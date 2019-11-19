Несгибаемая. Евгения Медведева еще не сказала последнего слова в спорте

Обожаемая и ненавидимая, непобедимая и побежденная, но при этом не сломленная. Вероятно, в мире больше нет такого спортсмена, популярность которого остается стабильно высокой даже в период без громких побед. Сегодня ей исполняется 20 лет. Наверное, кому-то подобное покажется странным, но Медведева в определенном смысле перешагнула экватор. Казалось бы, 20 лет — жизнь только начинается. И это действительно так. Да и, если уж откровенно, не началась она еще толком. Однако ж мы говорим о спорте, а он порой бывает суров.

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В наши дни утверждение о возрастной проблеме женского фигурного катания стало аксиомой. Невероятно одаренные с технической точки зрения юные спортсменки просто приходят и забирают все, не спрашивая разрешения. Они, конечно, и не должны спрашивать. Не для того часами отрабатывают четверные прыжки и тройные аксели. Но что же тогда делать фигуристкам постарше? Кто-то считает, что вспоминать о былом и дать дорогу молодым. И Медведевой, конечно, будет, что вспомнить. Ее международная карьера началась так, как и не снилось многим. Две победы на этапах юниорской серии Гран-при, бронза в финале, а еще через сезон — все золотые медали в своей возрастной группе говорят сами за себя. Но дело было не только в них. Стремительный взлет В сезоне-2015/16 Медведева вышла во взрослый уровень. Тогда она выиграла вообще все — финал Гран-при, чемпионат России, Европы. И даже мировое первенство в Бостоне, где ей пришлось бороться с местными любимицами Грейси Голд и Эшли Вагнер. На том же турнире она установила свой первый мировой рекорд. С первых же стартов Медведева влюбила в себя публику. После Олимпийских игр 2014 года в Сочи зрительский интерес к женскому одиночному катанию в России достиг пика. Золотые медали тех Игр сделали Юлию Липницкую и Аделину Сотникову суперзвездами, свет которых проник далеко за пределы спорта и…. довольно быстро угас.

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И тут появилась Медведева и заполнила собой образовавшийся вакуум. А затем — вышла далеко за пределы достижений своих легендарных предшественниц. У большинства зрителей в те времена фигурное катание ассоциировалось с Евгенией. Да и что уж тут говорить, само знакомство с этим видом спорта у многих из нас началось именно с нее. Еще одно — и, возможно, самое главное — противоречие Медведевой заключается в самом ее феномене успеха. Ее прыжковая заявка уже на тот момент не была передовой, а несовершенства технической части отмечались как болельщиками, так и специалистами. Даже великая Татьяна Тарасова, никогда не скрывавшая симпатий к Евгении, не раз об этом говорила. Тогда откуда же взялись 11 мировых рекордов и целая прорва медалей, причем львиная их доля — золотые? Вопрос тяжелый, и ответ на него можно дать только после раскрытия другого — как совсем еще юная девушка может с ювелирной точностью передавать сложнейшие, тончайшие образы, которые многим взрослым так и остаются неподвластными? Проблема в том, что разгадка последнего не найдена до сих пор. В сезоне-2016/17 Медведева была уже не просто одной из лучших. Она стала непобедимой. Тогда в ее образе соединилось все — и неземные программы, и глубокое, проникновенное катание, и какая-то поразительная стабильность. Она побеждала соперниц еще до выхода на лед. Как итог — победы на всех индивидуальных турнирах как на внутренней, так и на международных аренах. Это сделало ее главной фавориткой предстоящих Олимпийских игр. Сборная России должна была ехать в Пхёнчхан за большими победами. Наша команда полнилась звездными именами, но даже на этом фоне Медведева разительно выделялась. Думаю, можно смело утверждать, что не легендарный шорт-трекист Виктор Ан, не надежда российского биатлона Антон Шипулин, а именно Медведева была тогда лицом всей российской сборной.

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Ярче всего это проявилось в самые темные времена для нашего спорта, когда на кону из-за допинг-скандала стоял вопрос допуска российской команды на Игры. В декабре 2017 года — за пару месяцев до старта Олимпиады — состоялось судьбоносное заседание Международного олимпийского комитета (МОК). От российской стороны на нем выступили тогдашний президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и она — 18-летняя хрупкая девушка, для которой эти Игры были целью всей жизни. К Олимпиаде россиян допустили, пусть и под нейтральным флагом. И Евгения, конечно же, получила индивидуальное приглашение от МОК, дающее право выступить на Играх. Однако олимпийский сезон так и не стал для нее триумфальным. Серьезные проблемы со здоровьем еще в самом его начале выбили ее из колеи, и она так и не смогла прийти к такой форме, которая позволила бы ей победить Алину Загитову, чьи программы попросту были сложнее. На тех Играх Медведева была невероятно хороша, и все же этого было мало. Причем, видимо, это понимала и сама Евгения. Докатав свою произвольную программу на музыку из фильма "Анна Каренина", она не смогла сдержать слез. И вместе с ней в тот момент плакали миллионы зрителей — во-первых, из-за разрывающего душу и сердце проката, а во-вторых, от осознания того, что даже этого не хватит для победы. Эпоха возрождения Олимпиада в Пхёнчхане разделила жизнь Медведевой на "до" и "после". Серебряная медаль вместо золотой, которая, как казалось, сама шла к ней в руки все эти годы, сильно надломила ее. Масла в огонь подливало и то, что столь обидное поражение ей нанесла фигуристка, для которой тот сезон стал первым на взрослом уровне. А привела ее к титулу тренер Этери Тутберидзе, с которой Медведева провела всю свою сознательную спортивную жизнь.

В скором времени Евгения решилась на смену тренера. Уже весной того же года стало известно, что она будет работать с канадцем Брайаном Орсером, воспитавшим несравненную Ким Ён А. С того момента в жизни россиянки началась самая настоящая темная полоса. Громкие скандалы, неоднозначные заявления и серьезный конфликт с Тутберидзе, неразрешенный, кажется, до сих пор, серьезно подорвали ее имидж в глазах болельщиков. Из всенародной любимицы она превратилась чуть ли не в изгоя, и это, конечно, не могло не сказаться на ней. Следующий сезон стал тяжелейшим испытанием. Он сопровождался огромным количеством ошибок, невыходом в финал Гран-при впервые в карьере, отсутствием уверенности в своих силах. Но Орсер продолжал повторять фразу, сказанную еще в начале сотрудничества с россиянкой, — дайте ей полтора года, и вы увидите результат. На самом деле он появился еще в конце прошлого сезона. В жесточайшей конкуренции Медведева смогла завоевать бронзу на чемпионате мира в Японии, показав достойное, хоть и не безошибочное катание. Нынешний сезон начался не слишком удачно, однако в прошлые выходные на этапе Гран-при в Москве в карьере Медведевой произошел второй перелом.

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