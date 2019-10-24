Михаил Швыдкой о юбилее "Сатирикона": театр, который стремится попасть в нерв времени

Рождение театра миниатюр (свое нынешнее название "Сатирикон" он получит в 1987 году) под управлением Аркадия Райкина в Ленинграде в 1939 году — явление совершенно исключительное. Казалось бы, в стране наступило время, когда к любой критике относились с большим подозрением и она могла оказаться роковой для ее авторов. И тем не менее этот театр родился в городе, который не любил Сталин, к которому он всегда относился с подозрением, что и было доказано в конце 1940-х годов, в период так называемого "Ленинградского дела".

Однако еще до этого по городу сильно ударило ждановское постановление 1946 года о журналах "Звезда" и "Ленинград" и творчестве Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Аркадий Райкин понимал, насколько тонкой должна была быть его игра — с текстом и с властью, — и его феноменальное мастерство и умение балансировать на грани дозволенного спасали его от многих неприятностей. В то же время после смерти Сталина, в период оттепели, сатира получила новые импульсы, и талант Райкина расцвел новыми гранями.

Грандиозный Аркадий Райкин

В СССР Райкин обладал невероятной популярностью. Фигура Аркадия Исааковича была грандиозной для советского зрителя — с ней никто не мог соперничать.

Его удивительная способность к трансформации помогала ему преображаться в самые разные персонажи: от высокомерных чиновников до хамов из обывательской среды. Он создавал огромную галерею типов и лиц, которые были подвержены осуждению.

Обладая выдающимся мастерством, он был настоящим тонким лириком. И в этом можно было убедиться всегда: и когда он был молод, и когда перешел в тот возраст, когда его лирические монологи воспринимались советским обществом как слова великого мудреца.

Он всегда искал авторов — это вечная проблема любого сатирического театра. Каким-то сверхчутьем он открыл Михаила Жванецкого, и на какое-то время тот становится не только завлитом, но и одним из самых важных авторов его театра. Райкин работал со всеми сатириками и авторами юмористических рассказов своего времени. Думаю, что именно благодаря Райкину и его удивительной способности "пробивать" тексты сохранилось поколение людей, которые знали толк в литературном слоге.