"Zомбилэнд: Контрольный выстрел" вернет вас обратно в 2009-й, но зачем?

В век, когда сиквелы запускаются до того, как оригинальный фильм вышел в прокат, десятилетний перерыв, после которого вышло продолжение "Добро пожаловать в Зомбилэнд", кажется как минимум необычным, а как максимум — ничем не оправданным.
В 2009 году "Зомбилэнд" был первой ласточкой столь модного сейчас "пост-пост, мета-мета". Он понравился всем не только обаятельными героями и залихватской бравадой, с которой они уничтожали полчища зомби, но главным образом — всепоглощающей иронией, направленной не только на зомби-апокалипсис и человечество в целом, но на них самих. Фильм одним из первых в современной поп-культуре сломал четвертую стену: герой Джесси Айзенберга находился в постоянном контакте со зрителем, рассказывая о своих правилах выживания в новом мире. И это произошло еще до разорвавшего бокс-офис в клочья "Дэдпула", чей нарратив основывался на той же постиронии. Его, что неудивительно, написали сценаристы "Добро пожаловать в Зомбилэнд" Рэтт Риз и Пол Верник.
За десять лет, что невротик Коламбус (Джесси Айзенберг), ковбой Талахасси (Вуди Харрельсон), своенравная и независимая Вичита и ее младшая сестра Литтл Рок пропали с наших радаров, поп-культура успела переварить постиронию и сделать ее общим местом. Абсолютным выражением этого приема стала, например, японская картина "Съемки без тормозов" — про то, как снимался фильм о том, как снимался фильм, как снимался фильм о нападении зомби. Поэтому в столь пресытившиеся времена да и просто по причине того, что это все-таки сиквел, "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" нужно было переизобрести себя заново, но создатели решили вместо этого устроить творческий капустник.
Мир вокруг изменился, но поменялись ли сами герои? Коламбус по-прежнему закадровым голосом рассказывает нам, что произошло с командой друзей во время нашего отсутствия: они отвоевали у зомби Белый дом и превратили его в свой штаб, фривольно смешав последние реликты американской истории с различными атрибутами поп-культуры. Коламбус и Вичита живут тихой, практически семейной жизнью, а Талахасси опекает уже подросшую Литтл Рок, которая, несмотря на полчища зомби на заднем дворе, хочет испытать обычные подростковые радости и упорхнуть из родительского гнезда. Парни довольны их новой оседлой жизнью, а вот девушкам она уже явно наскучила, и они, как прежде, не попрощавшись, отправляются в путь.
Картина идет по проторенной дорожке с теми же событиями и героями и вносит хоть какое-то разнообразие только за счет новых локаций и второстепенных персонажей. Одно из нововведений фильма — это мутировавшие зомби, но герои практически не сталкиваются с ними. Казалось бы, на планете, запруженной живыми трупами, должно быть несложно с ними встретиться, но герои только переходят из одной локации в другую и ведут себя так, как будто зомби-апокалипсис случился в комиксах, но не в реальной жизни. Белый дом, отель-музей Элвиса Пресли, колония каких-то полухиппи-полухипстеров — все эти места такие яркие, красочные и чистые, что правдоподобность всего происходящего явно уходит на второй план. Не говоря уже о невероятной выживаемости главных героев — какими бы ироничными ни были сценарист с режиссерами, фильм все равно должен закончится хорошо.
Последние, судя по всему, являются воплощением нового поколения, которое в представлении Риза, Верника и режиссера Рубена Фляйшера похоже на модернизированных (мутировавших?) хиппи. Они занимаются исключительно любовью, но не войной, что само по себе неплохо, если бы их не окружали полчища голодных зомби. Но режиссера больше волнует не социальный и экологический, а личностный посыл, поэтому фильм приходит примерно к тому же выводу, что и предыдущая часть, о том, что дом — это там, где твоя семья. Об этом нам прямым текстом говорит Коламбус на случай, если мы вдруг сами не поняли. Хотя на самом деле пример "Добро пожаловать в Зомбилэнд" в очередной раз демонстрирует киноиндустрии, что какие-то вещи все-таки должны оставаться в прошлом. Единственный, за кого становится по-настоящему радостно, — Билл Мюррей, который в сцене после титров делает то, о чем, я готова поспорить, он мечтал долгое время.