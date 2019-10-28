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Мнение

Зеленский в Золотом: почему украинский президент проигрывает националистам

НИЗАМУТДИНОВ Андрей  
Обозреватель ТАСС
Андрей Низамутдинов — о том, что стоит за перепалкой Зеленского с правыми радикалами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский дал очередной повод усомниться в том, что он держит под контролем ситуацию в Донбассе и действительно в состоянии сдвинуть с места забуксовавший процесс мирного урегулирования ситуации на востоке страны.

Глава государства в субботу посетил поселок Золотое в Луганской области, где украинские националисты из так называемого полка "Азов" и партии "Национальный корпус" препятствуют разведению сил на линии соприкосновения с Луганской народной республикой (ЛНР). Разговор президента с "добровольцами" проходил на повышенных тонах и временами напоминал "пацанскую разборку", во время которой каждая из сторон пыталась качать права.

Со стороны могло показаться, что Зеленский оказался круче собеседников. Во всяком случае, в воскресенье офис президента Украины сообщил, что полиция изъяла у "добровольцев" оружие и вывезла его из Золотого. Однако уже в понедельник представитель "Нацкорпуса" это сообщение опроверг. А глава партии, он же основатель полка "Азов" Андрей Билецкий и вовсе пригрозил увеличить численность радикалов в Золотом с нескольких десятков до 10 тыс., чтобы не допустить "капитуляции" и "сдачи позиций".

Если припомнить предыдущие неудачные попытки Зеленского добиться разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе, то можно предположить, что украинский президент, возможно, вполне искренне хотел бы реализовать свои предвыборные обещания по восстановлению мира на востоке страны, однако не располагает для этого необходимыми ресурсами и не имеет должной поддержки в силовых структурах.

Не нашел понимания

По словам самого Зеленского, он "хотел увидеть в глазах понимание", убеждая националистов оставить Золотое и не препятствовать разведению сил, которое является не только важным этапом в процессе урегулирования конфликта на востоке Украины, но и предварительным условием организации саммита "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ), проведения которого настойчиво добивается глава украинского государства. Но вместо понимания "увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит".

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Столь эмоциональным образом украинский президент отреагировал на слова одного из радикалов, который после заявления Зеленского о важности перемирия и прекращения военных действий принялся обвинять того в "капитуляции" и напоминать о проходящих в стране акциях националистов, выступающих против "мира с сепаратистами" из ДНР и ЛНР. "Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции", — без экивоков обратился Зеленский к собеседнику.

Перепалка президента с радикалами вызвала противоречивую реакцию в украинских СМИ и соцсетях. Сторонники Зе, как по-свойски называют на Украине главу государства, сочли, что он "прилично навалял" националистам и сумел поставить их на место, потребовав сдать оружие и не мешать разведению сил. Противники Зеленского обвинили его в "хамских манерах" и использовали в его адрес множество других нелицеприятных эпитетов. По замечанию одного из экспертов, президент попросту "перебыковал" своих оппонентов из "Нацкорпуса" и "Азова", но тем самым продемонстрировал не силу, а слабость.

Радикалы не сдаются

Если отбросить в сторону эмоции и посмотреть на сухой остаток встречи Зеленского с националистами, то и тут баланс складывается, пожалуй, не в пользу главы государства.

В отчете о поездке в Золотое офис президента постарался представить дело так, будто твердая позиция Зеленского привела к желаемому результату. "По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого", — сообщалось в видеоролике, размещенном в воскресенье на Telegram-канале президентской администрации.

Однако уже в понедельник представитель "Нацкорпуса" Денис Янтарь в эфире телеканала "Наш" это сообщение опроверг, назвав его "натянутой информацией" и добавив, что "определенные компромиссы были, но они чересчур преувеличены".

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"Наше оружие у наших людей остается. Если нужно, то мы с ним на позиции в Золотом можем вернуться", — сказал представитель "Нацкорпуса". Он также дал понять, что фактически речь может идти о простой ротации радикалов на линии разграничения у Золотого.

В свою очередь, заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян сообщил, что находившиеся в Золотом "ветераны-добровольцы" вывезли оттуда оружие, так что в поселке остались лишь "безоружные волонтеры". Он также проинформировал, что "для обеспечения общественного порядка и безопасности" в Золотое "будет направлена Нацгвардия".

Хитрость тут заключается в том, что пресловутый полк "Азов" как раз и входит в состав Национальной гвардии Украины в качестве подразделения специального назначения. Иными словами, угроза лидера "Нацкорпуса" и основателя "Азова" Билецкого довести численность боевиков в Золотом до нескольких тысяч может быть реализована вполне легальным способом.

У кого рычаги?

И вот тут-то мы и подходим к ключевому вопросу о том, у кого находятся рычаги контроля над силовыми структурами, частью которых является и полк "Азов". А находятся они вовсе не у президента Зеленского, а у министра внутренних дел Арсена Авакова, неизменно занимающего этот пост с конца февраля 2014 года. За это время он превратился в одну из главных фигур украинской политики, в том числе за счет умелого манипулирования действиями националистов.

После прихода Зеленского к власти Аваков оказался единственным представителем старой команды, сохранившим министерское кресло. Не в последнюю очередь из-за того, что глава МВД помешал предыдущему президенту Петру Порошенко использовать административный ресурс на выборах и тем самым фактически поддержал Зеленского. Кроме того, Аваков поддерживает тесные связи с олигархом Игорем Коломойским, который в меру своих сил и возможностей (а их у него немало) поспособствовал победе Зеленского на президентских выборах, а его партии "Слуга народа" — на парламентских.

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Понятно, что ситуация зависимости от почти всесильного министра главу государства не устраивает, он пытается ее как-то переломить. Например, разработал законопроект о том, что Национальная гвардия должна из подчинения главе МВД перейти в прямое подчинение президенту как главнокомандующему.

Но и Аваков выпускать из рук рычаги контроля над силовыми структурами вовсе не намерен. В этой связи ряд украинских экспертов высказывает предположение о том, что и акции протеста националистов, и даже сама поездка Зеленского в Золотое, кульминацией которой стала его перебранка с радикалами, были сознательно инспирированы главой МВД, чтобы показать президенту: без меня, Авакова, не обойтись, только я в состоянии урегулировать проблему с радикальными националистами. Или, наоборот, обострить ее, поэтому со мной лучше не ссориться.

Заграница не поможет

Нынешний глава украинского государства вроде бы пользуется мандатом доверия не только у отечественных избирателей, но и у зарубежных партнеров, однако рассчитывать на их помощь в конфликте с националистами и их покровителем — главой МВД — Зеленскому вряд ли приходится.

Правда, пару недель назад группа американских конгрессменов обратилась к госсекретарю США Майку Помпео с вопросом о том, почему "Азов", бойцы которого придерживаются ультраправых взглядов и уличены в пытках и других нарушениях прав человека, не включен в список иностранных террористических организаций. Но внятного продолжения эта история не имела, а в самом "Азове" запрос конгрессменов поспешили объявить "не чем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность". Вступился за подчиненных и глава МВД, назвав действия американских парламентариев "преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение "Азов" и Национальную гвардию Украины, прежде всего в сознании международных партнеров".

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В отсутствие четкой позиции у Вашингтона Париж и Берлин, являющиеся партнерами Киева по "нормандскому формату", а также и другие европейские столицы тоже стараются не заострять внимание на конфликте Зеленского с националистами. Возможно, отчасти потому, что, прими они сторону нынешнего президента, им пришлось бы объяснять, почему они закрывали глаза на действия "Азова" и прочих украинских радикальных националистов в предшествующие пять лет. А еще и потому, вероятно, что ряд европейских государств готовы и впредь поддерживать даже самых ярых украинских радикалов, видя в них орудие для сдерживания России.

Кстати, в России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Похищение человека", "Истязание". Так что в России украинский президент как раз мог бы найти понимание в этом вопросе, вот только обратиться к ней он никак не может: те же самые националисты его сметут в два счета, невзирая ни на какие итоги голосований.

Придется Зеленскому действовать самому, если, конечно, он действительно хочет восстановить мир в Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник сформулировал четко и недвусмысленно: "По мере того как президент Украины заставит такие подразделения (националистов) выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению (сил), что, в свою очередь, является важной составной частью подготовки к проведению саммита (в "нормандском формате")".

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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