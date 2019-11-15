Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мнение

Морепродукты возвращаются: как выбрать самые свежие и что из них приготовить

КУРСАКОВА Мария 
Сертифицированный повар и кондитер растительной кухни
Мария Курсакова — о заслуженном уважении, которым рыба и морепродукты пользуются в мировой кухне

Рыба в русской кухне всегда была в почете. С конца XV века московских государей потчевали рассольными щучьими головами, а через два столетия начали варить ароматную уху, коптить, вялить и сушить рыбу. И выбор был поистине царский: осетр, стерлядь, белуга, севрюга, икра красная, черная и раки.

Сейчас любовь к дарам моря переживает второе дыхание — все больше приверженцев здорового образа жизни отдают предпочтение не мясу, а рыбе и морепродуктам, ряды которых недавно пополнились отборными мидиями, огромными аргентинскими креветками и капризным осьминогом.

У этого тренда есть несколько преимуществ. Рыба и морепродукты быстрее и проще перевариваются нашим организмом, а белок усваивается более полно. Это отличный источник редкого микроэлемента — йода. А в жирной и полужирной рыбе содержатся полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, полезные для сердечно-сосудистой системы.

Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

Помню, как бабушка тратила почти целый день, чтобы сделать единственное "морское" блюдо, которое я любила в детстве, — толстолобика по-еврейски. Рыбу аккуратно отсоединяла от кожи, выбирала все кости и делала из нее фарш. Из костей, моркови и луковой шелухи варила отвар. Из фарша лепила котлетки и заворачивала их обратно в кожу, как будто это кусочки рыбы, укладывала их в глубокую сковороду, покрывала отваром и долго-долго готовила. Толстолобик получался волшебно вкусным и уплетался нашей семьей в один присест.

Сейчас подобные рецепты на полдня воспринимаются как настоящий кулинарный подвиг — в тренде быстрые, но при этом вкусные и полезные блюда: чтобы за полчаса, ну максимум 45 минут все было готово. Но если захочется, например, запечь любимую многими дораду или похожего на нее сибаса с оливковым маслом, веточкой тимьяна, долькой лимона и морской солью, то возникает совсем другой вопрос — а где найти свежую рыбу?

Ясные глаза и розовые жабры

Я часто наблюдаю, как в супермаркетах ее выбирают по более-менее симпатичному внешнему виду. Но на самом деле этого недостаточно, и есть четкие индикаторы того, свежая перед вами рыба или нет.

Описание
© Shutterstock/FOTODOM

Первым делом я оцениваю глаза. Они должны быть ясными, яркими и почти как зеркало. Впалые, разбитые или затуманенные — признак "старости". Затем прошу продавца показать мне жабры — у свежей рыбы они ярко-красные или розовые. Коричневые или серые говорят о том, что такую рыбу брать нельзя. Чаще всего на этом этапе я понимаю, что передо мной несвежая рыба. Запах тоже имеет значение. Свежая рыба лишь немного пахнет морем, но никак не самой рыбой или аммиаком (нашатырным спиртом).

На эту тему
Самая клевая рыба: лучшую треску в мире замораживают в России

Очень важно потрогать рыбу — мясо должно пружинить. Когда оно стареет, то остаются вмятины. Свежая рыба на ощупь скользкая: прозрачная, гелеобразная жидкость, которой она покрыта, позволяет ей плавать в воде с меньшим трением. Как только рыба начинает портиться, этот защитный слой сходит и превращается в желто-коричневую слизь. Сухие плавники и хвост — еще один признак несвежей рыбы. При покупке рекомендую попросить продавца вынуть все внутренние органы — это сэкономит время, и рыба дольше останется свежей.

Кстати, филе и куски рыбы портятся быстрее, чем целая рыба, так как они более подвержены воздействию воздуха и бактерий. Поэтому к их выбору рекомендую подходить более тщательно. Цвет должен быть яркий и блестящий, а филе — обязательно пружинить.

Зеленый гарнир

Если в магазине не удалось обнаружить свежую рыбу, то на помощь придет замороженная. Я всегда отдаю предпочтение шоковой заморозке, так как при медленной образуются большие кристаллы льда, разрушающие стенки клеток. Такая рыба после размораживания становится мягкой, бесформенной и кашеобразной, теряет при приготовлении больше влаги и в результате получается сухой.

Кстати, размораживать рыбу рекомендую в холодильнике. Это не только безопасно, но и сохраняет ее сочной. Для этого постелите на дно пластикового или стеклянного контейнера бумажное полотенце, положите в него рыбу и укройте пищевой пленкой. Небольшие куски разморозятся за восемь часов, а большому филе рыбы может потребоваться один-два дня. Чтобы ускорить процесс, можно положить филе или рыбу в пластиковый пакет с зип-локом, опустить в миску с холодной водой и убрать в холодильник.

Описание
© Shutterstock/FOTODOM

Если вы подадите к рыбе зеленый гарнир, то никогда не ошибетесь — он идеально подходит как к красным сортам, так и к белым. Я очень люблю обжаренную спаржу, зеленую фасоль с хлопьями красного перца чили, тушеный кейл с обжаренным арахисом, шпинат в сливках, запеченную брокколи с чесноком и просто салат — из микрозелени подсолнечника или микс различных листьев с помидорами черри, оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Также рыба хорошо сочетается с запеченными овощами — например, картофелем, морковью или тыквой, к которой можно добавить немного красного риса и приправить мелко нарубленной петрушкой.

Лосось, фаршированный мягким сыром и шпинатом

Я люблю этот рецепт за то, что обычное филе лосося как будто по мановению волшебной палочки превращается в нескучное и очень вкусное блюдо. Рыба получается нежной, сливочной, но при этом не приторной — с приятной остротой, пикантностью и освежающей лимонной кислинкой.

Описание
© Shutterstock/FOTODOM

Что нужно (на 4 порции):

  • Филе лосося — 4 шт.
  • Сливочный сыр (крем-чиз, творожный сыр) — 225 г
  • Моцарелла — 50 г
  • Замороженный шпинат — 80 г (можно заменить на небольшое количество свежего укропа по вкусу)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Хлопья красного перца чили (опционально) — по вкусу
  • Оливковое масло первого холодного отжима extra virgin — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 2 ст. л.
  • Свежевыжатый сок половины лимона
  • Морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Что делать:

  • Разморозить шпинат
  • Посолить и поперчить филе лосося
  • Натереть моцареллу на крупной терке
  • Мелко порубить чеснок
  • Смешать в миске крем-чиз, моцареллу, шпинат, чеснок и хлопья красного перца чили
  • Сбоку каждого кусочка рыбы сделать глубокий надрез, чтобы получился кармашек.  Заполнить его начинкой.
  • Разогреть сковороду на среднем огне с оливковым маслом, добавить фаршированное филе лосося кожей вниз и обжаривать шесть минут
  • Перевернуть рыбу, добавить сливочное масло, полить свежевыжатым лимонным соком и готовить еще шесть минут.

Лангустин на закуску

Если говорить о морепородуктах, то, к сожалению, у нас их свежими не найдешь, поэтому приходится довольствоваться замороженными. Выбираю и размораживаю их как рыбу. Самые любимые — сладковатые аргентинские креветки, которые я просто варю с лавровым листом и черным перцем горошком, и нежные морские гребешки. Мне очень нравятся мидии в томатном соусе с хлебными крошками.

Сырая рыбная тарелка Личный архив Марии Курсаковой
Описание
Сырая рыбная тарелка
© Личный архив Марии Курсаковой

Люблю и капризных осьминогов, только с ними много возни и требуется время. Чтобы они не получились резиновыми, нужно разбить стенки клеток. Для этого я заворачиваю их в несколько пакетов и затем пять минут отбиваю о столешницу или пол. Затем отвариваю без соли в течение часа, немного остужаю, добавляю в пасту или салат или слегка обжариваю в оливковом масле с морской солью.

На эту тему
Эксперты рассказали, почему на прилавках России не хватает морской рыбы

Еще один очень простой и вкусный рецепт — морской коктейль с овощами. На сухой сковороде с антипригарным покрытием обжарьте нарезанный соломкой красный и желтый болгарский перец, затем добавьте порезанный средним кубиком баклажан и готовьте практически до полной готовности. На последнем этапе добавьте морской коктейль, который можно предварительно не размораживать.

У морепродуктов есть одно огромное преимущество — любой из них идеально сочетается с двумя простыми соусами. Первый — это сливочный. Можно взять жирные густые сливки или же немного выпарить более жидкие, меньшей жирности, сдобрить черным перцем или же добавить немного чеснока. Второй — томатный. Я очищаю спелый помидор от кожуры, натираю на терке и пропускаю его через сито, чтобы избавиться от косточек. Разогреваю оливковое масло, добавляю туда томатное пюре и мелко нарезанную петрушку и тушу на среднем огнем около пяти минут. Иногда для остроты использую чеснок или немного хлопьев красного перца чили.

Салат с креветками, рукколой и сыром фетой

Пожалуй, это один из немногих салатов, перед которым я не могу устоять и всегда бегу за добавкой. В нем невероятное сочетание вкусов — пряного и чуть горьковатого от рукколы и фиолетового базилика, кисло-сладкого за счет зеленых яблок и соленого от сыра феты. Рекомендую есть этот сочный салат сразу после приготовления и не оставлять на завтра, чтобы зелень не потускнела и не стала увядшей, а остальные ингредиенты не дали много ненужного сока.

Салат с креветками Личный архив Марии Курсаковой
Описание
Салат с креветками
© Личный архив Марии Курсаковой

Что нужно (на 2 большие порции):

  • Руккола — 65 г
  • Фиолетовый базилик — 10–12 больших листочков
  • Королевские креветки очищенные варено-мороженые №4 — 150 г (можно заменить на любые другие)
  • Сыр фета или фетакса — 100 г
  • Яблоко сорта гренни смит или любое другое зеленое кисло-сладкое — ½ шт.
  • Свежевыжатый сок половины лимона
  • Оливковое масло первого холодного отжима extra virgin — 1,5 ст. л.
  • Морская соль — по вкусу

Что делать:

  • Предварительно размороженные креветки промыть и просушить бумажным полотенцем. Разогреть сковороду на средне-сильном огне с 1,5 ст. л. оливкового масла, добавить креветки, немного посолить и обжарить их по одной-две минуты с каждой стороны. Снять сковороду с плиты и оставить морепродукты остывать
  • Помыть и просушить зелень и добавить в салатник. Если листья базилика очень крупные, можно порвать их руками
  • Порезать половину яблока и сыр на средние кубики и добавить в салатник
  • Добавить креветки к остальным ингредиентам, заправить салат 1 ст. л. оливкового масла и лимонным соком, посолить по вкусу и аккуратно перемешать.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
Реклама на ТАСС
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Худрук МХАТ: Татьяна Доронина вернется на сцену, когда позволит здоровье
Эдуард Бояков сообщил, что сейчас артистка лечится и много времени проводит в санаториях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС