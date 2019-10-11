Юбилей "черного вторника": как жила Россия при инфляции выше 800%

В середине октября 2019 года исполнится 25 лет с момента одного из сильнейших потрясений в истории современной России, известного как "черный вторник". Обвальное падение курса рубля по отношению к доллару США случилось 11 октября 1994 года. К тому времени официальный курс рубля уже определялся по итогам торгов на ММВБ. В тот день стоимость доллара резко выросла с 2833 рублей до 3926 рублей, или более чем на 38%. Страна фактически пережила всплеск биржевой паники, которая получила продолжение и в форме ажиотажной скупки наличной иностранной валюты в широко распространенных в те годы специализированных обменных пунктах.

Однако паника оказалась преждевременной. Уже через несколько дней курс доллара на какое-то время вновь вернулся ниже уровня 3000 рублей. Но это не спасло отечественную валюту от дальнейшего среднесрочного ослабления. Уже через три месяца, в январе 1995 года, доллар США побил недавний рекорд и превысил отметку 4000 рублей. После этого формально более низкий курс доллара мы увидели лишь в результате деноминации 1998 года. Время условных единиц Несмотря на то что случившаяся в 1994 году валютная паника оказалась непродолжительной, она оказала негативное влияние на отечественную экономику. После этого многолетней "фирменной" приметой сильного ослабления курса рубля стал резкий рост стоимости импортных сигарет. Тогда розничная торговля немедленно отреагировала на "черный вторник" стремительным повышением цен. Это относилось даже к товарам, которые производились внутри страны. После отката доллара США к прежнему курсу стоимость многих товаров уже не вернулась к старым уровням. После тех событий на добрый десяток лет ценники и "прайсы" на большинство импортных товаров печатались в так называемых условных единицах, под которыми подразумевались доллары США. Окончательная стоимость покупки рассчитывалась в день оплаты по официальному курсу валюты с надбавкой 1–2%. Тогда же появилась и многолетняя привычка россиян рассчитываться наличными долларами или так называемой зеленью за дорогостоящие покупки, такие как квартиры и автомобили. Наличные расчеты между представителями бизнеса также нередко происходили в иностранной валюте, хотя по документам они отражались в рублях.

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Для того чтобы понимать состояние российской экономики в то время, напомним, что в 1993 году годовая инфляция составила 840%, а ставка рефинансирования ЦБ на конец года была установлена на уровне 210%. По итогам 1994 года эти показатели сократились до 214,8% и 180% соответственно. По нынешним меркам подобные макроэкономические показатели выглядят невероятными. К слову, "черный вторник" 1994 года стал не первым случаем драматичного ослабления курса рубля, и уж тем более не последним. Менее масштабный однодневный обвал отечественной валюты состоялся за два года до этого события, также во вторник, 22 сентября 1992 года. Тогда курс доллара США резко подскочил на 17,3% — с 205,5 рубля до 241 рубля. Более того, уже в течение трех десятилетий мы наблюдаем долгосрочную тенденцию к падению курсовой стоимости отечественной валюты, которая оказалась "замаскирована" деноминацией 1998 года. Тогда "старые" купюры обменивались на "новые" в соотношении 1000:1. В результате той реформы в денежный оборот вернулась уже подзабытая копейка. Впрочем, к 2019 году копеечные и пятикопеечные монеты вновь фактически вышли из оборота по причине изменившегося масштаба цен. В современной России коммерческий курс доллара США был впервые установлен 1 ноября 1990 года. Тогда он составлял 1,8 рубля. С начала 1991 года был введен рыночный курс доллара, который быстро вырос до 30 руб. В настоящее время доллар США с учетом деноминации стоит порядка 64 700 рублей в формате 1990 года. Таким образом, за 29 неполных лет отечественная валюта ослабела в 35 944 раза. Отметим основные вехи этого процесса, которые оказались неразрывно связаны с историей страны и с ее экономикой. Крах 200 банков Достаточно громким отголоском состоявшегося в 1994 году "черного вторника" стал системный банковский кризис, разгоревшийся в августе 1995 года. В результате этого события к концу года потерпели крах более 200 отечественных банков. Парадоксально, но тот банковский кризис был вызван неудачными попытками стабилизации курса национальной валюты. В качестве инструмента для этого было избрано уменьшение количества рублей в экономике с помощью подъема нормативов отчислений банков в фонд обязательных резервов. В результате указанных мер курс рубля ненадолго укрепился примерно на 10% летом 1995 года. Одновременно с этим состоялось и многократное падение доходности государственных краткосрочных облигаций (ГКО) почти до 30% годовых. Однако столь позитивный эффект оказался непродолжительным. К концу августа доходность ГКО превысила 210% годовых, а рынок межбанковского кредитования пришел в состояние коллапса. В то время ставки по однодневным кредитам приблизились к 2000% годовых. Центробанк попытался стабилизировать ситуацию с помощью скупки государственных краткосрочных обязательств и выдачи банкам централизованных кредитов.

Однако это было сделано за счет "эмиссионных" рублей. На этом политика поддержания курса рубля в тот год завершилась, а доллар США продолжил устойчиво и стабильно дорожать до следующего масштабного кризиса, который разразился в 1998 году. С 1 января 1998 года курс доллара США составил 5,96 рубля в результате уже упоминавшейся деноминации. К концу июля 1998 года он вырос "всего лишь" на 4,7%, до уровня 6,24 рубля. Тогда усилия правительства и ЦБ по стабилизации курса рубля еще давали результаты, несмотря на нарастающие экономические проблемы в стране. Однако в середине августа в России все же состоялось памятное событие — дефолт. К этому привело крайне неудачное совпадение ряда неблагоприятных внешних и внутренних факторов. Азиатский финансовый кризис, падение цен на металлы и энергоносители, а также отток капиталов с развивающихся рынков ухудшили и без того непростую финансовую ситуацию в РФ. Под влиянием этого начались распродажи на рынке ГКО и паническая скупка валюты на внутреннем рынке. В те дни президент Ельцин публично заявил о том, что девальвации рубля не будет. Однако уже 17 августа 1998 года правительство РФ официально признало свою неспособность расплатиться по долгам. Все выплаты по ГКО были заморожены до конца года. Позднее было объявлено, что владельцы ГКО получат не более 30% от причитающихся им средств. Примерно за три недели североамериканская валюта выросла в цене более чем в три раза, до уровня 20,83 рубля. Позднее доллар США еще ненадолго возвращался в район 8,7 рубля. Однако к концу 1998 года он уже навсегда перевалил психологически значимую отметку 20 рублей и продолжил постепенно дорожать. Удар по рублю и иллюзиям С начала 2003 года по середину 2008 года курс доллара США существенно ослабел по отношению к отечественной валюте: с 31 рубля до 23 рублей. К завершению того периода жизнь россиян казалась вполне беззаботной, а многие иностранные товары стали удивительно доступными. Тогда думалось, что худшие годы уже позади и такая легкая жизнь будет продолжаться всегда. Однако новым сильным ударом для российского рубля стал мировой финансовый кризис 2008 года. Он сопровождался глобальным кредитным сжатием и мощнейшим спадом цен на нефть сорта Brent cо $148 до $36 за баррель. Неудивительно, что с середины 2008 года до начала 2009 года доллар подорожал более чем в полтора раза — до 36 рублей.

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