"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук

Российские корабли проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая подводная лодка проекта 949А "Иркутск" станут первыми в ВМФ носителями новейших гиперзвуковых ракет "Циркон". В ходе модернизации они получат универсальные пусковые установки 3С14. С их помощью можно применять крылатые ракеты "Калибр", "Оникс", а вскоре и самые современные — "Циркон".

Первый корабль будет передан флоту в 2020 году, второй — в 2022-м. Об этом в ходе поездки на Дальний Восток рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко, отвечающий за новые вооружения. Он стал первым военачальником, обозначившим планы Минобороны по уникальному ракетному вооружению.

Законы стаи

Крылатые ракеты — одно из самых грозных средств нападения. Они могут лететь над гребнями волн, сливаясь с морем и становясь невидимыми для радаров. Могут организовываться в группы и даже принимать решения о том, кто атакует, а кто станет "подсадной уткой" для авиации и систем противовоздушной обороны кораблей. Все это стало возможным еще в середине 70-х годов прошлого века, когда на вооружении нашего флота появилась ракета П-700 "Гранит" — машина размером с истребитель МиГ-21, способная "думать". В ее бортовом компьютере впервые в мире заработал искусственный интеллект, сравнимый с человеческим.

После пуска "Гранит" сам искал цель. Классифицировал ее как одиночный корабль, авианосную группу, конвой или десантный ордер. В его памяти были заложены электронные портреты каждой из потенциальных жертв. Сбором этих данных занимались все наши подводные лодки и надводные корабли, несшие многомесячную боевую службу в Атлантическом и Тихом океанах и многочисленных морях. Но самое интересное начиналось, когда ракета "дожидалась" выхода из шахты последней, 24-й "напарницы". Конструкторы из подмосковного НПО машиностроения особо не афишируют этот момент, когда, выстроившись, словно волчья стая, "Граниты" начинали загонную охоту.

При этом цель может видеть только одна из ракет. Она и сообщит "подельницам", кто это и что. А дальше машины распределят между собой роли "атакующих" и "жертв". Выберут тактику атаки и начнут ее выполнение. При этом, уничтожив главную цель, они тут же перераспределят между собой боевые задачи и начнут крушить другие корабли в группе.

"Гранит" до сих пор стоит на вооружении. Он и сегодня способен пустить на дно самый современный американский авианосец Gerald R. Ford стоимостью $13 млрд. И дело даже не в деньгах, а в том, что потеря такой боевой единицы будет считаться "неприемлемым ущербом" в современных военных доктринах и причиной окончания любого военного конфликта. Ядерного, в том числе.

"Расплющенный" нос

У нас уже есть преемник "Гранита" — П-800 "Оникс". Вобрав в себя лучшее от предшественника, он стал "стройнее" и намного мощнее. Хотя бы по тому, что, как говорят в НПО машиностроения, в одну пусковую шахту тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 типа "Орлан" или ударных АПЛ проекта "Антей" их входит три. А это значит, что каждый корабль может нести не 24, а 72 ракеты. Но и это не самое интересное. На базе нашей новой ракеты создана российско-индийская машина "БраМос".