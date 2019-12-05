Герман Клименко: то, что Пейдж и Брин больше не руководят Google, — закономерно

Известно, что классические бизнесы управляются, как правило, классическими управленцами без каких-то особых специализированных знаний. Для того чтобы руководить заводом, нужны не глубокие знания технологического процесса (это — компетенция главного инженера), необходимо уметь договариваться с партнерами, разбираться в кадрах и быть способным принимать резкие, но компетентные решения.

В то же время, когда только появился интернет, в этой отрасли не было никаких компетентных людей в возрасте, а была только молодежь, которая разбиралась в новых для того времени компьютерных технологиях.

Создателей меняют на управленцев

В этом отношении в Google идет совершенно закономерный процесс отхода создателей, у которых не было компетенций управления крупными компаниями, идет передача бизнеса в управленческие руки нормальных эффективных менеджеров. Речь идет о классических выпускниках MBA. Эти люди на самом деле тему глубоко не знают, но зато прекрасно понимают, как управлять крупными корпорациями. Мы видим это и на примере Facebook, когда Цукерберг согласился пустить к себе Microsoft, все же прислушавшись в итоге к инвесторам.

И мы видим неудачные примеры, когда компании в результате конфликта основателей и инвесторов просто тихо умирали. Медиамагнат Руперт Мердок в свое время купил социальную сеть MySpace, а через несколько лет продал ее, потеряв сотни миллионов долларов…

На самом деле это сложная задача — обеспечить сосуществование создателя и управленца. Создатель может быть хорошим программистом и вполне может справляться с управлением, когда цена ошибки невелика, а прибыль — высокая. А когда интернет-компании превращаются в промышленные корпорации, то руководить ими должны профессиональные управленцы. В этом нет ничего плохого. Это, по сути, признание того, что наша отрасль стала обыкновенной, такой же как нефтяной или автомобильный бизнес. То есть теперь здесь можно заниматься проектированием, сюда приходят институциональные инвесторы и т.д. Как бы это ни было грустно, но ни Пейджу, ни Брину там уже нет места.