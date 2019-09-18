Израиль вновь на той же развилке: компромисс или новые выборы

Состоявшиеся 17 сентября повторные парламентские выборы в Израиле не выявили однозначного победителя. Ни правые во главе с "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, ни центристы, возглавляемые блоком "Кахоль-Лаван" бывшего руководителя Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганца, судя по всему, по отдельности не смогут обеспечить себе коалицию, контролирующую минимально необходимое большинство — 61 голос — в 120-местном Кнессете 22-го созыва.
Им нужна будет поддержка депутатов от партии "Наш дом — Израиль" русскоязычного политика и экс-министра обороны Авигдора Либермана. Глава НДИ уже заявил, что выступает за создание правительства единства без религиозных и арабских партий и готов поддерживать его, даже если партия НДИ не войдет в кабинет "Ликуд" и "Кахоль-Лаван".
Широкая коалиция в составе "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его основного соперника на выборах — блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, получающих порядка трех десятков мест каждый в парламенте по итогам выборов 17 сентября, пока считается самым вероятным вариантом развития событий. Примечательно, что Ганц, выступая в ночь после выборов, уже призвал к формированию широкой коалиции, но не стал повторять свое условие, состоящее в том, что на союз с "Ликуд" его блок пойдет только в случае, если партию не будет возглавлять Нетаньяху.
В любом случае, как отмечают СМИ, то, что эти две силы на вторых выборах подряд получили практически одинаковое количество мест, свидетельствует скорее не о единстве, а о расколе в израильском обществе. И формирование широкой коалиции на основе их союза вряд ли приведет к рождению устойчивого альянса.
К тому же главным вопросом для этих двух сил является то, кто станет премьер-министром при их объединении. У Ганца уже есть договоренность о ротации в кресле главы правительства с входящим в его блок Яиром Лапидом, а Нетаньяху вряд ли устроит вариант, при котором он отдаст премьерство на два года с надеждой вновь возглавить кабинет в 2021 году, учитывая, что 2 и 3 октября ему предстоят досудебные слушания по трем делам о коррупции и злоупотреблениях.
Сам же Нетаньяху, выступая перед сторонниками в штабе "Ликуд", пообещал в среду ночью начать формирование сионистского правого правительства без участия арабских партий. Для этого ему придется уговорить Либермана вновь войти в правительство с участием ультраортодоксальных партий, для чего ему придется заставить ШАС и "Объединенный иудаизм Торы" пойти на утверждение законопроекта о призыве ультраортодоксов в армию. Именно из-за конфликта вокруг этого законопроекта НДИ отказалась войти в правительство по итогам предыдущих выборов 9 апреля, что оставило Нетаньяху контроль лишь над 60 из 120 мест в парламенте 21-го созыва и вынудило его пойти на роспуск Кнессета и объявление первых повторных выборов в истории Израиля, которые и были назначены на 17 сентября.
Решение президента
Сейчас многое зависит от того, кому именно президент Израиля Реувен Ривлин поручит формирование правительства по итогам выборов. По закону после получения официальных результатов подсчета голосования, что ожидается 25 сентября, глава государства начнет консультации с лидерами вошедших в Кнессет партий по вопросу формирования коалиции. Формально он может поручить формировать кабинет любому избранному депутату, а не обязательно лидеру получившей большинство голосов партии.
Важно, чтобы этот депутат был в состоянии сформировать коалицию большинства, на что ему будет отведено 42 дня. Если у первого не получится, Ривлин должен перепоручить это другому депутату, которому будут даны 28 дней. Если и эта попытка закончится провалом, президент даст третьему депутату две недели на создание кабинета. Если все три кандидата не справятся с задачей, Израиль пойдет на вторые повторные выборы.
Примечательно, что в прошлый раз после выборов 9 апреля Нетаньяху инициировал и провел через Кнессет 21-го созыва закон о самороспуске в последний день своего 42-дневного срока, отведенного ему на формирование кабинета. Он это сделал для того, чтобы Ривлин не мог поручить создание коалиции Ганцу, чей блок "Кахоль-Лаван" в тот раз занял второе место по результатам подсчета голосов. Не менее интересно то, что Нетаньяху не хватило для создания правительства пяти депутатских мандатов партии НДИ Либермана, который отказался входить в коалицию из-за конфликта с ультраортодоксами вокруг закона о призыве верующих иудеев в Армию обороны Израиля. На этот раз Либерман получил девять мест в Кнессете, но и религиозные партии улучшили свой результат, хоть и далеко не вдвое.
Свидетельство возможного раскола
Аналитики отмечают, что вторые выборы подряд, не приносящие победы ни одному из блоков, свидетельствуют об определенном расколе, существующем в израильском обществе. Очевиден конфликт интересов между светскими и религиозными партиями, но еще один острый вопрос — оставаться ли Нетаньяху, занимающему премьерский пост уже более десяти лет подряд, на новый срок.
В этом многие комментаторы видят и секрет успеха блока "Кахоль-Лаван", который был создан в начале 2019 года и уже вторые выборы подряд получает почти столько же мест в парламенте, сколько и ветеран политической жизни — "Ликуд" Нетаньяху. И это при том, что по большинству вопросов программа "Кахоль-Лаван" — блока, возглавляемого бывшим главой Генштаба Бени Ганцем, бывшим министром обороны Моше Яалоном и ставшим политиком бывшим журналистом Яиром Лапидом, по большинству пунктов практически не отличается от политики "Ликуд".
Перспективы Нетаньяху
Конечно, рано списывать со счетов умудренного опытом переговорщика и мастера большой политики Нетаньяху. Хотя, очевидно, он рассчитывал на лучший результат выборов для ведомого им блока правых и религиозных сил, но он раньше уже умудрялся становиться премьером, даже не получая большинства на выборах. Нетаньяху предстоит большая работа для того, чтобы остаться у руля еще на один срок, но шансы на это у него остаются, и они ничуть не меньше, чем у его основного соперника Бени Ганца.
Для победы он может постараться уговорить ультрарелигиозные партии принять условия Либермана, после чего добиться от НДИ вхождения в правую коалицию, что он и обещал сразу после выборов, говоря о том, что займется формированием сионистского правого правительства. Он может также пойти на союз с лейбористами, которые уже сидели в его правительстве десять лет назад. Или же он действительно может пойти на формирование широкого правительства с участием "Кахоль-Лаван", но при этом ему будет необходимо договориться о том, что он сохраняет за собой пост премьера на первые два года.
Угроза перевыборов
Хотя президент Реувен Ривлин уже заявил, что сделает все возможное, чтобы Израиль не был вынужден идти на третьи за 12 месяцев выборы, нельзя забывать, что он давал такое же обещание перед тем, как был распущен Кнессет 21-го созыва в конце мая. Но еще одно повторное голосование может окончательно подорвать доверие общества к политической системе и привести к тому, что и после третьих выборов страна окажется без правительственной коалиции. А для Израиля ситуация, при которой он находится в условиях перманентного политического кризиса, недопустима.
Кажется, на этот раз это понимают лидеры всех политических партий, что позволяет надеяться на то, что компромисс будет найден в ближайшие два месяца и Израиль наконец-то получит устойчивое правительство. Иначе, судя по всему, страну ждет долгая череда повторных выборов, которая будет свидетельствовать лишь о глубоком кризисе всей политической системы.