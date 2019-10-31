Остановите эту машину: почему "Терминатора: Темные судьбы" не спасает даже Джеймс Кэмерон

31 октября в прокат выходит уже шестой фильм из серии "Терминатор", но сюжетная концепция так и не получила апгрейда. В недалеком будущем распоясавшийся искусственный интеллект решает, что нашей планете пора "переустановить Windows", и устраивает ядерный апокалипсис и геноцид. Остатки человечества противятся обновлению системы, поэтому киборги-убийцы периодически отправляются в командировку в прошлое, чтобы устранить лидеров оппозиции, пока те еще не стали такими дерзкими или даже еще не родились. Люди тоже посылают себе в прошлое гуманитарную помощь: взломанного терминатора для защиты или еще что-нибудь в таком духе. Повторять эту формулу можно до бесконечности, чем голливудские продюсеры с радостью и занимаются. Франчайз "Терминатор" начинался с двух монументальных фильмов. Сперва Джеймс Кэмерон в 1984 году придумал фантастический триллер про неотвратимую машину смерти (и попутно прославил Арнольда Шварценеггера, отдав ему эту роль). Сиквел "Судный день" стал одним из величайших боевиков в истории, совершил прорыв в сфере спецэффектов, сделал положительным персонажа Шварценеггера и впечатлил зрителей жидким терминатором. Все же попытки повторить успех в продолжениях оказались просто жиденькими. Кладбище трилогий Разобраться в хронологии всех "Терминаторов" и выстроить между ними сюжетную последовательность — непосильная задача. Как ни странно, виной всему отнюдь не парадоксы хитроумных путешествий во времени. Кэмерон отстранился от своего детища, посвятив себя более увлекательным вещам, а права на серию пошли по рукам. Каждая последующая часть набирала новых актеров (еще участвовал Шварценеггер, когда ему не мешали его губернаторские дела) и строила амбициозные планы, после чего зрители и критики закидывали ее помидорами — и процесс запускался по новому кругу.

Описание Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы" © Двадцатый Век Фокс СНГ

За каждым провалом следовало гордое объявление продюсеров, что предстоящий фильм станет началом новой трилогии. События всякого опозорившегося предшественника игнорировались — все хотели вести отчет с достославной дилогии Джеймса Кэмерона. В результате "Генезис" (пятый фильм) делал вид, как будто такого казуса, как его предшественник "Да придет спаситель", никогда не было, а "Темные судьбы" вымарывали из своего генеалогического древа обоих, заодно отрекаясь и от триквела "Восстание машин". В крайнем случае в интервью звучала дипломатичная формулировка, что действие неудавшихся картин происходит в альтернативных временных линиях. На телевидении десять лет назад шел еще и сериал "Терминатор: Битва за будущее", но его тем более никто не воспринимал всерьез. С трилогиями пока что-то не клеится. "Генезису", в общем-то, поделом: подобное нагромождение сюжетных недоразумений, непонятного кастинга, спойлерного маркетинга и безыдейной вторичности не заслуживало второй жизни. Четвертую часть "Да придет спаситель" даже немного жалко, потому что ей единственной хватило смелости перенести повествование в будущее. Однако фильм пострадал из-за бесконечных переписываний сценария в худшую сторону.

Описание Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы" © Двадцатый Век Фокс СНГ

В оригинальной концовке Джон Коннор, предначертанный спаситель людского рода, погибал, а его кожу и внешность пересаживали на доброжелательного гибрида человека и робота Маркуса. У того включался его протокол терминатора, и он убивал союзников Джона — в том числе и Кайла Риза, которого должны были отправить в прошлое, чтобы он стал отцом Коннора. Столь смелый и депрессивный финал для блокбастера мог войти в историю, но режиссер МакДжи все же дал заднюю и сделал выбор в угоду предсказуемой посредственности. Шансы "Темных судеб" на трилогию представлялись бы столь же призрачными, кабы не их секретное оружие: они вернули Джеймса Кэмерона. Да придет спаситель Усадить родоначальника франчайза в режиссерское кресло, увы, не удалось — ему, похоже, и с "Аватарами" забот хватает. Зато Кэмерон милостиво согласился на продюсерство. Съемочную площадку, правда, он своим присутствием не озарил ни разу — не хотел наступать на хвост постановщику Тиму Миллеру, зарекомендовавшему себя "Дэдпулом". Тем не менее Кэмерон активно участвовал в создании фильма на стадии пред- и постпродакшена. Он накидал идей для сценария, придумал линию для персонажа Шварценеггера и наметил план для возможных сиквелов о взаимоотношениях людей и искусственного интеллекта. Монтаж для Кэмерона — это продолжение сценарной работы, поэтому он также терроризировал киношников советами и правками, как резать картину, когда черновая версия его не воодушевила.

По сути, "Темные судьбы" представляют собой мягкий перезапуск — форму ремейков, взятую Голливудом на вооружение в последние годы

Формально такие картины подхватывают сюжет классических лент, но параллельно и дублируют его (а-ля "Звездные войны: Пробуждение силы"). С одной стороны, продюсеры умасливают давних фанатов, а с другой — знакомят с проверенной историей молодое поколение. В соответствии с духом времени на смену жидкому терминатору пришел маленький приветливый мексиканец (Гэбриел Луна), а на защиту угнетенных встала длинноногая блондинка (Маккензи Дэвис). Помогают ей в нелегком деле старожилы Линда Хэмилтон и Шварценеггер.

Описание Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы" © Двадцатый Век Фокс СНГ

Прошлые фильмы о "Терминаторе" Кэмерон поначалу вежливо поддерживал в рамках рекламных кампаний, а по прошествии времени деликатно намекал, что они фуфло. Любопытно, как он будет впоследствии отзываться о проекте, к которому сам приложил руку. Не судьба Главная "фишка" "Темных судеб" — это возвращение даже не Шварценеггера (его только попробуйте не позвать — вы его в дверь, а он в окно), а Линды Хэмилтон. Роль Сары Коннор 28-летней давности так и оставалась высшей точкой ее карьеры. Актриса с легкостью вошла в образ и убедительно сыграла свою ожесточенную героиню — словно бы и не прозябала последние годы в фильмах нижайшей категории. 63-летняя бабушка даже тренировалась в пустыне с "Зелеными беретами" (спецназом армии США), чтобы набрать кондиции. Шварценеггер тоже добавляет душевности фильму, а также несколько удачных шуток, разряжающих пресноватую атмосферу. Юная лига в лице Маккензи Дэвис и Гэбриела Луны привносит в потасовки резкость и акробатическую прыткость. Хоть к внешней внушительности нового терминатора и возникают вопросы, но зато его способность раздваиваться, отделяя жидкую оболочку от металлического скелета, выглядит изобретательно. Своих жертв он преследует с подобающей неумолимостью. На чувстве неизбежно надвигающейся угрозы строился успех лучших частей, и Тиму Миллеру удалось сохранить это ощущение.

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