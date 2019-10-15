Реформа ОСАГО: это страшное слово "либерализация"

В Государственной думе решили пока отложить рассмотрение поправок в закон об ОСАГО, предусматривающие либерализацию тарифов (то есть освобождение их от государственного регулирования) и их индивидуализацию. По словам первого вице-спикера нижней платы парламента Александра Жукова, вокруг реформы ОСАГО развернулась "широкая полемика". Действительно, некоторые из народных избранников обещают биться до последнего, но не пропустить "грабительскую реформу". Похоже, что даже обсуждение проекта бюджета привлекает меньше внимания. Так что же нам на самом деле приготовили чиновники Минфина (это вообще-то их проект) и страховщики? Так ли страшен черт? За морем телушка Для начала — немного истории. Хотя в странах Европы система ОСАГО работает уже около 80 лет, свой этап либерализации они прошли относительно недавно, в конце 90-х годов прошлого века. В результате власти перестали регулировать размер тарифов, все отдано на откуп рынку. И тамошняя "автогражданка", которая поначалу была привязана к автомобилям (как у нас сейчас), сегодня рассчитывается индивидуально, исходя из данных владельца авто. Причем на первом этапе средняя стоимость полиса выросла примерно на 15–20%, а затем пошла вниз, и сегодня она во многом доступнее дореформенной. Хотя полис дешевым не назовешь: в ФРГ, например, хозяин машины среднего класса, не имевший в течение трех лет аварий и серьезных нарушений правил (это легко установить по количеству штрафных баллов), заплатит порядка 1,3 тыс. евро в год. Зато в качестве возмещения ущерба по "железу" страховщик выплатит до 0,5 млн евро, а по здоровью — до 2,5 млн евро. Каждому пострадавшему! Вот, наверное, почему такие высокие сборы…

Описание Оформление полисов ОСАГО © Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс любит приводить такие примеры из заграничной жизни. В Великобритании средняя стоимость полиса ОСАГО — около 1,5 тыс. фунтов (120 тыс. рублей). Но если за руль престижного и мощного Gelandewagen решит сесть молодая девушка без опыта вождения (это такая героиня анекдотов в РФ), она заплатит за полис примерно 8,7 тыс. фунтов. То есть почти 700 тыс. рублей! А водитель с 30-летним стажем и безаварийной историей — меньше 400 фунтов (32 тыс. рублей). И это уже интересно. Хотя понятно, что просто взять и перенести их страховой опыт на нашу почву не получится. Да и нет у нас 80 лет, чтобы отшлифовать закон, как это было в Европе. Что же хотят сделать в России, с чем мы можем столкнуться уже в январе 2020-го? Поспешать медленно Сейчас тариф ОСАГО жестко регулируется Центробанком России в интервале от 2746 до 4942 рублей (для легковых машин, принадлежащих гражданам). Например, в столице большинство компаний опеределили ставку на уровне 4,1 тыс. рублей. Но это еще не цена полиса: чтобы ее рассчитать, надо ставку умножить на коэффициенты (возраст/стаж, бонус-малус, региональный, мощности). Каждый из них позволяет увеличить (или уменьшить) общую сумму в 1,1–2 раза. Но больше всего влияют на общий итог коэффициент аварийности бонус-малус, который может увеличить цену полиса почти в 2,5 раза (а может и уменьшить в 2 раза), а также территориальный. В зависимости от региона "прописки" автомобиля можно заплатить и на 40% меньше, и вдвое больше. И тут как раз никакой зависимости от личности водителя нет. Но в итоге средняя цена полиса по России — 5,3 тыс. рублей. В случае аварии страховщик заплатит пострадавшему до 400 тыс. рублей по "железу" и до 500 тыс. — по здоровью.

Так вот, задача стоит непростая: в короткие сроки (особенно по мировым меркам) избавиться от "безличных" коэффициентов, а взамен ввести некие совершенно новые, отражающие "ездовые" качества водителей (количество совершенных серьезных нарушений ПДД, характер управления автомобилем, агрессивность и т.д.). Причем территориальный коэффициент могут отменить уже с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности — с 1 октября. Это логично, ведь, например, корреляция между мощностью автомобиля и риском попасть в ДТП не установлена. А что взамен? Страховые компании получают возможность устанавливать индивидуальные тарифы для разных водителей. В проекте записано, что для этого они могут учитывать индивидуальные характеристики вождения, резкость торможения, ускорения, частоту поездок и т.д. Ну и при этом расширяются границы тарифного коридора: с 1 января 2020 года — на 40% (1660–6920 рублей), а осенью, с октября, — еще на 30% (от 1 до 9 тыс. рублей). С осени же лимит выплат по жизни и здоровью должен увеличиться вчетверо — до 2 млн рублей. По этому поводу критики закона уже заявляют, что как раз до 9 тыс. рублей и повысится минимальная стоимость страховки по ОСАГО, а с учетом коэффициентов… Ужас, да и только!

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Только в реальности, надеюсь, так не будет. И есть серьезные основания для этих надежд. Например, с начала января у нас уже стартовал первый этап либерализации ОСАГО. Тогда на 20% вверх и вниз был расширен тарифный коридор, с четырех до 58 позиций увеличена таблица коэффициента "возраст/стаж". В итоге молодой, неопытный водитель платит почти вдове больше, чем 40-летний с опытом более десяти лет. Так кто с этим спорит? А для того, чтобы итоговая стоимость ОСАГО не зашкаливала, установлено ограничение: максимальная цена не может больше чем в три раза превышать базовую ставку (с учетом территории). В результате средняя стоимость полиса в целом по стране снизилась на 5%. Пускай в абсолютных цифрах это не очень много, около 300 рублей, но все-таки. Говорят, что главная причина этого — возросшая конкуренция между страховыми компаниями: в ожидании, что тариф будет дифференцирован и дальше. Правда, выросла цена у некоторых групп автомобилистов. Например, у таксистов, так они и эксплуатируют машины безжалостно, и в ДТП попадают, по статистике, чаще всех других. Опять, кто же тут спорит? А судьи кто? И все-таки за красивыми словами о "либерализации", как подозревают многие противники реформы, на деле стоит банальное желание повысить цену полиса. Тем более никто до конца так и не объяснил, как будет высчитываться тот самый "индивидуальный коэффициент водителя". Сначала говорили, что он будет зависеть от количества серьезных нарушений ПДД в течение года. Причем пару лет назад даже назвали возможные коэффициенты: для злостных нарушителей полис может подорожать в три, а то и в восемь раз (в зависимости от числа проступков). Но какие именно считать "серьезными"? Видимо, в их число войдут превышение скорости более чем на 40 км/ч, выезд на полосу встречного движения, проезд на красный свет и т.д. Но список окончательно не определен. Кроме того, при слушаниях в комитете Госдумы решили, что "в зачет" будут принимать только нарушения, зафиксированные полицейскими (камеры могут заснять автомобиль, когда за рулем находился вовсе не собственник). Так что с этим коэффициентом пока ничего не ясно.

Дальше — больше. Теперь речь идет о том, что для отслеживания манеры езды можно и нужно использовать телеметрию. Такой опыт есть в некоторых странах Европы; применяется подобное и у нас при расчете стоимости добровольного полиса каско. Небольшое личное отступление. У меня подобная система установлена на автомобиле вот уже почти год — по моей просьбе, в виде эксперимента, причем бесплатно. На личной страничке на специальном сайте я периодически смотрю на свои достижения. За эти месяцы, похоже, стал водить намного спокойнее, итоговая оценка редко опускается ниже 85 баллов (по 100-балльной системе) — это, говорят, очень хорошо. При покупке полиса каско я могу претендовать на скидку 30% — это здорово. Но так как полис я не покупаю (автомобиль далеко не новый), отметил другой плюс установки телематической системы: за год расход топлива сократился в среднем на 1 л на 100 км. Это тоже результат!

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