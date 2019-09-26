Карен Шахназаров: отношение Басилашвили к роли Воланда было поразительным

В первую очередь хотел бы поздравить Олега Валериановича с этим действительно очень серьезным юбилеем. Мне посчастливилось работать с ним: Олег снимался в четырех моих картинах. Однако дело здесь не в количестве совместных фильмов. Я считаю, что у меня счастливая биография, так как мне довелось работать со многими выдающимися артистами. Но я должен сказать, что Олег Валерианович всегда был одним из самых ярких актеров, которых я когда-либо встречал.
Сейчас часто употребляются такие слова, как "великий" и "выдающийся", но в отношении Олега Басилашвили их можно использовать безо всяких сомнений. Это действительно великий и выдающийся артист с колоссальным диапазоном. Он способен играть как остро характерные роли на грани фарса, так и серьезные, самые драматические и трагические. Поверьте, таких актеров — единицы.
Самое главное, Олег Басилашвили — настоящий художник, который создает великолепные художественные образы. Все его персонажи — это живые люди, которые остаются в нашей памяти. Это, конечно, образы, созданные Басилашвили, но при этом они становятся частью нашей собственной биографии, нашего мировоззрения. Его потрясающая творческая энергия создала целую галерею таких человеческих типов, характеров, портретов.
Я очень рад, что он, несмотря на такой уже серьезный возраст, продолжает работать и работает успешно. Пожелаю ему, чтобы его творческая энергия никогда не иссякала. Она, конечно, и не иссякнет, главное — чтобы здоровье было, чтобы ее поддерживать.
"Курьер", политика и "Сны"
Первый фильм, который я снял вместе с Олегом Валериановичем, был "Курьер". Роль отца главной героини Кати, Семена Кузнецова, я изначально предлагал Олегу Павловичу Табакову. Приезжал тогда к нему договариваться об этом в "Табакерку". Однако Табаков сказал что-то неопределенное: и вроде бы да, и в то же время как бы нет. Это мне, признаюсь, не очень понравилось, и тогда я предложил роль Олегу Валериановичу, которого, конечно, уже знал в то время. Басилашвили — очень эмоциональный человек, теплый и очень искренний. Он быстро согласился, сразу приехал и сказал, что хочет сыграть эту роль. И как-то мы с ним после этого очень быстро подружились.
Наша дружба завязалась, несмотря на разницу в политических взглядах. Олег Валерианович ведь придерживается скорее либеральных взглядов, а я — более социалистических, левых, державных. Мы с ним спорили и спорим, но у нас это никогда не перерастало в какой-то конфликт. Политика — важная часть нашей жизни, но она сиюминутна и важна только сегодня. Если разобраться, то, что было 10 лет назад, стало историей, и эти политические события нас уже не так волнуют: политика уходит. А художественные образы, напротив, остаются…
Различия наших взглядов никогда не мешали работать, так как я всегда с огромным уважением относился к его творчеству. Наша дружба — это пример того, какими должны быть отношения людей с разными политическими убеждениями. Они не должны мешать людям сотрудничать и дружить. Мы с Олегом Валериановичем дружили и дружим.
Как любой большой художник, Олег Валерианович выше своих политических взглядов. Я помню такой случай. В 1993 году была премьера моей картины "Сны" — по сути, сатиры на ельцинское время. Басилашвили пригласил на премьеру Анатолия Собчака, который тогда был мэром Санкт-Петербурга и с которым он дружил. Я его спросил тогда сразу: "Ты уверен, что это хорошая идея?" И действительно, когда Собчак выходил после банкета, на котором он совсем недолго пробыл после премьеры, на нем лица не было. Он выпил рюмку водки, поздравил нас и быстро ушел. Я говорю Олегу: "Видишь, ему явно не по душе пришлась вся эта история…" На что Олег Валерианович ответил, не моргнув глазом: "А что, пусть знает!" Это несмотря на то, что он очень искренне был привязан к Собчаку. И я понимаю его, у меня было похожее отношение тогда. В общем, политические взгляды Олега Валериановича никогда не мешали ему раскрывать совершенно разные аспекты жизни в своих художественных работах.
Правильно ли играть Воланда?
Помимо всего прочего Олег Валерианович — и это большая редкость — очень совестливый в отношении себя человек, ответственный и в этом смысле очень сомневающийся. Мы с ним как-то встретились, и он мне говорит, что Володя Бортко предлагает ему сыграть Воланда в телевизионной экранизации "Мастера и Маргариты" Булгакова. "Я же не очень уже подхожу по возрасту, мне кажется. Это же неправильно, и мне, наверное, не стоит играть", — поделился со мной он своими сомнениями.
Я был тогда совершенно поражен этими словами. "Олег, тебе отличный режиссер предлагает роль, о которой можно только мечтать. Сыграть такую роль — это один шанc из ста даже в карьере очень хорошего актера. Если режиссер видит тебя в роли Воланда, то надо играть. Отличный роман. Здесь не о чем думать", — ответил я.
Очень редко кто-то из актеров будет сомневаться в ситуации, когда предлагают такую роль, думать, соответствует ли он по возрасту или нет. В этом — весь Олег Валерианович.