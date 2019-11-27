Зачем американцам показали гиперзвуковой "Авангард"

Российские военные продемонстрировали специалистам США свою новейшую и секретную разработку — гиперзвуковой маневрирующий ядерный блок "Авангард". Как пояснили в Минобороны: "Россия провела показ новейшего вооружения в целях поддержания жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ". Если быть точными, то последнего из российско-американских соглашений в области контроля за вооружениями.

В два раза быстрее, чем Trident

"Авангард" презентовал Владимир Путин в послании Федеральному собранию как сакральный артефакт, способный сохранить баланс ядерного сдерживания между двумя сверхдержавами. Технические характеристики этой системы должны не только обеспечить нам стратегическую стабильность, а в случае возникновения военного конфликта гарантированно нанести абсолютно неприемлемый для противника ущерб.

В мультяшном деморолике, показанном в ходе выступления главы государства, перспективная боеголовка рисовала "змейку" и, словно "блинчик" по воде, "скакала" то в космос, то в плотные слои атмосферы, уверенно обходила позиции противоракет противника и, наконец, атаковала цель. Некоторые позлорадствовали над этим роликом. Хотя специалистам было понятно: в России создано оружие возмездия, аналогов которому нет. Как нет и не предвидится средств противодействия ему.

Владимир Дворкин, бывший начальник 4-го ЦНИИ Минобороны (институт, занимавшийся проблемами развития и применения ядерного оружия), говорит, что американская морская ракета Trident летит до нас 15–20 минут, сухопутный Minuteman III — 25–35. Приблизительно столько же занимает и путешествие в другое полушарие наших баллистических ракет. Этого времени вполне достаточно, чтобы системы противоракетной обороны среагировали и приняли решение на перехват. Гиперзвуковой "Авангард" сокращает это время минимум наполовину. При этом еще и совершает маневры, которые современные системы ПРО просто неспособны просчитать.

Под гиперзвуковым оружием мы подразумеваем летательные аппараты, способные развить скорость в 5–10 Махов (от 6150 до 12 300 км/ч). Наш "Буран" "валился" из космоса в атмосферу на скорости в 25 Махов. Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", по словам Владимира Путина, имеет скорость 9 Махов и дальность полета более тысячи километров. По самым смелым расчетам, этот полет занимает всего пять минут.

"Изделие 4202"

На Западе о существовании "Авангарда" начали подозревать еще в 2004 году. Тогда Минобороны в рамках учений "Безопасность-2004" провело пуск "неопознанной" ракеты с неизвестным боевым оснащением. Тогдашний начальник Генштаба Юрий Балуевский на красочной пресс-конференции в здании военного ведомства на Знаменке впервые сообщил, что в тренировочном режиме был испытан ударный аппарат с гиперзвуковой скоростью полета, способный на скоростях близких к 10 Махам (11, 5 тыс. км/ч) в любую секунду "вильнуть", непредсказуемо изменив направление полета. "Ни одна система ПРО не способна просчитать такую траекторию и навести на атакующий блок противоракеты", — отметил тогда военачальник.

Эту боеголовку на Западе назвали Yu-71. В России, по некоторым данным, она проходила под индексом "изделие 4202". Во всяком случае, именно так в 2012 году она была названа в новогоднем поздравлении Владимира Путина коллективу НПО машиностроения как одно из важнейших достижений КБ за последние годы.

Брак по расчету

Михаил Горбачев, когда подписал первый разоруженческий договор СНВ-1 с президентом Джорджем Бушем — старшим летом 1991 года, прекрасно понимал, что дело не в сиюминутной "разрядке". В условиях чрезвычайного ослабления СССР он спасал стратегический баланс. Количество ядерных боеголовок и их носителей многократно гарантировало уничтожение всего живого на Земле, но количество не перерастало в качество. Да и содержание этого арсенала стоило огромных затрат.