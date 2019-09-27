Новая "Фукусима". Кому выгоден транзитный кризис на Украине

Газовый рынок, затаив дыхание, ждет результатов газовых переговоров России и Украины. Очередной, а по сути, первый после формирования новой конфигурации власти в Киеве раунд трехсторонних консультаций, который прошел 19 сентября в Брюсселе при посредничестве Еврокомиссии, стороны дружно оценили как конструктивный и договорились продолжить через месяц. Вроде бы это должно обнадежить. Украинские чиновники поклялись завершить процесс имплементации европейских правил организации газового рынка, разделить "Нафтогаз Украины", создать и сертифицировать независимого оператора газотранспортной инфраструктуры и заставить все это хозяйство работать с 1 января 2020 года. Проблема в том, что очень многие игроки весьма заинтересованы в срыве переговоров и прекращении транзита и попытаются воспользоваться институциональной слабостью Украины для достижения этого печального результата. Тем более что ситуация сама по себе достаточно сложная, требующая дипломатической филигранности и готовности ко многим компромиссам со всех сторон. Кому нужен кризис Переходя к сакраментальному вопросу сыщиков всех времен и народов — кому выгодно? — может показаться, что складывается классическая ситуация неизбежности соглашения. Украина кровно заинтересована в сохранении транзита, выручки от него и имидже надежного партнера. Россия имеет долгосрочные обязательства по поставкам газа на европейские рынки и дорожит репутацией надежного партнера. И это значительные деньги от экспорта, в том числе бюджет страны. Для Европы стабильность газоснабжения тоже значит очень многое, поскольку любые перебои как минимум приведут к резкому росту цен на энергоносители, о чем зависимая от импорта европейская экономика, разумеется, мечтает в самую последнюю очередь. Классическая для теории игр взаимовыигрышная ситуация.

Но эту игру, если считать по-крупному, ведут не трое, а как минимум четверо. Еще один участник, толкающий всех переговорщиков под локоть, — США. И они как раз извлекут немедленную стратегическую выгоду в случае срыва транзита российского газа в Европу. Россию тут же обвинят в использовании энергетического оружия; европейцам скажут, мол, мы же вас предупреждали — берите наши "молекулы свободы" и не чирикайте; украинцам еще раз напомнят, что их единственные друзья и радетели сидят в Вашингтоне, а вовсе не в Европе, как это недавно сделал Трамп в телефонном разговоре с Зеленским. Тройная выгода при абсолютном крахе для реальных участников трехсторонних переговоров. Однако одними геополитическими — пусть и очень важными — интересами Соединенных Штатов ситуация не исчерпывается. Парадоксальным образом о транзитном кризисе — может быть, в глубине души — мечтает вся международная корпорация продавцов газа. Разумеется, за исключением "Газпрома". Меньше спрос — ниже цены У них сейчас очень трудные дни, которые длятся уже месяцы, и конца и края им не видно. На фоне замедления спроса на газ во многих странах Азии, на Ближнем Востоке и Южной Америке вводятся в строй большие мощности по производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ). В 2018 году было введено 28 млн тонн, в этом году добавится еще 52 млн, а в следующем ожидается 20 млн. Потребление за этими темпами не успевает. Последним оплотом роста спроса в Азии остался Китай. И то он начал притормаживать из-за торговой войны с США.