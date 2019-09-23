Вражда Ирана и Саудовской Аравии: регион движется к большой исламской войне?

Георгий Асатрян — о том, кто может стоять и что может последовать за нападением на Saudi Aramco

Ближний Восток испытывает новый виток геополитической напряженности после недавней атаки на крупнейшую в мире нефтяную компанию Saudi Aramco. Нападение взбудоражило дипломатическую общественность, журналисты и эксперты заговорили о возможном горячем конфликте с участием региональных и мировых держав. Самое богатое в современном мире Королевство Саудовская Аравия тратит на оборону астрономические суммы и обладает сверхсовременным вооружением. Однако это не спасло саудовские НПЗ от атаки 14 сентября, в общем-то, достаточно примитивных дронов. Ответственность за диверсию взяла на себя радикальная проиранская группировка йеменских шиитов "Ансар Аллах", которая ведет войну против коалиции арабских стран во главе с Эр-Риядом. Однако саудовские лидеры прямо обвинили Иран в очередной раз, назвав Исламскую Республику "страной-террористом". Закупки вооружений саудитами Из-за нападения крупнейший экспортер нефти был вынужден сократить поставки вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки 9,8. Атака дронов стала настоящим позором для саудовской военной машины. Страна является крупнейшим импортером американского сверхсовременного и дорогого оружия. Около 10% всего американского экспорта вооружений приходится на королевство. Саудиты обладают не только системами ПВО Patriot, но и противоракетными, противотанковыми системами, а также внушительной армией американских дронов последнего образца. За последние годы Эр-Рияд тратил на свой ВПК серьезные деньги. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), скажем, в 2018 году саудиты закупили военную технику на сумму, превышающую $67 млрд. К слову, это больше, чем любая другая страна на Ближнем и Среднем Востоке. В данный момент королевство — один из крупнейших в мире импортеров вооружений. Расходы на оборону составляют ни много ни мало около 13% ВВП страны. И несмотря на это, полунищие повстанцы-хуситы (или даже иранские силы, не столь важно) сумели добраться до самого сердца саудовской нефтяной империи, используя фактически кустарные дроны, которые можно изготовить в полевых условиях.

Описание Пресс-секретарь Министерства обороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малик на пресс-конференции рядом с обломками ракет, предположительно, использованных при нападении на предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco, 18 сентября 2019 года © EPA-EFE/STRINGER

Как и предполагалось, США не смогли остаться в стороне от кризиса. Вашингтон прямо обвинил Иран в атаках на саудовские нефтяные объекты, назвав это актом терроризма. Президент Дональд Трамп заявил, что США "всегда готовы к войне" с Исламской Республикой. Между тем, госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что США не будут терпеть "угрожающее поведение" Ирана. "Встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы обсудить беспрецедентные нападения на нефтяную инфраструктуру. США поддерживают Саудовскую Аравию и поддерживают ее право на самооборону. Угрожающее поведение иранского режима недопустимо", — заявил шеф американской дипломатии. Арабские партнеры также солидарны с позицией Саудовской Аравии и связывают атаки на НПЗ с Тегераном.

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Многие забыли, но первый официальный визит президента Дональда Трампа состоялся именно в Саудовскую Аравию, на исторический арабо-американо-исламский саммит. По итогам форума были заключены американо-саудовские военные контракты на сумму $110 млрд — абсолютный мировой рекорд. Новейшее оружие нужно саудитам не только (и не столько) для борьбы с террористами. Кроме Ирана у королевства нет врагов, против которых могли бы быть применены подобные военные системы. Да и в целом лейтмотивом саммита было противостояние с Ираном. Между тем помимо США широкой общественной поддержки Эр-Рияд все же не получил. Россия, Китай, многие страны Европейского союза и некоторые государства Ближнего Востока заявляют о необходимости независимого расследования. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что ведомство собирает информацию о том, кто мог стоять за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии. "Мы собираем эти данные, но окончательные выводы пока не делаем", — сообщил Нарышкин. Инструменты геополитической борьбы Атака дронов на нефтяные объекты — не первый и наверняка не последний случай обострения ситуации на Ближнем Востоке. В середине июля нефтяные танкеры, перевозящие груз в Юго-Восточную Азию, подверглись атаке. США и Великобритания обвинили в инциденте Иран. Кажется, что геополитическое и следующее за ней нефтяное противостояние между США и их партнерами с Ираном время от времени выливается в подобные инциденты. Сложно найти виноватых и инициаторов. Более того, скорее всего, это бессмысленно. Нужно понимать одно: идет многофакторная, сложная и пока не горячая война между США, Саудовской Аравией и Израилем и Исламской Республикой Иран. И соответственно, вылазки и провокации, подобные атакам дронов, — это обычные инструменты геополитической борьбы. Куда важнее понять возможные последствия подобных инцидентов. К чему приведут столь активные и перманентные обострения? И насколько реальна большая война с участием США, Ирана и Саудовской Аравии? Горячие конфликты для Востока — дело привычное. Достаточно вспомнить ирано-иракскую и ирако-кувейтскую войны, бесконечную операцию НАТО в Афганистане, ввод войск США в Ирак, гражданский конфликт в Сирии, Ливию и почти не замеченное общественностью вторжение Франции в Мали.

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