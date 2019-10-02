​​​​​"Мой ребенок ничего не хочет!" 10 советов родителям старшеклассника

Выбор вуза и будущей профессии сводит с ума родителей старшеклассников едва ли не больше самих школьников. Для многих семей это оборачивается скандалами, ссорами и обидами. Как доверить подростку самому решать, кем быть, ведь он же еще ребенок? Тем более если, на ваш взгляд, он понятия не имеет, чего хочет, и ничем не интересуется. На этот и другие вопросы отвечает Анна Сушенцова, эксперт по профориентации и основательница образовательного проекта "Подготовительный факультет". 1.Не знаете, что интересно ребенку? Загляните в его YouTube Родители приходят ко мне и жалуются: моему ребенку ничего не интересно, он ничего не хочет, только сидит часами "в телефоне". Это не правда: ребенку всегда что-то интересно. Наша задача — увидеть, что именно его привлекает больше всего. Да, так вышло, что современные дети много времени проводят в Сети. И они там не только "ерундой маются", но и набираются знаний, формируют будущие амбиции. Просто поинтересуйтесь, что ваш ребенок смотрит на YouTube, какие подкасты слушает, что читает. В моей практике был случай: мальчик был страшно увлечен биоинженерией — читал, смотрел, слушал все, что было связано с этой темой. А родители об этом понятия не имели — они были уверены, что у ребенка компьютерная болезнь, в интернете он только с друзьями переписывается и ему ничего не нужно в жизни. Наши дети выросли в новом мире. Попросите их взять вас с собой в этот мир. Поверьте, дети смогут рассказать вам много интересного, а вы им подскажите, как этими знаниями воспользоваться с пользой для себя и собственного будущего. 2. Мечтает быть космонавтом? Пусть будет Не стоит пренебрежительно относиться к мечтам ребенка, именно в них может таиться его будущая профессия. И возможно, вам просто нужно помочь воплотить мечту в жизнь. Ребенок мечтает стать космонавтом? Ну как относиться серьезно к таким заявлениям! Но ведь космическая отрасль огромна, есть сотни профессий, связанных с космосом. Расскажите ребенку про эти специальности — возможно, именно там его будущее.

Важно искать комбинацию мечты и навыков, хобби и школьных предметов, которые ребенку лучше всего даются. Например, ему нравится биология. Но при этом он много времени проводит с животными. Если не обращать внимания на это второе увлечение, можно отправить ребенка изучать теоретическую биологию или медицину. И потом он вдруг бросит учебу на втором курсе: "Мама, это не мое!" А может быть, нужно было просто предложить ему подумать о профессии ветеринара, зоотехника или эколога? Я рекомендую проходить тесты по профориентации, они довольно точно определяют способности и наклонности ребенка начиная с 6–7-го класса. Но речь, конечно, идет не о тех опросниках, которыми забит интернет. Серьезное тестирование проводится в несколько этапов, а его результаты должен анализировать специалист и только с учетом личного собеседования с ребенком и его родителями. 3. Избавьтесь от стереотипов и узнайте о современных профессиях Сильная сторона взрослого — его опыт. Но если этот опыт устарел, вреда от него может быть больше, чем пользы. Например, совсем недавно инженеры получали копейки и уходили торговать на рынок. И родители говорят детям: "Ни в коем случае не становись инженером!" Они совершенно не хотят замечать, что сейчас инженеры востребованы. Изменились старые профессии и появились новые. Постарайтесь узнать о них как можно больше. Это можно и нужно делать вместе с ребенком, обсуждая с ним его интересы и новые возможности. Полезно показать профессию изнутри, познакомить подростка с ее представителями. На многих предприятиях проводятся дни открытых дверей, а среди ваших знакомых много людей разных профессий, которые легко согласятся провести ему персональную экскурсию. Постарайтесь вместе с ребенком разобраться в плюсах и минусах выбранной им профессии. 4. Ваш ребенок — это не вы Нам очень хочется уберечь детей от ошибок, которые мы сами совершили, или клонировать для него свой успешный опыт. Это происходит естественно и чаще всего неосознанно. Тем не менее всегда помните: ваш ребенок — не вы. Тревожные симптомы можно легко распознать. Вот что чаще всего говорят такие родители: "Я мечтала быть врачом, но меня родители не пустили, так пусть хоть мой ребенок станет доктором". Таких взрослых объединяет одно: когда они были подростками, их родители не дали им права выбора, и они помнят это до сих пор. Однако, может, не стоит передавать эту эстафетную палочку несчастья своим детям? В целом очень важно объяснять ребенку, что свою работу, свою профессию можно и нужно любить. Ведь только при этом условии можно делать свое дело хорошо. 5. Ищите компромиссы Вот вам история. Девочка хотела стать певицей, а ее родители настаивали на профессии финансиста. После двух лет скандалов, когда отличница пыталась уйти из дома, семья пришла к "компромиссу". Девочка пошла учиться со словами: "Сдам экзамены, принесу вам диплом, а потом начну жить". Однако это не компромисс, а испорченные отношения с ребенком и четыре года его жизни, потраченные зря.

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