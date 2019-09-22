История без срока давности. Что должна помнить Эстония в годовщину освобождения от фашизма

Ровно 75 лет назад, 22 сентября 1944 года, в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции столица Эстонии, город Таллин, была освобождена от немецкой оккупации. Стоит отметить, что в боях за освобождение Прибалтики погибли десятки и десятки тысяч советских бойцов и командиров. В одной Прибалтийской операции с 14 сентября по 24 ноября 1944 года потери советских фронтов составили 218 тыс. человек. Это погибшие, раненые, пропавшие без вести. Ну и немцы понесли огромные потери — более 200 тыс. человек. В Таллинской операции с 17 по 26 сентября 1944 года общие потери советских войск составили 30 тыс. человек. А немцы потеряли более 30 тыс. человек убитыми и 16 тыс. человек пленными, то есть борьба шла ожесточенная. Немцы хотели удержать Прибалтику как свой форпост, который фактически выводил Красную армию к Балтийскому морю, к границам Восточной Пруссии. И удар, который был нанесен Красной армией в направлении Таллина в сентябре 1944 года, стал полной неожиданностью для немецкого командования, которое фактически, когда мы подошли к Таллину, позорно бежало из эстонской столицы. В результате войска Красной армии, в которую входил тогда 8-й эстонский стрелковый корпус, освободили город, где были захвачены большие трофеи: 25 самолетов, 185 орудий, 230 машин и 15 морских судов в порту. 22 сентября 1944 года Москва отмечала освобождение Таллина салютом высшей категории — 24 залпа из 324 орудий. Следует подчеркнуть, что сегодня нам достаточно посмотреть на фотографии сентября 1944 года, на то, как таллинцы, эстонцы встречали бойцов и командиров Красной армии, чтобы понять происходящее. Они цветами забрасывали советских бойцов, которые проходили или проезжали по улицам Таллина, целовали их, потому что это действительно было именно освобождение от оккупации. Они прекрасно понимали, чем грозит продолжение немецкого террора, и террора коллаборационистов — фактически вымиранием всей эстонской нации. Хочу напомнить, как разворачивались события в самом начале войны. Немцы подошли к Таллину в августе 1941 года. Основу обороны Таллина составлял 10-й стрелковый корпус. Несмотря на большие потери, немцы подошли вплотную к городу и угрожали его захватом. Всего под Таллином было сковано около пяти вражеских дивизий, что, безусловно, на тот период, срывало германские планы быстрого захвата Ленинграда. Таким образом, оборона Таллина помогла защитникам Ленинграда остановить врага на подступах к городу. После того, как положение казалось уже совершенно критическим, была произведена эвакуация войск и гражданского населения на кораблях Балтийского флота — знаменитый Таллинский переход. Несмотря на большие потери из-за бомбардировок германской авиации, большинство советских кораблей смогло прорваться в Кронштадт. После оккупации всей Эстонии германские войска стали проводить на территории страны политику геноцида и террора, в этом им помогали и эстонские коллаборационисты. Еще до оккупации на территории Эстонии действовали различные диверсионные отряды, в которых были этнические эстонцы. С началом оккупации, было создано эстонское самоуправление во главе с доктором Мяэ. Оно обладало определенной автономией, но подчинялось генеральному комиссару Эстонии барону Литцману. Здесь следует отметить, что в Эстонии было небольшое количество евреев — всего несколько тысяч человек. Но все, кто не успел эвакуироваться вместе с Красной армией, были буквально за короткое время уничтожены, казнены.

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Основную репрессивную работу проводили так называемые отряды самообороны под названием Омакайтсе, образованные по всей стране. В них служило почти 50 тыс. человек – это на небольшую маленькую республику, которая насчитывала около миллиона человек. Они арестовывали, зверски пытали, убивали десятки тысяч человек. Причем зверствовали эти отряды не только на территории Эстонии, но и Псковской, Ленинградской областях. Они охраняли концлагеря, лагеря для военнопленных; пытали, издевались над советскими военнопленными, убивали их. Вот эти зверства во многом лежат и в том числе на этих отрядах вспомогательной полиции, фактически, зверей в человеческом обличье, которые, не гнушаясь, убивали детей, стариков, женщин, не взирая ни на что, издевались над мирными жителями. Кстати говоря, об этом стоит вспомнить сегодня лидерам нынешней Эстонии, была проведена добровольная мобилизация в эстонский легион СС. В него записалось более 5 тысяч человек добровольцев, а в вермахт — почти 7 тысяч. Потом были сформированы эстонские полки СС, в 1943 году они преобразились в 20-ю эстонскую добровольческую дивизию СС. Она использовалась в борьбе против партизан, в расстрелах мирных жителей, в проведении оккупационной политики. То есть это были прихвостни Гитлера, которые думали, что все им сойдет с рук. Они, фактически, ответственны за геноцид, который проводился не только на территории Эстонии, но и в соседних областях.

В Эстонии проводилась массовая политика террора, геноцида, холокоста, за которую ответственность несут те эстонские коллаборационисты, которых сегодня, кстати говоря, пестуют и которым отдают честь нынешние официальные эстонские власти. Эти ветераны СС проходили маршем по улицам Таллина вместе с последователями. Но никто из официальных властей не запрещал подобное шествие, то есть, фактически, в Европе есть государство, член ЕС, член НАТО, равно как Латвия и Литва, в которой открыто проводится нацистские шествия. А Европа, которая сильна своими гуманистическими и антивоенными настроениями, спокойно смотрит на это сквозь пальцы. Но ведь, по сути дела, зарождается, тем самым, в этом государстве, неонацизм, который грозит новой мировой катастрофой. Особенно ярко это проявилось в 2007 году, когда тысячи жителей Таллина и других городов вышли на улицы, протестуя против переноса монумента в честь советских воинов-освободителей, который известен сегодня как Бронзовый солдат. В ходе акции по защите исторической памяти один человек погиб, десятки пострадали, но, несмотря на это, памятник был демонтирован и перенесен на Военное кладбище Таллина. На глазах миллионов людей по всему миру потомки тех, кто плечом к плечу с солдатами Красной армии освобождал свою родину от фашизма, с ненавистью и пренебрежением отвернулись от собственной истории.

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Возвращаясь к освобождению Эстонии, нельзя не сказать и о другой трагической странице. Мы знаем что в стране были концлагеря, где использовался рабский труд военнопленных, политических заключенных, евреев, которые трудились на самых тяжелых работах. Большинство из них умирали от непосильного труда, от издевательств охранников. Кстати, охранники тоже были этнические эстонцы. Проводились массовые расстрелы, казни этих заключенных. Вспомним, хотя бы, концлагерь Клоога, существовавший с сентября 1943 до сентября 1944 года, недалеко от Таллина. Там заключенных заставляли заранее заготовлять дрова, складывать четыре больших костра, на первый ряд поленьев каждого костра немцы приказывали заключенным ложиться тесными рядами и расстреливали их очередью из автомата. После этого на первый ряд трупов, заключенные укладывали новый ряд поленьев, и по команде гитлеровцев ложились на дрова. Об этом даже читать тяжело. Какие издевательства, какую жуткую смерть принимали заключенные этого концлагеря. Ответственность за это ложится не только на немецких нацистов, но и на их прихвостней — эстонских коллаборационистов.

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