на свои крошечные размеры, в экономической, инвестиционной, банковской сфере Сингапур является одним из ведущих государств организации и задает модели развития и сотрудничества в рамках ассоциации. Одновременно в республике очень заинтересованы в построении многоформатных экономических объединений. Например, сейчас именно Сингапур активно продвигает подписание соглашения о создании Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Помимо членов АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) туда должны войти Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Япония. ВРЭП предполагает либерализацию торговых и инвестиционных режимов, технологические обмены, защиту интеллектуальной собственности, разрешение торговых споров. В настоящее время объем ВВП потенциальных участников составляет $49,5 трлн — около 39% от общемирового. По прогнозам, к 2050 году этот показатель может вырасти до $250 трлн.

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