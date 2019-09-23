Вражда Ирана и Саудовской Аравии: регион движется к большой исламской войне?

Ближний Восток испытывает новый виток геополитической напряженности после недавней атаки на крупнейшую в мире нефтяную компанию Saudi Aramco. Нападение взбудоражило дипломатическую общественность, журналисты и эксперты заговорили о возможном горячем конфликте с участием региональных и мировых держав.
Самое богатое в современном мире Королевство Саудовская Аравия тратит на оборону астрономические суммы и обладает сверхсовременным вооружением. Однако это не спасло саудовские НПЗ от атаки 14 сентября, в общем-то, достаточно примитивных дронов. Ответственность за диверсию взяла на себя радикальная проиранская группировка йеменских шиитов "Ансар Аллах", которая ведет войну против коалиции арабских стран во главе с Эр-Риядом. Однако саудовские лидеры прямо обвинили Иран в очередной раз, назвав Исламскую Республику "страной-террористом".
Закупки вооружений саудитами
Из-за нападения крупнейший экспортер нефти был вынужден сократить поставки вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки 9,8. Атака дронов стала настоящим позором для саудовской военной машины. Страна является крупнейшим импортером американского сверхсовременного и дорогого оружия. Около 10% всего американского экспорта вооружений приходится на королевство. Саудиты обладают не только системами ПВО Patriot, но и противоракетными, противотанковыми системами, а также внушительной армией американских дронов последнего образца. За последние годы Эр-Рияд тратил на свой ВПК серьезные деньги. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), скажем, в 2018 году саудиты закупили военную технику на сумму, превышающую $67 млрд. К слову, это больше, чем любая другая страна на Ближнем и Среднем Востоке. В данный момент королевство — один из крупнейших в мире импортеров вооружений. Расходы на оборону составляют ни много ни мало около 13% ВВП страны.
И несмотря на это, полунищие повстанцы-хуситы (или даже иранские силы, не столь важно) сумели добраться до самого сердца саудовской нефтяной империи, используя фактически кустарные дроны, которые можно изготовить в полевых условиях.
Как и предполагалось, США не смогли остаться в стороне от кризиса. Вашингтон прямо обвинил Иран в атаках на саудовские нефтяные объекты, назвав это актом терроризма. Президент Дональд Трамп заявил, что США "всегда готовы к войне" с Исламской Республикой. Между тем, госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что США не будут терпеть "угрожающее поведение" Ирана. "Встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы обсудить беспрецедентные нападения на нефтяную инфраструктуру. США поддерживают Саудовскую Аравию и поддерживают ее право на самооборону. Угрожающее поведение иранского режима недопустимо", — заявил шеф американской дипломатии. Арабские партнеры также солидарны с позицией Саудовской Аравии и связывают атаки на НПЗ с Тегераном.
Многие забыли, но первый официальный визит президента Дональда Трампа состоялся именно в Саудовскую Аравию, на исторический арабо-американо-исламский саммит. По итогам форума были заключены американо-саудовские военные контракты на сумму $110 млрд — абсолютный мировой рекорд. Новейшее оружие нужно саудитам не только (и не столько) для борьбы с террористами. Кроме Ирана у королевства нет врагов, против которых могли бы быть применены подобные военные системы. Да и в целом лейтмотивом саммита было противостояние с Ираном.
Между тем помимо США широкой общественной поддержки Эр-Рияд все же не получил. Россия, Китай, многие страны Европейского союза и некоторые государства Ближнего Востока заявляют о необходимости независимого расследования. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что ведомство собирает информацию о том, кто мог стоять за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии. "Мы собираем эти данные, но окончательные выводы пока не делаем", — сообщил Нарышкин.
Инструменты геополитической борьбы
Атака дронов на нефтяные объекты — не первый и наверняка не последний случай обострения ситуации на Ближнем Востоке. В середине июля нефтяные танкеры, перевозящие груз в Юго-Восточную Азию, подверглись атаке. США и Великобритания обвинили в инциденте Иран.
Кажется, что геополитическое и следующее за ней нефтяное противостояние между США и их партнерами с Ираном время от времени выливается в подобные инциденты. Сложно найти виноватых и инициаторов. Более того, скорее всего, это бессмысленно. Нужно понимать одно: идет многофакторная, сложная и пока не горячая война между США, Саудовской Аравией и Израилем и Исламской Республикой Иран. И соответственно, вылазки и провокации, подобные атакам дронов, — это обычные инструменты геополитической борьбы.
Куда важнее понять возможные последствия подобных инцидентов. К чему приведут столь активные и перманентные обострения? И насколько реальна большая война с участием США, Ирана и Саудовской Аравии?
Горячие конфликты для Востока — дело привычное. Достаточно вспомнить ирано-иракскую и ирако-кувейтскую войны, бесконечную операцию НАТО в Афганистане, ввод войск США в Ирак, гражданский конфликт в Сирии, Ливию и почти не замеченное общественностью вторжение Франции в Мали.
Ближний Восток живет в состоянии перманентной войны. Причем в полном соответствии с мыслью Карла фон Клаузевица "Война есть продолжение политики иными средствами". У Тегерана и Эр-Рияда прямо противоположные экономические и политические интересы. У стран разная религия, этнос, менталитет, культура, форма правления. Регион охвачен суннитско-шиитским противостоянием. Конфликт двух направлений ислама — перманентное состояние региона. Саудовская Аравия — лидер арабского суннитского мира. Персидский Иран — лидер шиитского мира, поддерживающий единоверцев в любой точке планеты. Не будем забывать и об экономическом противостоянии. Речь идет о двух крупнейших экономиках региона, богатых нефтью и газом, а значит — конкурентах.
Лидеры Ирана и Саудовской Аравии не скрывают своего отношения и неоднократно заявляли о намерения "покончить друг с другом". По мнению наследного принца Саудовской Аравии, верховный лидер Ирана "хуже Гитлера" и пытается "захватить весь мир". "Я полагаю, что Гитлер выглядит лучше на фоне иранского лидера аятоллы Али Хаменеи. Гитлер никогда не делал того, что пытается сделать лидер Ирана. Гитлер попытался завоевать Европу, а иранский лидер не оставляет попыток завоевать весь мир", — заявил Мухаммед бен Сальман в интервью журналу The Atlantic. Ранее во время своего визита в США наследник престола откровенно заявил о возможности горячей войны между его родиной и Ираном.
Это не значит, что мир уже завтра столкнется с реальной войной мусульманских гигантов. Но с течением времени противоречия арабов-суннитов и персов-шиитов только усиливаются, что говорит о возможности реального противостояния в не самом далеком будущем. Вопрос лишь в его формах. Если сегодня мы наблюдаем опосредованную войну между этими ближневосточными игроками, в будущем подобный формат может оказаться недостаточным.
Потенциальная война между государствами с совокупным населением более 100 млн человек (32 — Саудовская Аравия, 80 — Иран) — шаг чрезвычайно серьезный. Подобный конфликт вовлечет не только страны исламского мира — в стороне не останется никто. США, безусловно, поддержат саудитов. На стороне Ирана, так или иначе, выступят Россия и Китай. Теоретически речь пойдет не о региональной войне, а о полноценной исламской мировой. Здесь как раз тот случай, когда масштаб возможной трагедии охлаждает горячие головы. Так что пока политики в Тегеране и Эр-Рияде предпочитают выяснять отношения чужими руками и на чужой территории. Например, в Сирии или Йемене. А иногда прибегать к провокациям, подобным атакам на танкеры или нефтяные объекты.