​​​​​"Мой ребенок ничего не хочет!" 10 советов родителям старшеклассника

Выбор вуза и будущей профессии сводит с ума родителей старшеклассников едва ли не больше самих школьников. Для многих семей это оборачивается скандалами, ссорами и обидами. Как доверить подростку самому решать, кем быть, ведь он же еще ребенок? Тем более если, на ваш взгляд, он понятия не имеет, чего хочет, и ничем не интересуется. На этот и другие вопросы отвечает Анна Сушенцова, эксперт по профориентации и основательница образовательного проекта "Подготовительный факультет".
1.Не знаете, что интересно ребенку? Загляните в его YouTube
Родители приходят ко мне и жалуются: моему ребенку ничего не интересно, он ничего не хочет, только сидит часами "в телефоне". Это не правда: ребенку всегда что-то интересно. Наша задача — увидеть, что именно его привлекает больше всего. Да, так вышло, что современные дети много времени проводят в Сети. И они там не только "ерундой маются", но и набираются знаний, формируют будущие амбиции. Просто поинтересуйтесь, что ваш ребенок смотрит на YouTube, какие подкасты слушает, что читает.
В моей практике был случай: мальчик был страшно увлечен биоинженерией — читал, смотрел, слушал все, что было связано с этой темой. А родители об этом понятия не имели — они были уверены, что у ребенка компьютерная болезнь, в интернете он только с друзьями переписывается и ему ничего не нужно в жизни.
Наши дети выросли в новом мире. Попросите их взять вас с собой в этот мир. Поверьте, дети смогут рассказать вам много интересного, а вы им подскажите, как этими знаниями воспользоваться с пользой для себя и собственного будущего.
2. Мечтает быть космонавтом? Пусть будет
Не стоит пренебрежительно относиться к мечтам ребенка, именно в них может таиться его будущая профессия. И возможно, вам просто нужно помочь воплотить мечту в жизнь. Ребенок мечтает стать космонавтом? Ну как относиться серьезно к таким заявлениям! Но ведь космическая отрасль огромна, есть сотни профессий, связанных с космосом. Расскажите ребенку про эти специальности — возможно, именно там его будущее.
Важно искать комбинацию мечты и навыков, хобби и школьных предметов, которые ребенку лучше всего даются. Например, ему нравится биология. Но при этом он много времени проводит с животными. Если не обращать внимания на это второе увлечение, можно отправить ребенка изучать теоретическую биологию или медицину. И потом он вдруг бросит учебу на втором курсе: "Мама, это не мое!" А может быть, нужно было просто предложить ему подумать о профессии ветеринара, зоотехника или эколога?
Я рекомендую проходить тесты по профориентации, они довольно точно определяют способности и наклонности ребенка начиная с 6–7-го класса. Но речь, конечно, идет не о тех опросниках, которыми забит интернет. Серьезное тестирование проводится в несколько этапов, а его результаты должен анализировать специалист и только с учетом личного собеседования с ребенком и его родителями.
3. Избавьтесь от стереотипов и узнайте о современных профессиях
Сильная сторона взрослого — его опыт. Но если этот опыт устарел, вреда от него может быть больше, чем пользы. Например, совсем недавно инженеры получали копейки и уходили торговать на рынок. И родители говорят детям: "Ни в коем случае не становись инженером!" Они совершенно не хотят замечать, что сейчас инженеры востребованы.
Изменились старые профессии и появились новые. Постарайтесь узнать о них как можно больше. Это можно и нужно делать вместе с ребенком, обсуждая с ним его интересы и новые возможности.
Полезно показать профессию изнутри, познакомить подростка с ее представителями. На многих предприятиях проводятся дни открытых дверей, а среди ваших знакомых много людей разных профессий, которые легко согласятся провести ему персональную экскурсию. Постарайтесь вместе с ребенком разобраться в плюсах и минусах выбранной им профессии.
4. Ваш ребенок — это не вы
Нам очень хочется уберечь детей от ошибок, которые мы сами совершили, или клонировать для него свой успешный опыт. Это происходит естественно и чаще всего неосознанно. Тем не менее всегда помните: ваш ребенок — не вы.
Тревожные симптомы можно легко распознать. Вот что чаще всего говорят такие родители: "Я мечтала быть врачом, но меня родители не пустили, так пусть хоть мой ребенок станет доктором".
Таких взрослых объединяет одно: когда они были подростками, их родители не дали им права выбора, и они помнят это до сих пор. Однако, может, не стоит передавать эту эстафетную палочку несчастья своим детям?
В целом очень важно объяснять ребенку, что свою работу, свою профессию можно и нужно любить. Ведь только при этом условии можно делать свое дело хорошо.
5. Ищите компромиссы
Вот вам история. Девочка хотела стать певицей, а ее родители настаивали на профессии финансиста. После двух лет скандалов, когда отличница пыталась уйти из дома, семья пришла к "компромиссу". Девочка пошла учиться со словами: "Сдам экзамены, принесу вам диплом, а потом начну жить". Однако это не компромисс, а испорченные отношения с ребенком и четыре года его жизни, потраченные зря.
Ну а если в голове у подростка действительно просто блажь? Как быть с юношеским максимализмом и прочими прелестями переходного возраста? Ответ один — разговаривать, искать варианты. Еще одна история из моей практики. Девочка хотела быть актрисой, но ее мама была категорически против. Тест на профориентацию подтвердил, что девочка творческая, но не обязательно актриса. После долгого собеседования выяснилось, что она еще и рассказы пишет. Я предложила профессию сценариста. Глаза у мамы и дочки загорелись. При этом вариантов для обучения много: можно поступить во ВГИК, можно — на факультет мировой культуры и искусства, на факультет изящных искусств и т.д. Если мы говорим о последних двух вариантах, то по окончании девочка получит отличное гуманитарное образование и при желании сможет стать и сценаристом, и искусствоведом, и музейным работником, и актером. Вот это компромисс. Всегда можно найти вариант, который всех устроит.
Помните, что любое резкое слово, запрет, давление может вызвать ответную реакцию такой же силы. Не стоит тратить последние школьные годы ребенка на препирания с ним.
6. Узнайте всё про вузы и факультеты
Помочь ребенку нужно с выбором не только профессии, но и вуза. Важно изучить, какие именно учебные заведения лучше готовят тех или иных специалистов, какие в них требования, условия, перспективы. В одиночку ребенку очень сложно переварить такой объем информации, тем более что чаще всего она изложена сложным, канцелярским языком. И вот тут ваш богатый жизненный опыт очень пригодится.
Не ограничивайтесь вузами только в вашем городе. Рассмотрите учебные заведения по всей стране. Отпускать ребенка всегда страшно, но это все равно придется сделать рано или поздно.
7. Сконцентрируйтесь только на важном
Выбрав вуз и факультет, надо сконцентрироваться на самом важном — подготовке к экзаменам. Русский язык и математику нужно сдавать в обязательно порядке, поэтому эти предметы придется подтянуть в любом случае. Еще две-три дисциплины дети сдают на выбор — это предметы, которые необходимы для поступления на ту или иную специальность. С 10-го, а лучше с 9-го класса нужно бросить все силы на подготовку к экзаменам по этим предметам. Репетиторы, факультативы, подготовительные курсы — только по нужным направлениям. Нагрузка на ребенка в выпускных классах и так большая, не стоит распыляться.
С другой стороны, важно, чтобы ребенок не надорвался, не перегрузился новой информацией. Отдых, спорт, встречи с друзьями очень важны. При правильном тайм-менеджменте можно успеть все. Вот только с организацией этого процесса ребенку придется помочь, ведь это не всегда по силам даже взрослым.
8. Не экономьте на будущем — выйдет дороже
Школа "натаскивает" на ЕГЭ, но не обещает подготовить вашего ребенка к поступлению в вуз. Более того, даже хорошая подготовка к ЕГЭ не означает, что ребенку будет хватать знаний для дальнейшей учебы. Единый госэкзамен имеет свою специфику: тесты, сочинения и изложения — всё по строгим шаблонам. Требования в университетах будут другими, там студентов просят рассуждать самостоятельно, понимать материал, а не выдавать заученные формулы или шаблоны.
Перед старшеклассником стоит непростая задача. С одной стороны, с хорошим баллом окончить школу, с другой — подготовиться к обучению в вузе, чтобы не вылететь после первой же сессии. Именно эту цель стоит ставить перед репетиторами, если вы будете их нанимать.
9. Главное — верить ребенку, даже когда очень страшно
Большинство детей, которых к нам приводят родители, больны одной болезнью — они не верят в себя. Они просто боятся чего-то хотеть, бессознательно сами себе занижают планку. Это снежный ком, и, если его не остановить, он будет катиться дальше по всей жизни ребенка, делая его несчастным.
В школе учителя часто злоупотребляют негативной мотивацией. Детям говорят: у вас ничего не получится, вы не поступите, пугают экзаменами. Дома твердят: перестань мечтать, стань реалистом.
Ребенку надо знать, что в него верят, верят в его силы, способности, в его будущее.
10. Веру ребенка в себя нужно воспитывать
Иногда ребенок сталкивается с недоверием на фоне попыток дать ему свободу. Некоторые родители требуют, чтобы их сын или дочь ни с того ни с сего стали самостоятельными, перейдя в 10-й или 11-й класс. Естественно, ребенок сразу теряется, совершает ошибку, а родитель получает подтверждение тому, о чем постоянно раньше говорил: "Ты все же еще слишком мал, поэтому и приходится выбирать за тебя".
Самостоятельность не возникает просто так. Если вы не позволяли ребенку выбирать кроссовки, которые ему нравятся, кружок, в который ему хочется ходить, как можно сейчас ждать от него взрослого выбора? Самостоятельность и чувство ответственности надо воспитывать еще с младших классов.
Конечно, нам сложно начать относиться к своим детям как к взрослым людям, для нас они всегда останутся детьми. Но настало время учиться доверять, даже если очень страшно. Задача родителей — дать ребенку первый трамплин, дать возможности, чувство безопасности и поддержку. Верить, что у него все в жизни получится. Остальное он сделает сам, вот увидите.