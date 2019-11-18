Копить нельзя купить. Как обеспечить рост российской экономики

За последние десять лет доля страны в мировом ВВП снизилась с 2,6 до 1,9%, реальные доходы населения падают шесть лет подряд, прирост экономики с 2008 года почти символический. Это удивительный (в плохом смысле) результат для страны с такими огромными ресурсами и таким потенциалом их использования.

Мы накапливаем денежные запасы, которые на экономику не работают. Фонд национального благосостояния приблизился к 8 трлн рублей, но эти деньги вкладываются преимущественно в экономики других стран — на них покупается иностранная валюта, суверенные облигации государств. В России же эти средства "работают" весьма своеобразно — резервы вкладывают в поддержку банковской системы или в инфраструктурные проекты.

А кредитование производств на фоне этого "богатства" практически не растет. Данные Центробанка: за январь — сентябрь банковские кредиты нефинансовым организациям увеличились на 1,5%. За 2018 год, напоминаю, показатель вырос на 8,9%.

Почему не растет? Потому что фактическая процентная ставка (разница между банковскими ставками кредитов и ключевой ставкой ЦБ) в России слишком велика. Ключевая ставка сегодня опустилась до 6,5%, но даже льготная правительственная программа для МСП (малого и среднего бизнеса) предусматривает выдачу кредитов под 8,5% — на 2 п.п. выше. Что уж говорить об обычном, нельготном кредите для среднего или малого предприятия? Ставка в этом случае гарантированно будет двузначной. Надо отметить, что в очень немалой степени такой разнице способствует очень жесткая политика ЦБ по резервированию при выдаче кредитов.

А средняя рентабельность активов российских компаний, по данным ФНС, в 2018 году составила 6,4%. Подчеркиваю, средняя рентабельность: у чемпионов — добычи нефти и газа и железнодорожных грузоперевозок — она превышает 20%, в большинстве остальных отраслей балансирует на уровне от 2 до 7%. Кредиты для бизнеса попросту слишком дороги.

Приоритет государственного бюджета

Между тем в мире масса примеров того, как государства выходили из кризиса за счет смягчения денежной политики. Мы помним, как в 2008 году ФРС США снизила ключевую ставку почти до 0%. Европейский ЦБ пошел вслед за ней. Таким способом центробанки пытались дать дешевые деньги банкам, которые смогли бы направить их в кредиты и тем самым возобновить рост экономики.

Сегодня, на фоне ожиданий снижения роста мирового ВВП, ФРС вернулась к практике снижения ставки. ЕЦБ, Бразилия, Индия (и наконец-то — Россия) делают то же самое. Но мы, к сожалению, приступили к снижению слишком поздно и неактивно — ожидаемого в этом году роста ВВП на 2% мы так и не увидим, это признают чиновники на всех уровнях. Зато мы накопили резервы и имеем один из самых больших профицитов бюджета среди стран мира в 2018 году — 2,7% ВВП.