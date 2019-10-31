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Мнение

"Индийский Бисмарк". Почему в честь Валлабхаи Пателя построили самую высокую статую в мире

ПАХОМОВ Евгений 
корреспондент ТАСС в Нью-Дели
Евгений Пахомов — о том, что сделал Патель для государственного единства Индии

Когда ровно год назад в Индии была открыта статуя видного деятеля индийского национально-освободительного движения Валлабхаи Пателя (1875–1950), которая стала самой высокой статуей на планете, многие в мире были удивлены. Патель, которого здесь чаще называют Сардар (вождь), не слишком известен за пределами Индии.

Монумент Пателю стал не просто огромной статуей высотой 182 метра — он получил официальное название Статуя Единства. Более того, в 2014 году правительство нынешнего премьера Нарендры Моди объявило 31 октября, дату рождения Пателя, праздником Раштрия Экта Дивас (День национального единства).

Установка статуи Валлабхаи Пателя, 2018 год AP Photo/Ajit Solanki
Описание
Установка статуи Валлабхаи Пателя, 2018 год
© AP Photo/Ajit Solanki

В этом году он отмечается в пятый раз. Для того чтобы понять, почему торжественный день приурочен к дате рождения именно этого политика и почему для Индии праздник имеет сегодня такое значение, стоит рассказать об этом человеке — почти не известном в нашей стране.

600 проблем разом

О том, что главной проблемой единства Индии давно стала спорная территория древнего княжества Кашмир, знают многие: на него претендуют и Нью-Дели, и Исламабад. В подконтрольной Индии части бывшего княжества действуют различные группировки, выступающие за отделение: одни готовы присоединиться к Пакистану, другие — создать независимое государство. Но представьте себе, что таких Кашмиров почти 600!

Именно в такой ситуации оказалась Индия, когда в 1947 году получила независимость. Последний британский вице-король Индии лорд Маунтбеттен составил план, по которому колония делится на Индию и Пакистан по религиозному признаку. При этом в стране, кроме территорий, бывших под непосредственным контролем британцев, существовало еще около 600 княжеств со своими правителями, законами, столицами. Эти княжества — размером от нескольких футбольных полей до приличного европейского государства — были относительно самостоятельными, хотя и признавали вассальную зависимость от британской короны.

Решать эту проблему было поручено Валлабхаи Пателю — известному в Индии политику, который занимал сначала пост министра внутренних дел Временного правительства при британском вице-короле, затем главы Департамента по делам княжеств при Совете по разделу Индии, потом стал первым министром внутренних дел независимой Индии и заместителем премьер-министра.

Валлабхаи Патель, 1947 год Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images
Описание
Валлабхаи Патель, 1947 год
© Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images

Выстраивание политики по отношению к этим властителям и стало основной задачей Пателя, которого лично выбрал премьер Неру, прекрасно знавший жесткий и прямой характер этого человека — ведь неслучайно в среде национально-освободительного движения ему дали кличку Сардар, вождь, вожак.

Некоторые князья имели под рукой многотысячные прекрасно вооруженные собственные армии, которые легко могли превратиться в угрозу молодому государству. Патель вел тяжелейшие переговоры с различными раджами и махараджами, навабами и тхакурами, низамами и маликами. Каждый из них имел собственные претензии, желания, обиды и требования. В итоге к единой независимой Индии удалось присоединить около 560 княжеств (еще часть присоединилась к Пакистану), князья сохранили личное имущество, ряд привилегий, но княжества в Индии ушли в прошлое.

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Не обошлось без конфликтов. Пателю пришлось проводить настоящие армейские операции, чтобы присоединить некоторые особо строптивые территории, например Хайдарабад и Джунагадх. Тогда в мировой прессе Сардар получил прозвище Индийский Отто фон Бисмарк.

Во время раздела Индии на два государства на Индостане вспыхнула чудовищная резня, миллионы людей бросились в разные концы некогда единой страны, никакое государство в мире не знало такого тяжелого и кровавого распада — по различным оценкам, погибло от полумиллиона до двух миллионов человек. Ведомству Сардара пришлось создавать структуры для оказания пострадавшим медицинской помощи, распределению беженцев по территориям, арестовывать погромщиков и т.п. Тогда Патель приобрел большую популярность среди индийцев.

Кашмир и Сардар

Махараджа Кашмира — княжества с мусульманским большинством — индус Хари Сингх тоже, по примеру многих, хотел независимости. И пока в середине 1947 года Нью-Дели разбирался с внутренними княжествами, махараджа начал с того, что резко задрал налоги, чтобы пополнить свою казну. Такие шаги вызвали недовольство жителей горного региона. Стал популярным лозунг "Кашмир без махараджи!". На помощь противникам князя подошли пуштунские отряды с территории Пакистана. В итоге перепуганный махараджа запросил помощи у Индии.

В Кашмир Патель решил перебросить спецназ, которому удалось взять под контроль столицу княжества Сринагар и другие территории. Но Пакистан занял часть территорий, ссылаясь на то, что большинство населения Кашмира — мусульмане, а Пакистан — государство индийских мусульман. С тех самых пор исторический Кашмир "распилен" на две части линией разделения сторон.

На индийской территории Кашмира появился штат Джамму и Кашмир. Премьер-министр Джавахарлал Неру согласился на то, чтобы предоставить ему особые условия: центр взял на себя решение вопросов обороны, внешних сношений и связи, но штат сохранил за собой ряд привилегий, которые получили княжества еще во времена британцев, в частности контроль над торговлей, правом закупать землю и недвижимость индийцам из других регионов, контроль над местной судебной властью и т.п.

Говорят, Патель был против таких полумер, считая, что нужно действовать решительно и не откладывая. Премьер-министр Неру же предпочитал действовать более осторожно — он согласился на особые условия для Кашмира, что даже было оговорено в статье 370 конституции страны, чтобы "не оттолкнуть кашмирцев". Отношения между этими двумя политиками вообще были непростыми.

Президент Индии Раджендра Прасад и Валлабхаи Патель, 1950 год Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images
Описание
Президент Индии Раджендра Прасад и Валлабхаи Патель, 1950 год
© Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images

Кстати сказать, Сардар боролся в том числе и с коммунистами, в них политик тоже видел угрозу страны. "Коммунисты пытаются навязать нам чужую культуру и последовательно подрывают центральную власть", — говорил он. По этой причине Валлабхаи Пателя не любили в СССР.

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Как бы то ни было, Патель оказался прав в том, что кашмирская проблема затянулась на годы. Даже на десятилетия. Неслучайно нынешний премьер-министр Нарендра Моди в своей предвыборной программе обещал решить проблему Кашмира, опираясь на опыт Пателя. По мнению Моди, Индия должна наконец стать единой. И кашмирскую проблему можно преодолеть только решительными действиями. 

31 августа 2018 года была открыта статуя Валлабхаи Пателя. Уже тогда многие предсказывали, что власти готовят решительные действия в Кашмире. Ждать пришлось до 5 августа текущего года. Тогда Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) — Джамму и Кашмир и Ладакх. Вскоре парламент страны утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом.

В ответ в индийской части активизировались группировки, выступающие за отделение от страны. В Кашмире многие ждут протестов и массовых выступлений. Пакистан осудил действия Нью-Дели и отказался признавать кашмирскую ситуацию внутренним делом Индии. Исламабад понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и выслал индийского посла.

Однако в Нью-Дели не сомневаются в правильности своих решений и уверены, что 70 лет ожидания нормализации в Кашмире показали — больше ждать нечего, нужно переходить к решительным действиям. Как бы то ни было, у Южной Азии появился шанс проверить: если "осторожная политика" Неру в Кашмире, по мнению многих, не сработала и штат так и не стал частью Индии в полном смысле слова, то сработают ли решительные методы "индийского Бисмарка" Валлабхаи Пателя?

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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