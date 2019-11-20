Услада для роялистов: сериал "Аббатство Даунтон" превратился в фильм (но не совсем)

Прошло почти четыре долгих года с тех пор, как вышел последний сезон британского шоу. За пять лет своего существования оно не только успело собрать всевозможные награды, в том числе "Золотой глобус" и "Эмми", попасть в Книгу рекордов Гиннесса, стать самой успешной костюмной драмой современности, но и оставить зияющую рану в груди у своих поклонников, которые оказались без ежегодной порции историй о жизни английской аристократии в отдельно взятом поместье.

Описание Кадр из фильма "Аббатство Даунтон" © UPI Россия

Но, к счастью, для них был снят фильм. Именно для них, так как не посвященным в тонкости сюжета сериала смотреть полнометражную картину нет смысла, а тем, кто еще не досмотрел шоу, — опасно, потому что они столкнутся с неизбежными спойлерами. Создатели фильма (а это те же самые люди, занимавшиеся сериалом) предполагают, что вы уже знаете последние изменения в жизни героев, и упоминают их по ходу фильма мимолетно. Если учитывать многомиллионную фанатскую базу шоу, их предположение вполне справедливо.

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В СМИ часто можно увидеть новости о передвижениях британской королевской семьи, которая ездит по миру для сохранения и укрепления дипломатических отношений. А в начале двадцатого века монархи любили гастролировать не только по разным странам, но и имениям английской аристократии. Об одном из таких визитов и рассказывает "Аббатство Даунтон", когда в 1927 году (где-то через полтора года после событий сериала) король Георг V вместе с королевой Мэри собираются посетить родовое гнездо семьи Краули. Прокатчики в кратком описании сюжета выдают только одну интригу — на королевскую особу готовится покушение, но на самом деле оно теряется в целом ворохе сюжетных линий, окружающих столь высокий визит. Все-таки это событие — верх карьеры не только для аристократов, но и их слуг, и даже торговца деревенской лавки, который рассчитывает на то, что его продукты попадут на королевский стол. Поэтому главное событие фильма — повод для интриг и конфликта интересов: что надеть, что приготовить, чистить или не чистить столовое серебро, почему из дома пропадают разные необязательные, но дорогие безделушки, и главное — кто же все-таки будет прислуживать королю и королеве. Вот такая вот феодальная повестка, которая идеально вписывается в категорию "white people problems" (проблемы белых людей), стоит перед героями сериала.

Все-таки королевская семья остается главным развлечением Британии уже много лет, поэтому слова о том, что "король с королевой освещают мир своим величием и светом" и что нельзя считать себя равным со слугой, так как "это подрывает основы британского величия", остаются актуальными для англичан в этом быстро меняющемся мире (но, видимо, не настолько быстро)

Описание Кадр из фильма "Аббатство Даунтон" © UPI Россия

Главный вывод фильма заключается в том, что аристократия — это сердце страны, которое заставляет кровь течь по ее жилам, и аббатство Даунтон будет стоять и через сто, и через двести лет, и про его обитателей никогда не забудут. Конечно, не обойдется и без разборок о наследстве: вместе с королевой Марией приедет ее фрейлина, леди Бэгшо (Имельда Стонтон), бездетная вдова и кузина Роберта Кроули, который является ее ближайшим родственником. Однако она не спешит переписывать на него свое наследство, к великому неудовольствию своевольной и острой на язык Вайолет Кроули в исполнении Мэгги Смит. Героиня Смит с ее едкими и прямолинейными репликами — главная юмористическая составляющая фильма и самый его обаятельный персонаж, несмотря на устаревшие (а может, и не столь устаревшие) аристократические замашки и любовь к сегрегации.

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"Аббатство Даунтон" можно назвать фильмом с натяжкой. Все-таки это расширенный эпизод сериала, где нет ни одного серьезного конфликта — вместо него много мелких проблем, которые существуют исключительно для того, чтобы хоть как-то двигать сюжет вперед, но не волновать зрителей слишком сильно. Сценаристы (среди которых и создатель сериала, барон Уэстстаффордский, член Палаты лордов Джулиан Феллоуз) уже настолько привыкли к сериальным тропам, что фильм невольно разгоняется как начало нового эпизода и, по сути, ни на чем не заканчивается. Даром что он длится два часа. Да, знатная чета уезжает, но еще о стольком можно было бы рассказать. Феллоуз по привычке не дает разрешения им же созданным интригам и оставляет их висеть в воздухе. Несмотря на то что сложно придумать что-то более великое для британского аристократа, чем визит королевской семьи, легко можно себе представить еще один фильм про всем до боли знакомое аббатство, а потом еще один. Сюжеты неисчерпаемы, так как они идут по кругу, и смотреть на это можно бесконечно.

Описание Кадр из фильма "Аббатство Даунтон" © UPI Россия

"Аббатство Даунтон" — это настоящий побег в совершенно другой мир, который крутится вокруг дамских шляпок, фуршетов, балов и прочих вещей, недоступных большинству его зрителей. Его цель — не взволновать, а усыпить и погрузить в такую уютную и красивую сахарную вату