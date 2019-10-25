Панцирь для Сербии. Зачем на Балканы отправили российские комплексы ПВО

Виктор Литовкин — о том, что стоит за первой в истории переброской комплекса С-400 за границу для учений

В центре Балкан, в районе сербской столицы Белграда на российско-сербских учениях "Славянский щит — 2019" развернута совместная сербско-российская группировка сил и средств ПВО. В нее вошли переброшенные из России по воздуху дивизионы зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" и зенитного ракетно-пушечного "Панцирь-С1", а также сербские зенитно-ракетные комплексы "Нева-М1Т" и "Куб-М". Свидетельство возможностей российской армии В самом факте очередных российско-сербских учений заключено достаточно много смыслов. Одна только переброска по воздуху за многие сотни километров двух дивизионов зенитно-ракетных систем С-400 и "Панцирь-С1", а это почти полсотни тяжелых машин, включающих радиолокационные станции, пусковые установки, транспортно-заряжающие и ремонтные машины, запас ракет и снарядов и многое другое, свидетельствует о высочайшей маневренности российских Вооруженных сил, которую они не раз и не два демонстрируют на различных оперативно-стратегических учениях на территории собственной страны. И первая в истории переброска — маневр двумя зенитно-ракетными дивизионами за рубеж — тоже многое говорит специалистам о возможностях нашей армии. Но, наверное, это не главное, о чем можно и нужно говорить в связи с этими учениями. На сербскую землю был доставлен зенитно-ракетный комплекс С-400, младший брат ЗРК С-300ПМУ, которого так ждала Сербия в 1999 году — накануне агрессии НАТО против этой страны. Сейчас можно только гадать, предотвратила бы или нет поставка "Фаворита" бомбардировки американскими "Томагавками" Белграда, Нови-Сада и других городов бывшей Югославии, но факт остается фактом. В Сербии до сих пор помнят, что тогдашнее российское руководство не решилось на такой открытый и демонстративный антиамериканский и антинатовский шаг в поддержке Белграда. Прибытие в республику, хотя бы на время учений, комплекса С-400, более мощного и более эффективного, чем С-300, безусловно, греет сердце многих сербских граждан. Говорит о том, что Россия, хотя и не является союзником Сербии, всегда была и будет ее самым надежным другом. Два этапа учений Задача учений в ходе совместной тренировки, которая продлится до 29 октября, — провести боевое дежурство на выделенной боевой технике и с ее помощью прикрыть воздушное пространство над республикой и ее центральным районом от массированных ударов условного противника, провести стрельбы по обнаруженным целям, которыми могут быть как самолеты, так и баллистические и крылатые ракеты.

На эту тему Поймать "мелочь": почему в США "Панцирь" называют идеальным оружием России

Совместные российско-сербские учения проходят не в первый раз. Они проводятся ежегодно как на территории России, так и Сербии, с 2014-го. Участие в них принимают мотострелки, десантники, летчики, сейчас воины ПВО. Причем нынешний "Славянский щит" состоит из двух этапов. Первый был проведен в сентябре на полигоне Ашулук под Астраханью, где состоялись стрельбы из ЗРК С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1" с участием сербских специалистов, в распоряжение которых была представлена российская боевая техника. Как сообщили в российском Министерстве обороны, ранее сербские офицеры ПВО прошли интенсивную подготовку на тренажерах под Гатчиной и смогли сдать зачеты на допуск к самостоятельной эксплуатации зенитно-ракетных систем. Так что на втором этапе учений — в родной стране — они смогут продемонстрировать все, чему научились в России. Тем более что их умение, как и саму переброшенную в Сербию российскую боевую технику, обещал проинспектировать президент страны Александр Вучич. Руководит учениями командир 250-й ракетной бригады ПВО Сербии бригадный генерал Тиосав Янкович.​ Очередь за "Триумфом" Пока нет официальной информации, станет Сербия в ближайшее время очередным покупателем российского зенитно-ракетного комплекса средней и большой дальности С-400 "Триумф" или нет. Говорят, есть очередь. Поставили Китаю, Турции, на очереди Индия, сейчас вроде бы договариваются с Саудовской Аравией, потом, возможно, с Египтом… Сербия, судя по тому, что ее офицеры прошли тренировки на тренажерах и сдали зачеты на самостоятельную эксплуатацию ЗРК, наверняка тоже в приоритете. Но гадать не станем. По крайней мере, тот факт, что Москва в любой момент может перебросить Белграду дивизион или два зенитно-ракетных комплексов "Триумф", со счетов сбрасывать не стоит. При этом надо иметь ввиду, что поставка ЗРК С-400, по уму, должна осуществляться в комплексе с зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1". По крайней мере, на боевом дежурстве вокруг Москвы они стоят вместе — "Триумф" и "Панцирь". Почему? Вспомним недавний оглушительный провал американской системы Patriot PAC-3, которая защищала воздушное пространство, и нефтепромыслы, и нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.

На эту тему Атаки на предприятия Saudi Aramco. Факты

Распиаренная заокеанскими СМИ система ПВО/ПРО не сумела справиться с легкими беспилотниками йеменских хуситов, которые с их помощью донесли ракеты до саудовских крекингов и вывели из строя всю нефтепереработку на предприятиях фирмы Saudi Aramco. По большому счету претензии за этот провал к Patriot предъявлять не совсем справедливо. Его ракеты не предназначены для перехвата легких БПЛА — слишком дорого и неэффективно. Все равно что стрелять из пушки по воробьям. Рядом с таким комплексом, как Patriot, должны быть такие небольшие, но универсальные системы, как наш "Панцирь-С1". Они способны пресечь полет любых дронов — что совсем маленьких, что побольше. Так, кстати, действуют наши системы на сирийской военной базе Хмеймим. Ни один беспилотник террористов не смог преодолеть преграду "Панциря". Там, правда, есть и другие системы, но сейчас не об этом. Белград купит С-400? Вернемся, однако, к Сербии — к учениям "Славянский щит — 2019". Отправка на Балканы дивизиона ЗРК С-400 вместе с дивизионом "Панцирь-С1" может свидетельствовать о том, что решение о покупке Белградом "Триумфа" уже принято. Есть информация, что сербами куплен комплекс "Панцирь", значит, исходя из того, что было сказано раньше, за ним наступит очередь и "Триумфа". Вопрос только в том, хватит ли у сербов на него денег. Дивизион этой системы, если судить по тем деньгам, что заплатила Турция и платит Индия, стоит как минимум $500 млн. А весь бюджет военного ведомства Белграда — $910 млн.

На эту тему Министр обороны Сербии: не играйте с огнем на Балканах