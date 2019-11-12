Кому отойдет "Мотор Сич": Вашингтон разложил "российско-китайский пасьянс"

История с продажей Китаю пакета акций ведущего производителя авиационных и вертолетных двигателей — украинской компании "Мотор Сич" — все больше приобретает черты голливудского триллера. В его сюжете уже появилась Служба безопасности Украины (СБУ), заблокировавшая передачу Пекину ценных бумаг, и новый герой — "легендарный" Эрик Принс. Человек, создавший одну из крупнейших частных военных компаний Blackwater. Именно ему предстоит остановить экспансию "красного дракона", не дав китайцам получить сверхсекретные авиационные технологии. Одинокий рейнджер Визит Принса в Киев стал сюрпризом для многих. Особенно это касается его цели — купить "Мотор Сич". Президент Владимир Зеленский честно признался, что узнал о визите столь неоднозначного персонажа и его целях из сообщений в СМИ. "Я об этом прочитал, причем прочитал ночью, — заявил Зеленский "Радио "Свобода" в ходе визита в Харьков. — Я ни с кем не встречался, я ни с кем это не проговаривал, но этот вопрос должен быть обсужден с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" — стратегическое предприятие".

Описание Авиационные двигатели в одном из цехов на заводе компании "Мотор Сич" © Марина Лысцева/ТАСС

Ну если президент не в курсе, то неудивительно, что китайцы до последнего чувствовали себя вполне уверенно, заключая "стратегический" для обеих стран договор. Всего они, как сообщает портал Strana.ua, успели купить две трети акций "Мотор Сич". Делал это через подставные фирмы китайский миллиардер Ван Цзин, владеющий производителем авиакомплектующих Beijing Skyrizon Aviation. В итоге если бы не вмешательство Службы безопасности Украины, то мощности "Мотор Сич" буквально утекли в Поднебесную, а с ними — и критически важные технологии производства пусть и не самых современных, но очень эффективных и так необходимых китайцам авиационных и вертолетных двигателей. Впрочем, с появлением на сцене Эрика Принса Пекину придется обождать. Купит американский бизнесмен долю украинского завода или нет, пока неизвестно, но на Банковой улице уже смекнули: раз в дело вмешался "Вашингтонский обком" надо тормозить. Теперь же в Киеве заговорили о том, что "Мотор Сич" нужен и им самим. Боевой трансформер Год от года Китай все откровеннее демонстрирует возрастающую военную мощь. Неважно, что на военных парадах в Пекине мы видим машины, ракеты, беспилотные аппараты и самолеты, напоминающие те, что были созданы в СССР или России. Поднебесная переживает этап технологического становления. Каждое представленное изделие независимо от того, "срисовано" оно или нет, — очередной шаг к собственным открытиям и "ноу-хау". Причем полученным вполне легальным путем в странах, где подобные вещи сегодня не нужны. Например, на той же Украине, которая методично убивает свою промышленность, распродавая разработки и технологии направо и налево. Например, двигатели АИ-222-25Ф, произведенные в цехах "Мотор Сич" для учебно-тренировочного самолета L-15B, который внешне как две капли воды похож на наш Як-130. В августе 2018 года, комментируя для The Washington Times поставки Пекину этих моторов, экс-советник комитета американского Сената по международным отношениям Уильям Триплетт назвал такой шаг Киева "ударом в спину военно-морскому флоту США".

Бояться морякам есть чего. "Летающая парта", как называют наши пилоты этот самолет, легко превращается из учебно-тренировочного в Су-30 или МиГ-29. Говорят, может и в американский F-22. Причем происходит это не с помощью внешнего "тюнинга", а всего лишь переключением программы в бортовом компьютере машины и прямо в воздухе. Это, конечно, не означает, что Як-130 становится истребителем пятого поколения. Это всего лишь тренажер, позволяющий курсанту летного училища почувствовать, как будет вести себя настоящий истребитель. Впрочем, Як-130 можно использовать и в роли ударной машины. Самолет за раз поднимет в воздух до 3 тонн высокоточных ракет и корректируемых бомб. У "МиГа" или "Су" их может быть в три раза больше, но для начального класса — и этого с лихвой. Это позволяет использовать его как легкий штурмовик для решения огромного количества задач, от охраны Южно-Китайского моря от "заблудившихся" авианосцев до нанесения ударов по бронетехнике и командным пунктам на одном из островов, из-за которого у Вашингтона и Пекина идет нескончаемый спор. Если разбирать Як-130, то у него есть и еще одна очень интересная черта: если пилот не справится с управлением, потеряет сознание, самолет можно посадить с земли при помощи системы дистанционного управления. Поэтому Як-130 рассматривают в том числе и как возможную платформу для создания реактивного ударного беспилотника. Не исключено, что за "фасадом" китайской машины прячутся не только украинские моторы, но и все эти технические возможности, делающие российский самолет уникальным. Что упало Как-то, поздравляя высокопоставленного китайского дипломата с успешным выполнением пилотируемой космической программы, я отметил, что она состоялась только благодаря тому, что Пекин купил у России систему торможения спускаемого аппарата. Не меняясь в лице, он парировал: "Вы ее продали. Теперь это только наше достижение". В случае с Украиной на руку Китаю сыграло то, что после 2014 года военно-техническое сотрудничество Москвы и Киева сошло на нет. Глава Минпромторга Денис Мантуров в апреле того года сообщал, что общий портфель российских гражданских и военных заказов, размещенных на украинских предприятиях, составлял около $15 млрд, или 8,2% ВВП Украины. Российско-украинский оборонный товаропоток насчитывал 7–8 тыс. наименований, а к сотрудничеству было привлечено 1330 предприятий. В обратную сторону шло также немало. Российские поставки по военной линии для оборонных предприятий Украины составляли 60%. В итоге всего за несколько лет одна из ведущих стран в области военного экспорта быстро сместилась с первых позиций во второй дивизион. А Москва занялась импортозамещением.

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Его масштаб можно проследить по тому же "Мотор Сич". Согласно подписанному в 2011 году контракту с холдингом "Вертолеты России", украинцы должны были передавать нам ежегодно 250–270 двигателей ТВЗ-117 и ВК-2500 на сумму $1,5 млрд. Они были необходимы для боевых и транспортных вертолетов Ми-26, Ка-31, Ка-32, Ка-52, Ми-8 разных модификаций, Ми-24, Ми-28Н и Ми-35. Двигатели предприятия устанавливались на российские самолеты-амфибии Бе-200 и учебно-боевые Як-130, а также на тяжелые транспортные Ан-124 "Руслан". Помимо этого, "Мотор Сич" поставлял турбореактивные моторы для стратегических крылатых ракет Х-55. Что касается нас, то сегодня мы практически полностью заместили продукцию "Мотор Сич", поставлявшуюся в Россию. "ОДК-Климов", бывшая интеллектуальной кузницей для украинского завода, восстановила производство двигателей. По словам гендиректора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, в 2019 году Россия произведет более 200 вертолетов. Если учесть, что на каждом из них два двигателя, то "Климов" выпустит более 400 моторов. На решение этой проблемы ушло пять лет, миллиарды рублей. Зато сегодня мы можем хладнокровно смотреть, как уничтожается один из столпов украинской промышленности. Империя Богуслаева "Мы потеряли Россию, в результате объемы производства упали на 40%, — признал в интервью одному из бизнес-изданий генеральный директор АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. — Тут у нас ограничено все. Напрямую двигатели мы не поставляем. Разрешительные схемы работают в рамках международных обязательств. Их мы не имеем права не выполнять. Приходится выходить и на новые рынки, чтобы поддерживать производство, — продавать Китаю, Индии, они покупают". Вячеслав Александрович — одна из последних глыб советского оборонно-промышленного комплекса. Человек-харизма, человек дела. Выживание "Мотор Сич" в "лихие 90-е" — главная его заслуга. Завод не превратился в торговый центр или модный жилой лофт. Он не потерял заказы на свою продукцию. Более того, Богуслаев оказался единственным индустриальным директором в Запорожье и, наверное, на всей Украине, кто стал вкладывать доходы не в "дворцов заманчивые своды", а в родной город. Сегодня в нем есть кафедральный собор — строительство проспонсировал "Мотор Сич", восстановлено трамвайное сообщение — тоже "Мотор Сич", построен музей техники с коллекцией экспонатов, сделавших бы честь и куда более именитым площадкам, создана самая современная в регионе и стране поликлиника и многое другое. Но самое главное — высокотехнологичное, стабильно работавшее предприятие, дававшее работу тысячам человек. В своих взглядах на жизнь он — социалист. "Доход предприятия должен быть направлен на создание достойных условий жизни тех, кто его создает", — неоднократно повторял он во время общения. Купить любой ценой Бывший начальник вооружений Минобороны Анатолий Ситнов говорит, что интерес к "Мотор Сич" со стороны США — это попытка противодействия как Китаю, так и России. "Двигатель Д-18 для самых мощных транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" делал "Мотор Сич", — отмечает он. — Чтобы нам восстановить его производство, понадобятся десятки лет. Мы заменили большую часть продукции "Мотор Сич", но надо понимать, что 60% наших самолетов и вертолетов все еще летают именно на его моторах". Из-за санкционного давления мы вынуждены были отказаться от программы модернизации небесных тяжеловозов Ан-124 "Руслан". Двигатели для них производил "Мотор Сич". Можно купить, конечно, у General Electric или Rolls-Royce, но очевидно, что нам их не продадут. Россия и в этом случае вынуждена идти по пути импортозамещения. На днях специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского начали тестирование аэродинамической модели нового тяжелого транспортного самолета "Слон". Он сможет поднимать 180 тонн груза, заменив собой "Русланы". В его грузовом отсеке смогут поместиться 400 десантников и 14 броневиков "Тигр" либо пять самоходок "Спрут".

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