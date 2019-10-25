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Мнение

Панцирь для Сербии. Зачем на Балканы отправили российские комплексы ПВО

ЛИТОВКИН Виктор 
Военный обозреватель ТАСС
Виктор Литовкин — о том, что стоит за первой в истории переброской комплекса С-400 за границу для учений

В центре Балкан, в районе сербской столицы Белграда на российско-сербских учениях "Славянский щит — 2019" развернута совместная сербско-российская группировка сил и средств ПВО. В нее вошли переброшенные из России по воздуху дивизионы зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" и зенитного ракетно-пушечного "Панцирь-С1", а также сербские зенитно-ракетные комплексы "Нева-М1Т" и "Куб-М".

Свидетельство возможностей российской армии

В самом факте очередных российско-сербских учений заключено достаточно много смыслов. Одна только переброска по воздуху за многие сотни километров двух дивизионов зенитно-ракетных систем С-400 и "Панцирь-С1", а это почти полсотни тяжелых машин, включающих радиолокационные станции, пусковые установки, транспортно-заряжающие и ремонтные машины, запас ракет и снарядов и многое другое, свидетельствует о высочайшей маневренности российских Вооруженных сил, которую они не раз и не два демонстрируют на различных оперативно-стратегических учениях на территории собственной страны.

И первая в истории переброска — маневр двумя зенитно-ракетными дивизионами за рубеж — тоже многое говорит специалистам о возможностях нашей армии. Но, наверное, это не главное, о чем можно и нужно говорить в связи с этими учениями.

На сербскую землю был доставлен зенитно-ракетный комплекс С-400, младший брат ЗРК С-300ПМУ, которого так ждала Сербия в 1999 году — накануне агрессии НАТО против этой страны. Сейчас можно только гадать, предотвратила бы или нет поставка "Фаворита" бомбардировки американскими "Томагавками" Белграда, Нови-Сада и других городов бывшей Югославии, но факт остается фактом. В Сербии до сих пор помнят, что тогдашнее российское руководство не решилось на такой открытый и демонстративный антиамериканский и антинатовский шаг в поддержке Белграда.

Прибытие в республику, хотя бы на время учений, комплекса С-400, более мощного и более эффективного, чем С-300, безусловно, греет сердце многих сербских граждан. Говорит о том, что Россия, хотя и не является союзником Сербии, всегда была и будет ее самым надежным другом.

Два этапа учений

Задача учений в ходе совместной тренировки, которая продлится до 29 октября, — провести боевое дежурство на выделенной боевой технике и с ее помощью прикрыть воздушное пространство над республикой и ее центральным районом от массированных ударов условного противника, провести стрельбы по обнаруженным целям, которыми могут быть как самолеты, так и баллистические и крылатые ракеты.

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Совместные российско-сербские учения проходят не в первый раз. Они проводятся ежегодно как на территории России, так и Сербии, с 2014-го. Участие в них принимают мотострелки, десантники, летчики, сейчас воины ПВО. Причем нынешний "Славянский щит" состоит из двух этапов. Первый был проведен в сентябре на полигоне Ашулук под Астраханью, где состоялись стрельбы из ЗРК С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1" с участием сербских специалистов, в распоряжение которых была представлена российская боевая техника.

Как сообщили в российском Министерстве обороны, ранее сербские офицеры ПВО прошли интенсивную подготовку на тренажерах под Гатчиной и смогли сдать зачеты на допуск к самостоятельной эксплуатации зенитно-ракетных систем. Так что на втором этапе учений — в родной стране — они смогут продемонстрировать все, чему научились в России.

Тем более что их умение, как и саму переброшенную в Сербию российскую боевую технику, обещал проинспектировать президент страны Александр Вучич. Руководит учениями командир 250-й ракетной бригады ПВО Сербии бригадный генерал Тиосав Янкович.​

Очередь за "Триумфом"

Пока нет официальной информации, станет Сербия в ближайшее время очередным покупателем российского зенитно-ракетного комплекса средней и большой дальности С-400 "Триумф" или нет. Говорят, есть очередь. Поставили Китаю, Турции, на очереди Индия, сейчас вроде бы договариваются с Саудовской Аравией, потом, возможно, с Египтом… Сербия, судя по тому, что ее офицеры прошли тренировки на тренажерах и сдали зачеты на самостоятельную эксплуатацию ЗРК, наверняка тоже в приоритете. Но гадать не станем. По крайней мере, тот факт, что Москва в любой момент может перебросить Белграду дивизион или два зенитно-ракетных комплексов "Триумф", со счетов сбрасывать не стоит.

При этом надо иметь ввиду, что поставка ЗРК С-400, по уму, должна осуществляться в комплексе с зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1". По крайней мере, на боевом дежурстве вокруг Москвы они стоят вместе — "Триумф" и "Панцирь". Почему? Вспомним недавний оглушительный провал американской системы Patriot PAC-3, которая защищала воздушное пространство, и нефтепромыслы, и нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.

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Распиаренная заокеанскими СМИ система ПВО/ПРО не сумела справиться с легкими беспилотниками йеменских хуситов, которые с их помощью донесли ракеты до саудовских крекингов и вывели из строя всю нефтепереработку на предприятиях фирмы Saudi Aramco. 

По большому счету претензии за этот провал к Patriot предъявлять не совсем справедливо. Его ракеты не предназначены для перехвата легких БПЛА — слишком дорого и неэффективно. Все равно что стрелять из пушки по воробьям. Рядом с таким комплексом, как Patriot, должны быть такие небольшие, но универсальные системы, как наш "Панцирь-С1". Они способны пресечь полет любых дронов — что совсем маленьких, что побольше. Так, кстати, действуют наши системы на сирийской военной базе Хмеймим. Ни один беспилотник террористов не смог преодолеть преграду "Панциря". Там, правда, есть и другие системы, но сейчас не об этом.

Белград купит С-400?

Вернемся, однако, к Сербии — к учениям "Славянский щит — 2019". Отправка на Балканы дивизиона ЗРК С-400 вместе с дивизионом "Панцирь-С1" может свидетельствовать о том, что решение о покупке Белградом "Триумфа" уже принято. Есть информация, что сербами куплен комплекс "Панцирь", значит, исходя из того, что было сказано раньше, за ним наступит очередь и "Триумфа". Вопрос только в том, хватит ли у сербов на него денег. Дивизион этой системы, если судить по тем деньгам, что заплатила Турция и платит Индия, стоит как минимум $500 млн. А весь бюджет военного ведомства Белграда — $910 млн.

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В недавнем интервью автору этих строк министр обороны Сербии Александр Вулин говорил: "Мы — небольшая страна и небогатая страна, и у Сербии нет достаточных средств, чтобы купить все, что необходимо для укрепления ее безопасности и обновления парка боевой техники". Он благодарил Россию и Белоруссию, что они поставили им десять истребителей МиГ-29, которые страна никогда не смогла бы купить. Кроме того, вертолеты Ми-24 и Ми-17, большое количество танков (30 Т-72), бронетранспортеров для сухопутных войск. По личной инициативе министра обороны России Сергея Шойгу Сербии предоставлена возможность бесплатной переподготовки летчиков…

Надо думать, что и для поставки Сербии С-400 страны найдут какой-либо вариант, который устроит всех. Не только Белград и Москву, но и производителя комплекса НПО "Алмаз-Антей", которому тоже нужно развиваться, платить зарплату своим конструкторам, инженерам и техникам, рабочим. А пока Белград получает дивизион "Панцирь-С1". Он совместно с системами С-125 "Нева", Куб-М, "Стрела-10", ПЗРК "Стрела-2" и "Игла", а также с истребителями-перехватчиками МиГ-29, надежно прикроет воздушное пространство над республикой.

Тем более что мастерства сербским воинам ПВО не занимать. Специалисты до сих пор помнят, как в 1999 году сербский офицер сбил ракетой ЗРК С-125 хваленный американский самолет-невидимку F-117, доказав всему миру, что неуязвимых летательных аппаратов не существует.

"На светлой стороне"

Остается добавить, что хотя Сербия, как и Белоруссия, Армения, государства Центральной Азии, участвует в натовской программе "Партнерство во имя мира", вступать в Североатлантический альянс она категорически не хочет. Об этом открыто заявил в Брюсселе президент страны Александр Вучич. Конечно, это препятствует ее стремлению вступить в Евросоюз, но она не меняет своего принципиального международного курса, поддерживает дружеские, даже братские отношения с Россией и не участвует в санкционной политике против Москвы.

Министр обороны Сербии Александр Вулин в уже упоминавшемся интервью говорил мне: "Отношения между Сербией и Россией никогда не находились на таком высоком уровне, как сейчас. Они основываются на взаимном понимании, уважении и искренности. Россия по отношению к нам никогда не ведет себя как суперсила. Не диктует нам условия. Просто уважает нас как равного".

И добавил: "Говорят, что в политике нет постоянной любви, а есть интересы. Но когда мы говорим о сербах и русских, здесь есть еще что-то, что не только интерес. Мы никогда не находились на разных сторонах баррикад. Мы с Россией всегда находились на правильной и правой светлой стороне".

Думается, что системы противовоздушной обороны — "Триумфы", "Панцири", "Нева" и "Куб", которые сербские и российские военные развернули в центре Балкан, в воздушном пространстве страны, со всех сторон окруженной натовскими государствами, свидетельствует именно об этом.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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