"Русские витязи" пересаживаются на Су-35С: как это связано с новой тактикой ВКС

Короткий разбег, резкий подъем и целый каскад невероятных фигур высшего пилотажа: петля, крутой разворот по дуге, на месте, "бочка", торможение всем корпусом фюзеляжа, когда машина встает практически на хвост и полностью теряет скорость, и, наконец, плоский штопор — истребитель "как лист на ветру", раскачиваясь в разные стороны, падает вниз. Неискушенный любитель авиации с замиранием сердца будет смотреть в небо, пытаясь поверить, что 35-тонный Су-35С может нарушить законы физики и земного притяжения. Военный отметит: короткий разбег — взлет с "поврежденной", менее чем 300-метровой взлетно-посадочной полосы; резкий подъем — тяговоруженность; петли, развороты, "бочки" и "кобры" — сверхманевренность. Ну а "сухой лист" — управляемость на всех режимах полета. Другой бы упал. Этот летит. Все это до последнего момента можно было увидеть в рамках многочисленных аэрокосмических салонов, где наш Су-35С "кружил голову" и вызывал неподдельный восторг зрителей. 12 ноября четверка этих красавцев в фирменных бело-сине-красных "ливреях" — в цветах российского флага — пилотажной группы "Русские витязи" совершила посадку в подмосковной Кубинке. Командир Центра показа авиационной техники, в состав которого входят "Витязи", полковник Андрей Алексеев не без восторга отметил: "Это как в новый автомобиль садитесь, вот только еще ощущения помноженные".

Описание Истребители Су-35С, поступившие в распоряжение пилотажной группы ВКС России "Русские витязи", на аэродроме Кубинка © Марина Лысцева/ТАСС

Эмоции летчика можно понять. За три последних года центр в Кубинке получает вторую партию самых современных боевых машин. В 2016-м это стали двухместные Су-30СМ. В 2019-м — Су-35С. Всего же, по данным Минобороны, в 2019 году Воздушно-космические силы получили более 100 новых самолетов и вертолетов, доведя долю современного вооружения ВКС до 65%. Поверить в то, что это когда-нибудь случится, еще десять лет назад мог только самый большой оптимист и романтик: тогда "Витязи" во многих отношениях влачили незавидное существование. Теперь все иначе. "Мистер совершенство" Су-35С — это вершина 30-летней эволюции детища Михаила Симонова, главы ОКБ Сухого, человека, на свой страх и риск согласившегося пойти против системы и создать самый совершенный истребитель современности — Су-27. На пути к рождению 35-го появлялись целые ветви новых самолетов: палубный Су-33, двухместный и первый сверхманевренный Су-30 и, наконец, — бомбардировщик Су-34. В их ряду 35-й стоит особняком. При всей внешней схожести линейки "Су" даже неспециалист его сразу опознает: подтянутый, очень устремленный и оттого — самый элегантный. Когда Су-35С впервые презентовали на аэрокосмическом авиасалоне в Великобритании, западные СМИ тут же окрестили его истребителем пятого поколения — ответом на американский F-22 Raptor. Американец уже пошел в серию. Наш только "вставал на крыло". Тем не менее по совокупности достоинств как внешних, так и "предполагаемых", пугал и напрягал.

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Начать можно с того, что, кроме совершенной аэродинамической схемы планера, это первый российский боевой самолет, получивший двигатель 117С. Этот мотор специально создавался для истребителей пятого поколения Су-57. Он отличается увеличенной тягой 14,5 тонн, цифровой системой управления, большим ресурсом и пониженным расходом топлива. Это дает машине не только большую скорость и маневренность, но и возможность брать больше вооружения. Сегодня это — восемь тонн высокоточных ракет и бомб, в том числе таких, как крылатая ракета Х-35, позволяющая истребителю наносить удары по морским целям. С пятым поколением Су-35С роднит полностью цифровая кабина. По некоторым данным, по компоновке и оборудованию она практически такая же, как и у Су-57. В ней нет аналоговых приборов с привычными стрелками. Вместо них большие цветные жидкокристаллические экраны. На них, как в обычном телевизоре, в режиме "картинка в картинке" отображается вся необходимая пилоту информация. Гидродинамические приводы управления двигателем заменены электрическими. На Су-35С впервые стоит отечественный безынерционный навигационный комплекс — БИНС. Это электронно-механический прибор, без которого ни один истребитель сегодня не может считаться современным. Его задача — собирать и анализировать всю полетную информацию и обеспечивать вылет и возвращение самолета на свой аэродром. БИНС работает в связке с приемниками GPS и ГЛОНАСС. Но может и без них.

Описание Военнослужащие на церемонии передачи истребителей Су-35С пилотажной группе ВКС России "Русские витязи" на аэродроме Кубинка © Марина Лысцева/ТАСС

Радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой (ФАР) "Ирбис" по своим характеристикам близок к тому, что стоит на F-22. На встречных курсах он видит цели на дальностях 350–400 км. На такой дальности истребитель может увидеть авианосец, за 150–200 км — железнодорожный мост, за 100–120 км — катер, за 60–70 км — установки оперативно-тактических ракет или группы бронетехники и танков, и поразить их своим вооружением. Победить в "собачьей схватке" Это американский термин (dogfight), который означает схватку истребителей в ближнем бою, где ее исход зависит не от "дальнобойных" ракет, а от "ножевого" контактного боя из авиационных пушек и ракет ближнего радиуса. Исход в нем решает не только мастерство пилотов, но и возможности боевых машин. Можно посмотреть фильм Top Gun с Томом Крузом, чтобы понять, что это серьезно. А можно вспомнить результаты реальных учений. Например таких, как американские Red Flag. В них уже несколько раз принимали участие индийские пилоты на Су-30МКИ и постоянно выходили победителями. Они видели американские, европейские истребители с больших дистанций и в ближнем бою своей сверхманевренностью не давали им шанса уйти от пушечного огня.

Су-35С отметился в Сирии. Детали его применения неизвестны, но американские СМИ запестрели прогнозами: F-22 и F-35 с ним лучше не встречаться. Заместитель начальника летной службы ОКБ Сухого заслуженный летчик-испытатель, Герой России Юрий Ващук рассказал ТАСС, что Центр показа авиационной техники в Кубинке и группа "Русские витязи" "демонстрируют наши самые передовые самолеты". "Как летчик, летающий на разных типах "Сухих", могу сказать, что групповой полет очень сложен, а Су-35С наиболее приспособлен к ним, — сообщил Ващук. — Эта машина раскрывает перед летчиками много возможностей. Например, в индивидуальном пилотаже. У них ("Русских витязей") есть "солист", которые во время отхода основной группы "занимает" внимание зрителей сольным выступлением. На Су-35С это может быть реализовано в полном объеме. То, что я и мои коллеги демонстрируют в летной программе МАКСа, теперь будет освоено строевыми пилотами". Движение вверх По словам воздушного аса, он не исключает, что новые машины дадут стимул к работе над созданием и новых групповых элементов в выступлениях "Русских витязей". "Это не самодеятельность, — отмечает он. — Каждая новая фигура проговаривается летчиками с главным конструктором самолета, потом отрабатывается на тренажерах с нами как летчиками-испытателями. У "Витязей" сейчас есть двухместные Су-30СМ, так что мы можем отработать это в воздухе вместе. В том числе и в группе из четырех машин и более. И, если утвердит командование ВКС РФ, все это будет внесено в программу авиационных показов".

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И в принципе, как несложно догадаться, в программу боевой подготовки наших строевых летчиков. Как это может выглядеть, нам, в принципе, уже показали. На одном из салонов МАКС Юрий Ващук на Су-35 и еще один летчик-испытатель Михаил Беляев на МиГ-29ОВТ выполнили встречный пилотаж с элементами сверхманевренности, имитирующими современный воздушный бой. На МАКС-2019 похожий эпизод разыграли уже "строевики" Северного флота на Су-30СМ и летчики-испытатели корпорации "Иркут" Вячеслав и Евгений Аверьяновы. Все это, уверен Ващук, говорит о том, что с появлением новых машин начинается и новый этап тактики применения наших ВКС, который до абсолюта будут доводить и "Русские витязи". Об этом намекнул и Андрей Алексеев. По его словам, с появлением в группе Су-35С они будут над этим работать. "Самолет прекрасный, мы будем его планомерно осваивать, — сообщил пилот. — Я думаю, что-то, конечно, придумаем". Кроме того, по его словам, в будущем возможны смешанные показы на Су-35С и Су-30СМ, которые будут в полном объеме использоваться параллельно. При этом оставшиеся на вооружении авиагруппы Су-27 "будут плавно выводиться из эксплуатации", сообщил Андреев. Прицел на будущее Су-35 — последняя "ступень" для российских летчиков перед поступлением в части истребителя пятого поколения Су-57. Многое, что есть на этой машине, было испытано именно на 35-м. А это значит, что "Русские витязи" уже перешли в новое измерение нашей боевой авиации. "Кубинский бриллиант", как называют ромб из Су-30СМ и МиГ-29 "Витязей" и "Стрижей", неизменно проходящих на минимальной высоте над головами зрителей во время своих выступлений, получил новую уникальную грань. Бесспорно, они ее отполируют до совершенства, демонстрируя свое пилотажное мастерство от Европы до Юго-Восточной Азии. В Азии первым возможности Су-35С оценил Китай, купив 24 машины на сумму $2,5 млрд в 2015 году. Следом за ним самолетом заинтересовалась Индонезия.