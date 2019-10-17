"Аватар" и "Игра престолов" для маленьких: в кого превратилась Малефисента

Первый фильм о злой ведьме Малефисенте, которая на поверку оказалась не такой уж злой, вышел пять лет назад в рамках генплана Disney по созданию ремейков классических мультфильмов студии. Тогда компания еще не совсем разленилась и пыталась не просто переснять, но переосмыслить всем известные сказки.
Так, картина "Красавица и чудовище", например, представляла собой красочную современную версию мультфильма без рефлексии о сюжете и персонажах, а недавний "Король-лев" и вовсе покадрово пересняли. "Малефисента" же оказалась ревизионистcкой историей. Сценаристка Линда Вулвертон посчитала соперничество между ведьмой и принцессой Авророй неоправданным и сделала главным виновником всех бед токсичную маскулинность. Несмотря на такой неожиданный поворот и хоть какую-то искру оригинальности в бесконечной череде ярких, но безликих диснеевских ремейков, критики приняли фильм довольно прохладно. Однако, как известно, судьбу картин определяют не журналисты, а кассовые сборы, поэтому сиквел "Малефисенты" был неизбежен.
Годы идут, а Аврора (Эль Фаннинг) и Малефисента (Анджелина Джоли) остаются все теми же. Фея со спокойным сердцем передала крестной дочери бразды правления зачарованным лесом, и несмотря на то, что в этом волшебном королевстве никто не возражает против того, что их принцесса — человек, вражда между людьми и волшебниками по-прежнему жива. Несмотря на это и на явную нелюбовь потенциальной тещи, принц Филипп наконец-то решается сделать предложение руки и сердца Авроре. Малефисента приходит в ожидаемую ярость, но, стиснув клыки, идет знакомиться с будущими родственниками, правителями людского королевства Алстед.
Однако праздничный ужин быстро перерастает в обмен упреками — королева Ингрид в исполнении Мишель Пфайффер не согласна с мирными настроениями своего мужа и не может простить феям старые обиды. Вдобавок король падает замертво от неизвестного заклятия, и подозревают, конечно же, Малефисенту. Будущая свадьба, которая должна была объединить два народа, в итоге приводит к войне.
Однако если суть политической распри вполне понятна — расизм, борьба за ресурсы и желание неограниченной власти (куда же без нее), то личностные разногласия сильно смущают. Главной загадкой фильма является его название "Малефисента: Владычица тьмы". В оригинале она и вовсе "владычица зла". Зрителям еще в первой части разъяснили, что Малефисента, может, вспыльчивая и своевольная, но точно не злая, и ее репутация — продукт черного пиара. Поэтому то, что она не имеет недобрых намерений, понятно абсолютно всем, кроме принцессы Авроры. Королеве Ингрид удивительно быстро удается настроить ее против собственной матери и народа.
Роль главной злодейки берет на себя Мишель Пфайффер, хотя ее риторика, к сожалению, сводится к оправданию геноцида всеобщим благом, а роль — к десятку банальных фраз. Единственной интригой становится не психология героини, а методы ее борьбы, которые с каждой сценой становятся все изобретательнее. Однако рейтинг 6+ явно не дает ей развернуться в полную мощь.
"Малефисента" — настоящий бенефис Джоли. Каким бы спорным ни был фильм, актриса идеально вписывается в роль харизматичной рогатой волшебницы и явно наслаждается этим амплуа. Но фокус картины настолько рассеян, что от главной виновницы торжества остается не так уж много. Такая же судьба постигнет героя Чиветеля Эджиофора, который пропадет так же быстро, как появился.
Третий акт напоминает настоящую мешанину из героев, и несмотря на предельную концентрацию действия в каждом кадре, фильм заканчивается самым скучным образом, сводящим феминистический посыл первой части на нет. "Малефисента: Владычица тьмы" напоминает сборник непродуманных идей, которые насильно сводят к типичному голливудскому счастливому концу, и даже обаяние трех актрис не может скрыть тот факт, что коммерческие амбиции Disney явно превалируют над желанием студии создать достойное художественное произведение. Компания стала реальным воплощением королевы Ингрид, которая готова пожертвовать своими детьми ради денег и мирового господства.