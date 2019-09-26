Карен Шахназаров: отношение Басилашвили к роли Воланда было поразительным

В первую очередь хотел бы поздравить Олега Валериановича с этим действительно очень серьезным юбилеем. Мне посчастливилось работать с ним: Олег снимался в четырех моих картинах. Однако дело здесь не в количестве совместных фильмов. Я считаю, что у меня счастливая биография, так как мне довелось работать со многими выдающимися артистами. Но я должен сказать, что Олег Валерианович всегда был одним из самых ярких актеров, которых я когда-либо встречал.

Сейчас часто употребляются такие слова, как "великий" и "выдающийся", но в отношении Олега Басилашвили их можно использовать безо всяких сомнений. Это действительно великий и выдающийся артист с колоссальным диапазоном. Он способен играть как остро характерные роли на грани фарса, так и серьезные, самые драматические и трагические. Поверьте, таких актеров — единицы.

Самое главное, Олег Басилашвили — настоящий художник, который создает великолепные художественные образы. Все его персонажи — это живые люди, которые остаются в нашей памяти. Это, конечно, образы, созданные Басилашвили, но при этом они становятся частью нашей собственной биографии, нашего мировоззрения. Его потрясающая творческая энергия создала целую галерею таких человеческих типов, характеров, портретов.

Я очень рад, что он, несмотря на такой уже серьезный возраст, продолжает работать и работает успешно. Пожелаю ему, чтобы его творческая энергия никогда не иссякала. Она, конечно, и не иссякнет, главное — чтобы здоровье было, чтобы ее поддерживать.

"Курьер", политика и "Сны"

Первый фильм, который я снял вместе с Олегом Валериановичем, был "Курьер". Роль отца главной героини Кати, Семена Кузнецова, я изначально предлагал Олегу Павловичу Табакову. Приезжал тогда к нему договариваться об этом в "Табакерку". Однако Табаков сказал что-то неопределенное: и вроде бы да, и в то же время как бы нет. Это мне, признаюсь, не очень понравилось, и тогда я предложил роль Олегу Валериановичу, которого, конечно, уже знал в то время. Басилашвили — очень эмоциональный человек, теплый и очень искренний. Он быстро согласился, сразу приехал и сказал, что хочет сыграть эту роль. И как-то мы с ним после этого очень быстро подружились.