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Мнение

Черчилль и Россия: "Немыслимое" коварство гениального политика

КАПИТОНОВА Наталия 
профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, доктор исторических наук
Наталия Капитонова — о том, что, отдавая должное Черчиллю как незаурядному государственному деятелю и талантливейшему человеку, не стоит забывать о его противоречивом отношении к России

30 ноября исполняется 145 лет со дня рождения Уинстона Леонарда Спенсера-Черчилля. Потомок знаменитого полководца герцога Мальборо, дважды премьер-министр, под руководством которого Британия совместно с Советским Союзом и Соединенными Штатами одержала победу в самой страшной войне в истории человечества — Второй мировой, — согласно опросам общественного мнения, признан "величайшим британцем всех времен", оставив далеко позади других великих британцев — Шекспира, Кромвеля, Ньютона, Дарвина, королеву Елизавету I. Ни об одном британском деятеле не написано так много книг, как о Черчилле, его многогранная и противоречивая фигура по-прежнему вдохновляет исследователей в Великобритании и многих других странах.

В России "величайшего британца", члена "большой тройки" почитают за его поддержку Советского Союза в годы Второй мировой войны, за то, что у него хватило мужества подняться над идеологическими разногласиями и встать с нашей страной плечом к плечу уже 22 июня 1941 года, когда в своем знаменитом выступлении по радио он от имени Британии обещал русскому народу "всю помощь, какую только сможем [оказать]". Благодарны за конвои с боевой техникой и стратегическим сырьем, которые пошли из Великобритании в Архангельск и Мурманск (а на Британские острова — из США).

Главный "пассив" Черчилля

Вместе с тем мы знаем, что именно благодаря Черчиллю второй фронт, в котором так нуждалась наша страна, был открыт не в 1942 году, как обещал премьер и было записано в коммюнике по итогам визита наркома иностранных дел Вячеслава Молотова в Лондон в мае того же года, а только в июне двумя годами позже. И если бы Красная армия не приближалась столь стремительно к территории стран Восточной Европы, Черчилль продолжал бы тянуть с его открытием и дальше, предпочитая, как он это делал, ограничиваться обещаниями, выдавая за второй фронт операции на периферии — в Северной Африке и Италии, к которым он склонил президента США Рузвельта, а также ковровые бомбардировки Германии, что не приносило облегчения нашей стране, потому что Гитлер не снял с Восточного фронта и не перебросил на Западный ни одной дивизии.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, генерал сэр Бернард Л. Монтгомери и генерал-лейтенант сэр Оливер Лиз во время посещения войск британской восьмой армии в Триполи, 1944 год. AP Photo/British Army Office
Описание
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, генерал сэр Бернард Л. Монтгомери и генерал-лейтенант сэр Оливер Лиз во время посещения войск британской восьмой армии в Триполи, 1944 год.
© AP Photo/British Army Office

Более того, Черчилль сознательно обманывал Москву, обещая высадку во Франции во второй половине 1942 года, а затем в 1943 году, заранее зная, что этого не будет. Замечательное признание сделал в этой связи британский посол в Москве Арчибальд Керр: "Наша слабость заключается не в неспособности открыть этот фронт, а в том, что мы позволили ему (Сталину) поверить в то, что мы собираемся это сделать". Такая позиция британского премьера дала возможность Германии бросить все резервы на советско-германский фронт, особенно в направлении Волги и Кавказа.

Безусловно, Черчилль не хотел поражения в войне СССР, к военно-политическому союзу с которым он настойчиво призывал одержимое "умиротворением агрессора" предвоенное правительство Чемберлена, хорошо понимая, что в таком случае Германия всей своей мощью обрушилась бы на Британию. Но он не хотел и укрепления могущества Советского Союза со всеми вытекающими последствиями для места и роли самой Британии в системе международных отношений в послевоенный период. Его устраивало максимальное ослабление обеих сторон в этой кровопролитной войне. Победа была завоевана нашей страной несоизмеримо "большей кровью" в сравнении с нашим союзником, и это лежит на совести "величайшего британца".

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По сравнению с этим главным "пассивом" Черчилля меркнет все остальное, в том числе частые задержки в отправке в СССР конвоев со ссылками на погодные условия, на большие потери, на потребности самой Британии при подготовке периферийных операций (это отнюдь не умаляет героизма, проявленного британскими моряками, многие из которых погибли); вызывающие недоумение коллег заявления, например о необходимости противостоять "русскому варварству" (сделано в разгар Сталинградской битвы), и др.

Можно также вспомнить операцию "Немыслимое" — план тотальной войны союзников против СССР с привлечением сил германского вермахта, которую Черчилль, огорченный ходом событий в Польше, развивавшихся не по его сценарию, собирался начать уже через несколько недель после Победы. Этот план был отвергнут военными как абсолютно нереальный и полностью оправдывающий свое название. Таким образом, Черчилль показал себя важным, но и коварным союзником, в полной мере отвечающим прозвищу "заклятый друг".

Несмотря на хорошие в целом личные отношения Черчилля со Сталиным, никаких особых иллюзий в отношение британского премьера у последнего не было. А вот Черчилль, неоднократно выражавший свое восхищение руководителем СССР ("Мне нравится этот человек!"), считал, что разногласий между ними, порою достаточно острых, можно было бы избежать, если бы была возможность встречаться почаще. К радости окружения Черчилля, Сталин не догадывался о том, сколь сильное впечатление производят на премьера его личность, а также теплые слова.

Враг коммунизма и большевизма

Враждебность Черчилля к нашей стране и до, и после Второй мировой войны хорошо известна. Странным образом Британия и Россия всегда оказывались союзниками в периоды крупных мировых конфликтов и противниками в мирное время. Последовательный враг коммунизма и большевизма, опасавшийся распространения социалистической революции на Британию, Черчилль предлагал "задушить ее в колыбели", став одним из главных сторонников интервенции против России, последовательно выступая против ведения с ней каких-либо переговоров.

Маршал Советского Союза Иосиф Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в Ливидийском дворце в Ялте, февраль 1945 года AP Photo/British Official Photo
Описание
Маршал Советского Союза Иосиф Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в Ливидийском дворце в Ялте, февраль 1945 года
© AP Photo/British Official Photo

Он также не мог простить Советской России ту роль, которую она сыграла в кризисе и последовавшем развале Британской империи, пробудив входившие в империю народы. Он "прозрел" только в середине 1930-х годов, раньше других британских деятелей осознав германскую угрозу и поняв, что национальные интересы страны требуют скорейшего заключения договора с Москвой.

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Черчилль считается одним из основоположников холодной войны (хотя корнями она уходит в военное время): в своей знаменитой Фултонской речи, произнесенной в марте 1946 года, британец высказался в пользу установления особых отношений с Соединенными Штатами, по существу, отказавшись от союзнических отношений с Москвой, "взаимопонимания" с которой по всем вопросам он предложил добиться, опираясь на мощь англо-американского блока (читай — монополию Великобритании и США на ядерное оружие). Именно с его легкой руки выражение "железный занавес" надолго вошло в политический обиход.

В 1950-е годы, осознавая стремительное приближение отставки, 80-летний Черчилль хотел завершить свое правление мощным аккордом — проведением совещания в верхах с Москвой по типу конференций "большой тройки" военного времени, совещания, которое положило бы конец холодной войне, избавив его от клейма ее "поджигателя" и сделав миротворцем. Он был настойчив в продвижении этой идеи, но, к его великому сожалению, Британию на таком совещании, состоявшемся летом 1955 года в Женеве, представлял уже его преемник.

Храбрость и упорство

Черчилля также почитают в нашей стране за то, что он в полной мере отвечает представлению о британцах, сложившемуся на основании любимой русскими английской приключенческой литературы, — эксцентричных островитянах, идущих своим путем, упорных, рисковых, вольнолюбивых и бесстрашных. А также за присущее ему разящее остроумие, нечасто встречающееся у политиков, которым удается взойти на вершину власти.

Во время своего визита в США. Майами-Бич, 1946 год AP Photo
Описание
Во время своего визита в США. Майами-Бич, 1946 год
© AP Photo

И действительно — его яркая натура мало кого может оставить равнодушным. Черчилль был прекрасным писателем, получившим в 1953 году Нобелевскую премию по литературе, великолепным художником, бесстрашным военным корреспондентом, ставшим широко известным уже в 20-летнем возрасте, выдающимся изобретателем и организатором, много сделавшим для создания и внедрения новых видов вооружений: танков и танковых войск, авианосцев, самолета, способного взлетать с воды и садиться на воду (он же придумал и название — гидросамолет), установки на самолетах пулеметов и торпед, создания радарных сетей, а также искусственных гаваней (их применили при открытии в Нормандии второго фронта в июне 1944 года).

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Но и это еще не все: он был искусным каменщиком и дизайнером (в своем поместье своими руками построил каменную стену, разбил пруды и лужайки, соорудил бассейн), а также фермером (разводил животных, выращивал овощи).

Черчилль любил рисковать — пилотировать самолет, находиться на линии огня, под пулями, каждый раз убеждаясь в том, что удача на его стороне. Он был готов на смелые и решительные поступки, особенно если этого требовали интересы безопасности страны, например, вывод военного флота на позиции, не дожидаясь приказа (еще до вступления Британии в Первую мировую войну), захват в 1940 году Исландии ( чтобы предотвратить высадку там германских войск), уничтожение в том же году военного флота своего недавнего союзника — Франции, предотвратив тем самым его захват Германией.

Присущие Черчиллю храбрость, упорство в достижении цели, способность подниматься после неоднократных падений, когда его отправляли в отставку или когда партия тори проигрывала на выборах, наконец, воля к победе и уверенность в ней — все это не может не вызывать уважения. Произнесенные им слова на заседании кабинета 28 мая 1940 года, в критические для Британии и Европы дни, в которых он решительно отмел предложение о перемирии с Гитлером — "Если долгой истории нашего острова суждено завершиться, то пусть это случится лишь тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь своей кровью" — дорогого стоят.

Уинстон Черчилль пишет сообщение на снаряде, который будет выпущен по немецким позициям, Германия, 1945 год AP Photo
Описание
Уинстон Черчилль пишет сообщение на снаряде, который будет выпущен по немецким позициям, Германия, 1945 год
© AP Photo

Благодаря твердой позиции Черчилля Британия в условиях, когда подавляющая часть Европы была порабощена нацистской Германией, продолжала сражаться с ней в одиночку (вплоть до лета 1941 года). Отмечая способность Черчилля изменять ход истории, нынешний британский премьер Борис Джонсон, написавший великолепную книгу о своем кумире, cравнил его с ломом судьбы, который встал на пути стремительно несущегося нацистского поезда, заклинив стрелку.

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