Остановите эту машину: почему "Терминатора: Темные судьбы" не спасает даже Джеймс Кэмерон

31 октября в прокат выходит уже шестой фильм из серии "Терминатор", но сюжетная концепция так и не получила апгрейда. В недалеком будущем распоясавшийся искусственный интеллект решает, что нашей планете пора "переустановить Windows", и устраивает ядерный апокалипсис и геноцид. Остатки человечества противятся обновлению системы, поэтому киборги-убийцы периодически отправляются в командировку в прошлое, чтобы устранить лидеров оппозиции, пока те еще не стали такими дерзкими или даже еще не родились.
Люди тоже посылают себе в прошлое гуманитарную помощь: взломанного терминатора для защиты или еще что-нибудь в таком духе. Повторять эту формулу можно до бесконечности, чем голливудские продюсеры с радостью и занимаются.
Франчайз "Терминатор" начинался с двух монументальных фильмов. Сперва Джеймс Кэмерон в 1984 году придумал фантастический триллер про неотвратимую машину смерти (и попутно прославил Арнольда Шварценеггера, отдав ему эту роль). Сиквел "Судный день" стал одним из величайших боевиков в истории, совершил прорыв в сфере спецэффектов, сделал положительным персонажа Шварценеггера и впечатлил зрителей жидким терминатором. Все же попытки повторить успех в продолжениях оказались просто жиденькими.
Кладбище трилогий
Разобраться в хронологии всех "Терминаторов" и выстроить между ними сюжетную последовательность — непосильная задача. Как ни странно, виной всему отнюдь не парадоксы хитроумных путешествий во времени. Кэмерон отстранился от своего детища, посвятив себя более увлекательным вещам, а права на серию пошли по рукам. Каждая последующая часть набирала новых актеров (еще участвовал Шварценеггер, когда ему не мешали его губернаторские дела) и строила амбициозные планы, после чего зрители и критики закидывали ее помидорами — и процесс запускался по новому кругу.
За каждым провалом следовало гордое объявление продюсеров, что предстоящий фильм станет началом новой трилогии. События всякого опозорившегося предшественника игнорировались — все хотели вести отчет с достославной дилогии Джеймса Кэмерона. В результате "Генезис" (пятый фильм) делал вид, как будто такого казуса, как его предшественник "Да придет спаситель", никогда не было, а "Темные судьбы" вымарывали из своего генеалогического древа обоих, заодно отрекаясь и от триквела "Восстание машин". В крайнем случае в интервью звучала дипломатичная формулировка, что действие неудавшихся картин происходит в альтернативных временных линиях. На телевидении десять лет назад шел еще и сериал "Терминатор: Битва за будущее", но его тем более никто не воспринимал всерьез.
С трилогиями пока что-то не клеится. "Генезису", в общем-то, поделом: подобное нагромождение сюжетных недоразумений, непонятного кастинга, спойлерного маркетинга и безыдейной вторичности не заслуживало второй жизни. Четвертую часть "Да придет спаситель" даже немного жалко, потому что ей единственной хватило смелости перенести повествование в будущее. Однако фильм пострадал из-за бесконечных переписываний сценария в худшую сторону.
В оригинальной концовке Джон Коннор, предначертанный спаситель людского рода, погибал, а его кожу и внешность пересаживали на доброжелательного гибрида человека и робота Маркуса. У того включался его протокол терминатора, и он убивал союзников Джона — в том числе и Кайла Риза, которого должны были отправить в прошлое, чтобы он стал отцом Коннора. Столь смелый и депрессивный финал для блокбастера мог войти в историю, но режиссер МакДжи все же дал заднюю и сделал выбор в угоду предсказуемой посредственности.
Шансы "Темных судеб" на трилогию представлялись бы столь же призрачными, кабы не их секретное оружие: они вернули Джеймса Кэмерона.
Да придет спаситель
Усадить родоначальника франчайза в режиссерское кресло, увы, не удалось — ему, похоже, и с "Аватарами" забот хватает. Зато Кэмерон милостиво согласился на продюсерство. Съемочную площадку, правда, он своим присутствием не озарил ни разу — не хотел наступать на хвост постановщику Тиму Миллеру, зарекомендовавшему себя "Дэдпулом". Тем не менее Кэмерон активно участвовал в создании фильма на стадии пред- и постпродакшена. Он накидал идей для сценария, придумал линию для персонажа Шварценеггера и наметил план для возможных сиквелов о взаимоотношениях людей и искусственного интеллекта. Монтаж для Кэмерона — это продолжение сценарной работы, поэтому он также терроризировал киношников советами и правками, как резать картину, когда черновая версия его не воодушевила.
Формально такие картины подхватывают сюжет классических лент, но параллельно и дублируют его (а-ля "Звездные войны: Пробуждение силы"). С одной стороны, продюсеры умасливают давних фанатов, а с другой — знакомят с проверенной историей молодое поколение. В соответствии с духом времени на смену жидкому терминатору пришел маленький приветливый мексиканец (Гэбриел Луна), а на защиту угнетенных встала длинноногая блондинка (Маккензи Дэвис). Помогают ей в нелегком деле старожилы Линда Хэмилтон и Шварценеггер.
Прошлые фильмы о "Терминаторе" Кэмерон поначалу вежливо поддерживал в рамках рекламных кампаний, а по прошествии времени деликатно намекал, что они фуфло. Любопытно, как он будет впоследствии отзываться о проекте, к которому сам приложил руку.
Не судьба
Главная "фишка" "Темных судеб" — это возвращение даже не Шварценеггера (его только попробуйте не позвать — вы его в дверь, а он в окно), а Линды Хэмилтон. Роль Сары Коннор 28-летней давности так и оставалась высшей точкой ее карьеры. Актриса с легкостью вошла в образ и убедительно сыграла свою ожесточенную героиню — словно бы и не прозябала последние годы в фильмах нижайшей категории. 63-летняя бабушка даже тренировалась в пустыне с "Зелеными беретами" (спецназом армии США), чтобы набрать кондиции. Шварценеггер тоже добавляет душевности фильму, а также несколько удачных шуток, разряжающих пресноватую атмосферу.
Юная лига в лице Маккензи Дэвис и Гэбриела Луны привносит в потасовки резкость и акробатическую прыткость. Хоть к внешней внушительности нового терминатора и возникают вопросы, но зато его способность раздваиваться, отделяя жидкую оболочку от металлического скелета, выглядит изобретательно. Своих жертв он преследует с подобающей неумолимостью. На чувстве неизбежно надвигающейся угрозы строился успех лучших частей, и Тиму Миллеру удалось сохранить это ощущение.
В "Темных судьбах" вообще хватает концептуально интересного экшена: битвы происходят как под водой, так и в воздухе. Для одной из сцен в павильоне даже построили огромный вращающийся фюзеляж самолета, внутри которого актеры на тросах изображали сцены с нулевой гравитацией. Линда Хэмилтон признавалась, что порой слабо понимала, что происходит в сценарии, — настолько он был перенасыщен экшеном. На экране это тоже не всегда очевидно из-за сумбурной съемки.
Из хороших новостей — во франчайз вернулся рейтинг R, гарантирующий разборки по-взрослому. Поначалу перестраховщик Тим Миллер снимал сцены в двух вариациях: в безобидной и в кроваво-матерной. В конечном счете он все же решил уважить дух фильмов-прародителей и остановился на угаре и сквернословии (впрочем, в отечественном дубляже все непристойные слова все равно заботливо уберут).
"Темные судьбы" ожидаемо страдают от изобилия ненужных и безвкусных подмигиваний классическим "Терминаторам". За минувшие десятилетия массовая культура столь злоупотребляла цитированием культовых боевиков Кэмерона, что от неуместных повторений избитых фразочек невольно закатываются глаза. Миллер балансирует на опасной грани, когда паразитирование на знакомых образах вызывает больше раздражения, чем ностальгии.
"Темные судьбы" превосходят своих недавних забарахливших предтеч, но все равно остаются проходной картиной, неспособной удивить зрителей чем-то новым. Кэмерон вкладывает в сюжет пару занимательных мыслей о том, как развивается терминатор со свободной волей, когда выполнит свою миссию, но они теряются в потоке экшена, который местами мог бы быть поставлен и ярче.