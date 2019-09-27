Новая "Фукусима". Кому выгоден транзитный кризис на Украине

Газовый рынок, затаив дыхание, ждет результатов газовых переговоров России и Украины. Очередной, а по сути, первый после формирования новой конфигурации власти в Киеве раунд трехсторонних консультаций, который прошел 19 сентября в Брюсселе при посредничестве Еврокомиссии, стороны дружно оценили как конструктивный и договорились продолжить через месяц. Вроде бы это должно обнадежить. Украинские чиновники поклялись завершить процесс имплементации европейских правил организации газового рынка, разделить "Нафтогаз Украины", создать и сертифицировать независимого оператора газотранспортной инфраструктуры и заставить все это хозяйство работать с 1 января 2020 года. Проблема в том, что очень многие игроки весьма заинтересованы в срыве переговоров и прекращении транзита и попытаются воспользоваться институциональной слабостью Украины для достижения этого печального результата. Тем более что ситуация сама по себе достаточно сложная, требующая дипломатической филигранности и готовности ко многим компромиссам со всех сторон.
Кому нужен кризис
Переходя к сакраментальному вопросу сыщиков всех времен и народов — кому выгодно? — может показаться, что складывается классическая ситуация неизбежности соглашения. Украина кровно заинтересована в сохранении транзита, выручки от него и имидже надежного партнера. Россия имеет долгосрочные обязательства по поставкам газа на европейские рынки и дорожит репутацией надежного партнера. И это значительные деньги от экспорта, в том числе бюджет страны. Для Европы стабильность газоснабжения тоже значит очень многое, поскольку любые перебои как минимум приведут к резкому росту цен на энергоносители, о чем зависимая от импорта европейская экономика, разумеется, мечтает в самую последнюю очередь. Классическая для теории игр взаимовыигрышная ситуация.
Но эту игру, если считать по-крупному, ведут не трое, а как минимум четверо. Еще один участник, толкающий всех переговорщиков под локоть, — США. И они как раз извлекут немедленную стратегическую выгоду в случае срыва транзита российского газа в Европу. Россию тут же обвинят в использовании энергетического оружия; европейцам скажут, мол, мы же вас предупреждали — берите наши "молекулы свободы" и не чирикайте; украинцам еще раз напомнят, что их единственные друзья и радетели сидят в Вашингтоне, а вовсе не в Европе, как это недавно сделал Трамп в телефонном разговоре с Зеленским. Тройная выгода при абсолютном крахе для реальных участников трехсторонних переговоров.
Однако одними геополитическими — пусть и очень важными — интересами Соединенных Штатов ситуация не исчерпывается. Парадоксальным образом о транзитном кризисе — может быть, в глубине души — мечтает вся международная корпорация продавцов газа. Разумеется, за исключением "Газпрома".
Меньше спрос — ниже цены
У них сейчас очень трудные дни, которые длятся уже месяцы, и конца и края им не видно. На фоне замедления спроса на газ во многих странах Азии, на Ближнем Востоке и Южной Америке вводятся в строй большие мощности по производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ). В 2018 году было введено 28 млн тонн, в этом году добавится еще 52 млн, а в следующем ожидается 20 млн. Потребление за этими темпами не успевает. Последним оплотом роста спроса в Азии остался Китай. И то он начал притормаживать из-за торговой войны с США.
В результате спотовые цены на газ в Европе и Азии упали до многолетних минимумов, до такой степени, что подавляющее большинство новых экспортных проектов в Австрали и США испытывает серьезное финансовое давление. А в них в той или иной степени участвуют все крупные нефтегазовые мейджоры, отчитавшиеся о драматическом снижении квартальной прибыли на фоне убытков от продажи СПГ. И еще раз повторю: особых оснований поправить положение в ближайшие месяцы не предвидится. Рынки основательно затоварены, и чтобы выйти из этой зоны, им нужен либо бум спроса, либо коллапс на стороне предложения.
Почти десять лет назад на европейском газовом рынке уже была похожая ситуация. Во второй половине прошлой декады в Катаре были построены заводы СПГ на 77 млн тонн в год. В значительной степени они были ориентированы на американский рынок, но в США стала расти собственная добыча газа. Газовозы с катарским сжиженным газом поплыли в Европу, создав огромное давление на рынок. И только страшная авария на японской АЭС "Фукусима" спасла тогда газовый рынок. Спрос в Японии и Корее подскочил на 20%, а затем подоспел Китай со своей программой "Голубые небеса".
Прекращение Украиной транзита может сыграть роль новой "Фукусимы" для газового рынка. Возникнет дефицит, цены резко вырастут. Тем более что в этом кровно заинтересована страна-гегемон. Только как и в случае реальной атомной аварии, окружающая среда газовых поставок в Европе, России и на Украине будет заражена на долгие годы. Об этом ни в коем случае нельзя забывать.