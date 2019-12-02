Арктический "Бастион": Россия закрыла Севморпуть

Сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс", ракетный комплекс "Кинжал", в перспективе — гиперзвуковые "Цирконы", зенитные ракетные системы Тор-М2ДТ и С-400, боевые патрульные ледоколы и самые современные станции предупреждения о ракетном нападении — это вооружение группировки российских войск в Арктике, которая, как отчиталось Минобороны, за последний месяц была еще более усилена. Тем самым был полностью замкнут контроль над Северным морским путем — стратегическим для страны транспортным маршрутом, протянувшимся вдоль берегов Чукотки, полуострова Таймыр, архипелага Новая Земля и Кольского полуострова.

Холодный расчет

Уже в ближайшее время эта транспортная артерия станет основным маршрутом сообщения между Европой и Азией. От японской Йокогамы до голландского Роттердама плавание по ней составляет всего 7,3 тыс. морских миль против 11,2 тыс., если бы суда шли мимо берегов Юго-Восточной Азии, через Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное и Северное моря. Северный маршрут экономит 13 дней пути.

Неудивительно, что только в 2018 году объем перевозок по нему вырос в два раза, составив 20,2 млн тонн. По прогнозу правительства, в 2019-м грузооборот составит уже 26 млн тонн и будет только расти. В следующем году ждут 44, а в 2024-м — уже 80 млн тонн грузов. Кроме того, северное побережье России и ее территориальные воды — самые обширные мировые источники углеводородов и других полезных ископаемых. Запасы нефти и газа, имеющиеся здесь, оцениваются экспертами более чем в 30% от общемировых.

Два этих фактора не первый год будоражат умы мирового сообщества. Кто владеет Севморпутем, тот фактически владеет Арктикой и ее природными ресурсами. Так, экс‑командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт неоднократно заявлял, что подобные маршруты должны быть "международными". "Северный морской путь должен быть открыт как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода, по мере того как этот участок освобождается ото льда", — утверждал американец.

Не менее категоричен и экс-министр ВМС США Ричард Спенсер, заявивший о необходимости расширения присутствия американского флота в Арктике. Причем с "более заметными" средствами, которые имели бы потенциал сдерживания России. Например, такими, как наводные и подводные корабли с крылатыми ракетами большой дальности BGM-109 Tomahawk. Их появление в регионе позволило бы взять в прицел позиции российских стратегических ракет в Сибири. Речь идет о возможности парирования угрозы со стороны самой современной из них — "Сармата". Достать его из Польши и Румынии или с акватории Тихого океана американские противоракеты неспособны.

Шесть баз по пути

На Арктику претендуют Дания, Канада, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия и даже Китай. У каждой из стран свои резоны войти в регион. Согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, приарктические государства обладают суверенным правом на разработку недр в пределах принадлежащих им исключительных экономических зон (до 200 миль шириной) и континентального шельфа (до 350 миль шириной), хотя эти районы Арктики и не входят в состав их государственных территорий.

Однако, как говорится, пока одни требуют преференций, другие закрепляют свое присутствие. В настоящее время на севере России развернуто шесть военных баз: на островах Котельный (Новосибирские острова), Земля Александры (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа), Средний (Северная Земля), а также в поселке Рогачево (Новая Земля), на мысе Шмидта и острове Врангеля (входят в Чукотский автономный округ). Кроме них здесь есть более десятка военных аэродромом, позиции зенитных ракетных систем и военные порты. Вся эта инфраструктура работает круглогодично. Этот момент — ключевой для Арктики.

Обращает на себя внимание и масштаб работ по обустройству военной инфраструктуры. "Арктический трилистник" и "Северный клевер" — это автономные жилые городки, которые стали не просто символом освоения региона, но и своеобразным стандартом качества жизни. Первый расположен на острове Земля Александры, второй — на Котельном. Каждый комплекс рассчитан на непрерывное проживание до 150 военнослужащих в течение 18 месяцев. В их распоряжении есть комфортабельные жилые кубрики, спортивный зал, учебные классы, столовая.

Форпост ледовой блокады

Если посмотреть на карту, то сразу понимаешь, что базы на Земле Франца-Иосифа и Котельном — это часовые на "входе и выходе" из территориальных вод России в Арктике. В их арсенале сегодня самое современное вооружение и техника. Например, батарея комплекса "Бастион" — это 12 пусковых установок на базе тягача МЗКТ-7930, в кузове которого спрятаны два транспортно-пусковых контейнера со сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами "Оникс". На каждой стоит 290-килограммовая боевая часть. Ее разработкой занимался ядерный центр в Сарове. И хотя это обычный фугас, достаточно всего двух-трех ракет, чтобы потопить корабль класса фрегат. Пять "Ониксов" — авианосец.