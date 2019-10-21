Сирийская сделка: как Россия превратилась в ключевого игрока на Ближнем Востоке

Турецкое вторжение в Сирию против курдских группировок меняет военно-политическую и дипломатическую обстановку на Ближнем Востоке. Для Анкары сирийские курды и их организации — курдские отряды самообороны (YPG) и партия Демократический союз (PYD) — являются террористическими, поскольку их костяк, по убеждению турок, состоит из боевиков признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Турецкие власти постоянно заявляли о необходимости проведения операции против курдов как Вашингтону, с которым они образовали в августе совместный механизм установления "зоны безопасности", так и Москве — партнеру и стране-гаранту по астанинскому процессу. Тем не менее турецкое вторжение в северо-восточную часть Сирии поставило вопрос о гуманитарной катастрофе. Дальнейшие события показали, что американские и российские военные смогли скоординировать свои действия после того, как заключенная при российском посредничестве сделка на базе Хмеймим между курдами и Дамаском предотвратила дальнейшую эскалацию. В результате переговоров и при поддержке Москвы Дамаск получил возможность восстановить суверенитет над ранее контролировавшейся курдами территорией. Сирийские правительственные силы и российская военная полиция встали на линии разграничения между протурецкими группировками и курдами. Сирийцы установили полный контроль над крупными городами Хасеке, Камышли, Манбидж, Айн аль-Араб (Кобани) и др. Участие России позволило обеспечить проведение и реализацию договоренностей, снизить напряженность и спасти десятки тысяч жизней. Переход под контроль правительства территорий на северо-востоке — существенное достижение Дамаска и его союзников. Но безопасность этих территорий обеспечена во многом только российским флагом. Турки фактически не могут осуществлять дальнейшее продвижение без учета присутствия российского контингента и авиации. Дальнейшее развитие событий зависит от того, какую позицию займет Москва. По сути, России удалось закрепить свои позиции и снова продемонстрировать свои качества "честного брокера" на Ближнем Востоке. Сейчас Россия уделяет особое внимание сирийскому политическому урегулированию, которое зависит от конституционного комитета, запуск работы которого намечен на 30 октября в Женеве. Несмотря на сопротивление Запада, образование конституционного комитета стало результатом дискуссий на организованном Россией Конгрессе сирийского национального диалога в январе 2018 года в Сочи и постоянных встреч сирийцев при содействии "астанинской тройки". Проблема курдов для Анкары Прежде чем начать операцию, которую сами турки назвали "Источник мира", им технически было необходимо решить две задачи — добиться использования авиации и перебросить силы протурецких сирийских оппозиционных группировок из Идлиба на северо-восток Сирии. Для успешного решения этих задач Анкара физически не могла игнорировать двух ключевых игроков: Москву и Вашингтон. При договоренностях с Москвой (а через нее с Дамаском) стало бы возможным достижение затишья в сирийской провинции Идлиб. Иначе говоря, удалось бы прекратить атаки сирийских правительственных сил. Кроме того, российские С-400 и авиация, по меньшей мере, могли бы сильно осложнить жизнь самолетам других государств, так как контролируют воздушное пространство совместно с сирийцами.

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США, в свою очередь, будучи союзниками Турции по НАТО, тем не менее долгое время вооружали курдов и оказывали им авиационную поддержку. Кроме того, согласно механизму деконфликтации в небе над Сирией, воздушное пространство этих районов курировали именно американцы. Во многом такая политика началась еще со времен администрации президента Барака Обамы, поскольку тогда американцы решили, что именно путем поддержки курдов можно было бы решить декларируемую ими приоритетную задачу — победить террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Действительно, курдские отряды самообороны, которые стали военным крылом политической партии Демократического союза, оказались боеспособны и доказали свою полезность в борьбе с исламистами. Проблема для американцев заключалась в том, что курдский фактор был основной причиной, отравлявшей отношения Вашингтона с Анкарой. При этом ухудшение отношений между Турцией и США вносило вклад в сближение Анкары с Москвой, демонстрировавшей понимание и признававшей озабоченность Турции в сфере безопасности. Обещания администрации Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии начали приобретать реальные очертания с августа 2019 года. Под давлением США курды сначала снесли фортификационные сооружения, а затем согласились на "зону безопасности", механизм реализации которой раньше согласовали Вашингтон и Анкара. Вопрос заключался только в площади переходящей туркам приграничной сирийской территории, до этого контролировавшейся курдами. Начало турецкой операции и вывод американских сил поставили курдов в тяжелое положение. На первых этапах операции турки задействовали авиацию и тяжелую артиллерию — то, в чем у турок было бесспорное и решающее преимущество перед курдами. Появилась угроза гуманитарного кризиса и потери курдами всех прежних достижений, людских ресурсов, инфраструктуры. Естественным сценарием развития событий стали скорые переговоры между курдами и официальным Дамаском. Последний охарактеризовал турецкую операцию как "агрессию", прекрасно понимая, что дальнейшее продвижение турок ставит вопрос об оккупации сирийских земель. Вашингтон и Анкару ждет стратегическое сближение? В самих США вывод сил из Сирии превратился в серьезную внутриполитическую тему, на которой стали спекулировать. По сути, американские политики и аналитические круги стали обвинять президента Трампа в предательстве своих курдских союзников, поскольку это именно американцы дали зеленый свет туркам на проведение операции и поставили курдов перед перспективой гуманитарного кризиса. Сенатор Линдси Грэм даже заявил о подготовке законодательного проекта по санкциям в отношении Турции за ее вторжение в Сирию. Трамп достаточно быстро провел переговоры с сенатором и объявил о поддержке идеи Грэма о необходимости введения санкций против Анкары. Изданием указа, который налагал санкции на Турцию, Трампу удалось сбить волну негодования в конгрессе.

Затем, в результате переговоров между президентом Турции Эрдоганом и вице-президентом США Майклом Пенсом, была заключена сделка о приостановке боевых действий на 120 часов, что позволило бы курдам отвести свои силы от границы на 32 километра. Трамп объявил о сделке, по сути, продемонстрировав американцам, что он беспокоится о курдах, добившись спасения сотен тысяч жизней. Готовностью остановить операцию была сбита и критика Запада в отношении президента Турции Эрдогана. Правда же заключалась в том, что американцы оставили курдов и передали ответственность другим, в то время как российские военные и дипломаты работали на всех уровнях для обеспечения безопасности в регионе. Турция и США вновь смогли сделать хорошую мину и объявить о согласии в рядах НАТО, но на деле это все позволило Трампу и Эрдогану избежать введения гораздо более серьезных санкций против Турции — такие предложения звучали в конгрессе США — а это на долгие годы могло бы лишить страны возможности для улучшения отношений. Трамп в результате получил сразу два стратегических преимущества — внутриполитическое и во внешних делах. В своей предвыборной кампании он сможет заявить о том, что привержен своим обещаниям выводить войска США из ненужных войн, а отказавшись от поддержки курдов, он обрел стратегическую возможность восстановить отношения с Турцией — союзником по НАТО и важным государством в ближневосточных делах. Стратегическое сближение Вашингтона с Анкарой может повлиять если не на выход последней из "астанинской тройки", то на усиление ее позиций в ней и отдаление Анкары от Москвы. В условиях работы конституционного комитета такая поддержка американцами турок только усилит оппозицию официальному Дамаску. Единственное, что может этому помешать, — введение санкций конгрессом, хаос в политике Вашингтона или продолжение виртуозной ближневосточной партии Россией. Встреча Путина и Эрдогана На данном этапе многое будет зависеть от запланированной на 22 октября встречи президентов России и Турции. На деле сейчас турецкую операцию в Сирии остановила не сделка с американцами, а Россия. Именно российская дипломатия позволила курдам и Дамаску договориться, как и самой принять участие в установлении линии разграничения.

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