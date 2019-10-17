"Аватар" и "Игра престолов" для маленьких: в кого превратилась Малефисента

Первый фильм о злой ведьме Малефисенте, которая на поверку оказалась не такой уж злой, вышел пять лет назад в рамках генплана Disney по созданию ремейков классических мультфильмов студии. Тогда компания еще не совсем разленилась и пыталась не просто переснять, но переосмыслить всем известные сказки. ​​​​​​

На эту тему Мишель Пфайффер не исключила, что про Малефисенту снимут третий фильм

Так, картина "Красавица и чудовище", например, представляла собой красочную современную версию мультфильма без рефлексии о сюжете и персонажах, а недавний "Король-лев" и вовсе покадрово пересняли. "Малефисента" же оказалась ревизионистcкой историей. Сценаристка Линда Вулвертон посчитала соперничество между ведьмой и принцессой Авророй неоправданным и сделала главным виновником всех бед токсичную маскулинность. Несмотря на такой неожиданный поворот и хоть какую-то искру оригинальности в бесконечной череде ярких, но безликих диснеевских ремейков, критики приняли фильм довольно прохладно. Однако, как известно, судьбу картин определяют не журналисты, а кассовые сборы, поэтому сиквел "Малефисенты" был неизбежен. Годы идут, а Аврора (Эль Фаннинг) и Малефисента (Анджелина Джоли) остаются все теми же. Фея со спокойным сердцем передала крестной дочери бразды правления зачарованным лесом, и несмотря на то, что в этом волшебном королевстве никто не возражает против того, что их принцесса — человек, вражда между людьми и волшебниками по-прежнему жива. Несмотря на это и на явную нелюбовь потенциальной тещи, принц Филипп наконец-то решается сделать предложение руки и сердца Авроре. Малефисента приходит в ожидаемую ярость, но, стиснув клыки, идет знакомиться с будущими родственниками, правителями людского королевства Алстед.

Описание Кадр из фильма "Малефисента: Владычица тьмы" © Disney

Однако праздничный ужин быстро перерастает в обмен упреками — королева Ингрид в исполнении Мишель Пфайффер не согласна с мирными настроениями своего мужа и не может простить феям старые обиды. Вдобавок король падает замертво от неизвестного заклятия, и подозревают, конечно же, Малефисенту. Будущая свадьба, которая должна была объединить два народа, в итоге приводит к войне.

Если в первой части мужчина выполнял роль протагониста, то в новом фильме мужчины вовсе нивелируются до благожелательных остолопов, которые то и дело путаются под ногами. Главный конфликт — и личностный, и политический — крутится вокруг трех женщин, и это исключительно их история

Однако если суть политической распри вполне понятна — расизм, борьба за ресурсы и желание неограниченной власти (куда же без нее), то личностные разногласия сильно смущают. Главной загадкой фильма является его название "Малефисента: Владычица тьмы". В оригинале она и вовсе "владычица зла". Зрителям еще в первой части разъяснили, что Малефисента, может, вспыльчивая и своевольная, но точно не злая, и ее репутация — продукт черного пиара. Поэтому то, что она не имеет недобрых намерений, понятно абсолютно всем, кроме принцессы Авроры. Королеве Ингрид удивительно быстро удается настроить ее против собственной матери и народа.

Описание Кадр из фильма "Малефисента: Владычица тьмы" © Disney

Роль главной злодейки берет на себя Мишель Пфайффер, хотя ее риторика, к сожалению, сводится к оправданию геноцида всеобщим благом, а роль — к десятку банальных фраз. Единственной интригой становится не психология героини, а методы ее борьбы, которые с каждой сценой становятся все изобретательнее. Однако рейтинг 6+ явно не дает ей развернуться в полную мощь.

Козней злой королевы сценаристам оказывается недостаточно, поэтому они развивают еще несколько сюжетных линий, похожих на какую-то странную смесь "Аватара" и "Игры престолов" в интерьерах бёртоновской "Алисы в стране чудес". В фильме даже будет подобие красной свадьбы, но рейтинг снова не даст режиссеру Хоакиму Роннингу дойти до конца