"Zомбилэнд: Контрольный выстрел" вернет вас обратно в 2009-й, но зачем?

В век, когда сиквелы запускаются до того, как оригинальный фильм вышел в прокат, десятилетний перерыв, после которого вышло продолжение "Добро пожаловать в Зомбилэнд", кажется как минимум необычным, а как максимум — ничем не оправданным. В 2009 году "Зомбилэнд" был первой ласточкой столь модного сейчас "пост-пост, мета-мета". Он понравился всем не только обаятельными героями и залихватской бравадой, с которой они уничтожали полчища зомби, но главным образом — всепоглощающей иронией, направленной не только на зомби-апокалипсис и человечество в целом, но на них самих. Фильм одним из первых в современной поп-культуре сломал четвертую стену: герой Джесси Айзенберга находился в постоянном контакте со зрителем, рассказывая о своих правилах выживания в новом мире. И это произошло еще до разорвавшего бокс-офис в клочья "Дэдпула", чей нарратив основывался на той же постиронии. Его, что неудивительно, написали сценаристы "Добро пожаловать в Зомбилэнд" Рэтт Риз и Пол Верник.

Описание Кадр из фильма "Zомбилэнд: Контрольный Выстрел" © Sony Pictures

За десять лет, что невротик Коламбус (Джесси Айзенберг), ковбой Талахасси (Вуди Харрельсон), своенравная и независимая Вичита и ее младшая сестра Литтл Рок пропали с наших радаров, поп-культура успела переварить постиронию и сделать ее общим местом. Абсолютным выражением этого приема стала, например, японская картина "Съемки без тормозов" — про то, как снимался фильм о том, как снимался фильм, как снимался фильм о нападении зомби. Поэтому в столь пресытившиеся времена да и просто по причине того, что это все-таки сиквел, "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" нужно было переизобрести себя заново, но создатели решили вместо этого устроить творческий капустник.

Сценаристы по привычке налегают на самоиронию, что само по себе неплохо — в самом начале фильма нам сразу говорят, мол, мы понимаем, что сейчас существует куча зомби-развлечений, но мы рады, что вы остаетесь с нами. Но оставаться с фильмом с каждой новой сценой хочется все меньше, тем более что сюжет нам всем уже знаком, ведь примерно то же самое происходило в предыдущей части

Мир вокруг изменился, но поменялись ли сами герои? Коламбус по-прежнему закадровым голосом рассказывает нам, что произошло с командой друзей во время нашего отсутствия: они отвоевали у зомби Белый дом и превратили его в свой штаб, фривольно смешав последние реликты американской истории с различными атрибутами поп-культуры. Коламбус и Вичита живут тихой, практически семейной жизнью, а Талахасси опекает уже подросшую Литтл Рок, которая, несмотря на полчища зомби на заднем дворе, хочет испытать обычные подростковые радости и упорхнуть из родительского гнезда. Парни довольны их новой оседлой жизнью, а вот девушкам она уже явно наскучила, и они, как прежде, не попрощавшись, отправляются в путь.

Описание Кадр из фильма "Zомбилэнд: Контрольный Выстрел" © Sony Pictures

Картина идет по проторенной дорожке с теми же событиями и героями и вносит хоть какое-то разнообразие только за счет новых локаций и второстепенных персонажей. Одно из нововведений фильма — это мутировавшие зомби, но герои практически не сталкиваются с ними. Казалось бы, на планете, запруженной живыми трупами, должно быть несложно с ними встретиться, но герои только переходят из одной локации в другую и ведут себя так, как будто зомби-апокалипсис случился в комиксах, но не в реальной жизни. Белый дом, отель-музей Элвиса Пресли, колония каких-то полухиппи-полухипстеров — все эти места такие яркие, красочные и чистые, что правдоподобность всего происходящего явно уходит на второй план. Не говоря уже о невероятной выживаемости главных героев — какими бы ироничными ни были сценарист с режиссерами, фильм все равно должен закончится хорошо.

Если зомби в фильме мутировали, то нарратив — совсем нет. Он как будто переносит нас обратно в 2009-й, когда шутки про тупых блондинок и президента, который мочит всех в сортире (интересно, в фильме действительно есть такая шутка или это креатив наших прокатчиков?), могли показаться кому-то смешными. Герои выглядят гостями из прошлого с устарелыми понятиями и картиной мира, которые пришли спасти детей будущего, населяющих колонию "Вавилон", и оставить им Землю, очищенную от зомби-заразы