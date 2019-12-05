Герман Клименко: то, что Пейдж и Брин больше не руководят Google, — закономерно

Известно, что классические бизнесы управляются, как правило, классическими управленцами без каких-то особых специализированных знаний. Для того чтобы руководить заводом, нужны не глубокие знания технологического процесса (это — компетенция главного инженера), необходимо уметь договариваться с партнерами, разбираться в кадрах и быть способным принимать резкие, но компетентные решения.
В то же время, когда только появился интернет, в этой отрасли не было никаких компетентных людей в возрасте, а была только молодежь, которая разбиралась в новых для того времени компьютерных технологиях.
Создателей меняют на управленцев
В этом отношении в Google идет совершенно закономерный процесс отхода создателей, у которых не было компетенций управления крупными компаниями, идет передача бизнеса в управленческие руки нормальных эффективных менеджеров. Речь идет о классических выпускниках MBA. Эти люди на самом деле тему глубоко не знают, но зато прекрасно понимают, как управлять крупными корпорациями. Мы видим это и на примере Facebook, когда Цукерберг согласился пустить к себе Microsoft, все же прислушавшись в итоге к инвесторам.
И мы видим неудачные примеры, когда компании в результате конфликта основателей и инвесторов просто тихо умирали. Медиамагнат Руперт Мердок в свое время купил социальную сеть MySpace, а через несколько лет продал ее, потеряв сотни миллионов долларов…
На самом деле это сложная задача — обеспечить сосуществование создателя и управленца. Создатель может быть хорошим программистом и вполне может справляться с управлением, когда цена ошибки невелика, а прибыль — высокая. А когда интернет-компании превращаются в промышленные корпорации, то руководить ими должны профессиональные управленцы. В этом нет ничего плохого. Это, по сути, признание того, что наша отрасль стала обыкновенной, такой же как нефтяной или автомобильный бизнес. То есть теперь здесь можно заниматься проектированием, сюда приходят институциональные инвесторы и т.д. Как бы это ни было грустно, но ни Пейджу, ни Брину там уже нет места.
По большому счету в современном интернете закончилась "эра Клондайка", когда каждый мог найти себе жилу. Можно сказать, что на смену отдельным старателям пришли профессиональные артельные золотодобытчики. Создателям же имеет больше смысла работать не в рамках старой компании, а заниматься новыми проектами.
Когда у вас есть избыточный кэш, когда вы не подчиняетесь мнению акционеров, вы можете бесконечно создавать социальные сети. Сколько создатели списали на Google+? Это, конечно, самая яркая история из целой серии ошибок компании, которая стоила ей огромных денег. Есть целое кладбище проектов Google: аналог Twitter — Wave, неудачный сервис хранения фотографий Picasa. Еще одна неудача — Google Reader.
Раздражение инвесторов
Все это, конечно, раздражает классических инвесторов, которые хотят избежать убытков. Традиционные компании не могут себе позволить такие потери. Если бы Ford позволял себе такое, то компания давно бы разорилась. Ни одна компания в мире не может позволить себе совершать столько ошибок, сколько их делали на своем пути интернет-компании. Мы проходили этот путь, потому что сверхприбыль внутри интернет-компаний с учетом капитализации и потенциального роста была такова, что это позиционировалось не как потеря денег для инвестора, а своего рода стоимость обучения.
Раньше все это было мило и допустимо, особенно учитывая, что мы ничего не знали ни об интернете, ни о социальном поведении в нем. Сейчас же появилось столько экспертов по интернету, а он стал обычной сферой экономической деятельности. В целом интернет превратился в предсказуемую индустрию и даже стал уже "душным". Все строится вокруг самых крупных игроков: все, что происходит сейчас в интернете, происходит около Google или Facebook. Если говорить о стартапах, то абсолютно все они ставят своей целью продаться Apple, Google и Facebook. Это уже обычная история для бизнеса — купля-продажа компаний.
В интернете уже нет необходимости изобретать бизнес-процессы. Интернет стал реальным сектором экономики, который не может позволить себе запускать высокорискованные проекты только для того, чтобы потом просто закрывать их.
То, что происходит сейчас с Google, характерно и для Рунета. Была известная дискуссия на Roem'e с участием Игоря Ашманова на тему "Яндекса". Он тогда выступил с очень любопытным тезисом, что "Яндекс" изначально был не обычной компанией в том смысле, что ею руководили люди, которые не являлись примером классического руководства бизнесом. Сейчас же уже появился огромный пласт менеджеров, которые понимают, что такое интернет, как с ним работать.
Черта первоначального этапа интернет-проектов — это когда они ассоциируются с именем основателя. Например, тот же "Яндекс" связывается с именем Аркадия Воложа. Он там есть, но постепенно мы все меньше о нем слышим. Это естественный тренд, он — везде. Возможно, когда-то мы увидим, как все основатели постепенно отойдут. Это не плохо и не хорошо. Это нормальная практика: создал — забрал деньги — ушел. Обычно создают одни, а руководят — другие. В интернете эти два качества на какое-то время совпали. Но только на какое-то. При этом важно понимать, что сейчас "пузырь" непрофессионального управления существует в сфере AI (искусственного интеллекта) и криптовалют.