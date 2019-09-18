Израиль вновь на той же развилке: компромисс или новые выборы

Состоявшиеся 17 сентября повторные парламентские выборы в Израиле не выявили однозначного победителя. Ни правые во главе с "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, ни центристы, возглавляемые блоком "Кахоль-Лаван" бывшего руководителя Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганца, судя по всему, по отдельности не смогут обеспечить себе коалицию, контролирующую минимально необходимое большинство — 61 голос — в 120-местном Кнессете 22-го созыва.

Им нужна будет поддержка депутатов от партии "Наш дом — Израиль" русскоязычного политика и экс-министра обороны Авигдора Либермана. Глава НДИ уже заявил, что выступает за создание правительства единства без религиозных и арабских партий и готов поддерживать его, даже если партия НДИ не войдет в кабинет "Ликуд" и "Кахоль-Лаван".

Широкая коалиция в составе "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его основного соперника на выборах — блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, получающих порядка трех десятков мест каждый в парламенте по итогам выборов 17 сентября, пока считается самым вероятным вариантом развития событий. Примечательно, что Ганц, выступая в ночь после выборов, уже призвал к формированию широкой коалиции, но не стал повторять свое условие, состоящее в том, что на союз с "Ликуд" его блок пойдет только в случае, если партию не будет возглавлять Нетаньяху.

В любом случае, как отмечают СМИ, то, что эти две силы на вторых выборах подряд получили практически одинаковое количество мест, свидетельствует скорее не о единстве, а о расколе в израильском обществе. И формирование широкой коалиции на основе их союза вряд ли приведет к рождению устойчивого альянса.

К тому же главным вопросом для этих двух сил является то, кто станет премьер-министром при их объединении. У Ганца уже есть договоренность о ротации в кресле главы правительства с входящим в его блок Яиром Лапидом, а Нетаньяху вряд ли устроит вариант, при котором он отдаст премьерство на два года с надеждой вновь возглавить кабинет в 2021 году, учитывая, что 2 и 3 октября ему предстоят досудебные слушания по трем делам о коррупции и злоупотреблениях.

Сам же Нетаньяху, выступая перед сторонниками в штабе "Ликуд", пообещал в среду ночью начать формирование сионистского правого правительства без участия арабских партий. Для этого ему придется уговорить Либермана вновь войти в правительство с участием ультраортодоксальных партий, для чего ему придется заставить ШАС и "Объединенный иудаизм Торы" пойти на утверждение законопроекта о призыве ультраортодоксов в армию. Именно из-за конфликта вокруг этого законопроекта НДИ отказалась войти в правительство по итогам предыдущих выборов 9 апреля, что оставило Нетаньяху контроль лишь над 60 из 120 мест в парламенте 21-го созыва и вынудило его пойти на роспуск Кнессета и объявление первых повторных выборов в истории Израиля, которые и были назначены на 17 сентября.

Решение президента

Сейчас многое зависит от того, кому именно президент Израиля Реувен Ривлин поручит формирование правительства по итогам выборов. По закону после получения официальных результатов подсчета голосования, что ожидается 25 сентября, глава государства начнет консультации с лидерами вошедших в Кнессет партий по вопросу формирования коалиции. Формально он может поручить формировать кабинет любому избранному депутату, а не обязательно лидеру получившей большинство голосов партии.