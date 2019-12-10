Высокие каблуки как страдание. Как в Японии борются с дресс-кодом для женщин

Василий Головнин — о том, почему во многих японских компаниях женщин заставляют носить высокие каблуки и запрещают приходить на работу в очках

В Японии на этой неделе заработала общественная горячая линия, где можно пожаловаться на случаи так называемого павахара, как здесь произносят английский термин power harassment, издевательство над подчиненными со стороны начальства. Проект ведет группа адвокатов-энтузиастов, готовых защищать людей от унижений на работе. Ситуацией с "павахара" озаботились и в правительстве, где вынуждены реагировать на нарастающее общественное возмущение этой проблемой. В частности, чиновники Министерства здравоохранения, труда и благосостояния сейчас со всей дотошностью готовят инструкцию, где предполагается все разложить по полочкам: что конкретно является злоупотреблениями властью, что считать издевательствами над подчиненными и как на них реагировать. Под хэштегом #KuToo На днях это ведомство в сопровождении большой группы журналистов посетила популярная в Японии актриса и писательница Юми Исикава, которая предложила свое дополнение к этому списку. По ее мнению, в перечень издевательств со стороны начальства нужно обязательно включить действующее во многих компаниях правило, обязывающее женщин являться на работу на высоких каблуках. Довольно шумная кампания против этого по инициативе Исикавы стартовала с начала уходящего года. Первый текст актрисы в Twitter с призывом начать борьбу против высоких каблуков распространили десятки тысяч людей.

По аналогии с движением против сексуального насилия #MeToo кампания получила хэштег #KuToo — он основан на созвучии японских слов "куцу", обувь, и "куцуу" — страдание. Аббревиатура оказалась удачной: в декабре авторитетный совет в составе филологов, журналистов и известных в стране писателей включил ее в список десяти самых популярных в уходящем году новых слов и выражений. Термин получил и международную известность, а британская радиовещательная корпорация Би-Би-Си включила Исикаву в свой список "100 женщин, наиболее заметных в мире". В ноябре крупнейшая Японская конфедерация профсоюзов обнародовала результаты исследования, которое показало, что более 11% частных компаний в стране имеют четкие правила относительно высоты каблуков у туфель сотрудниц. В зависимости от характера работы они должны составлять от трех до семи сантиметров. Во многих фирмах таких написанных на бумаге правил как бы не существует, но они тем не менее достаточно жестко действуют на неформальном уровне. Как выглядит женщина в очках? Активисты движения считают, что заставлять женщин ходить на высоких каблуках для многих равносильно пытке — к концу дня ноги просто отваливаются. Есть и моральный аспект — такое принуждение воспринимают как дискриминацию и попытку использовать женщин в качестве сексуальной рекламы.

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Впрочем, каблуками дело не ограничивается. Посетители японских универмагов, приемных разнообразных компаний, нижних этажей офисных небоскребов непременно замечают очаровательных девушек в форменных костюмах и шапочках, которые за прилавками информационных центров отвечают на вопросы гостей или покупателей, соединяют их по телефону с нужными кабинетами и так далее. Как выяснилось, для таких служащих тоже выработаны жесткие и достаточно дискриминационные правила — им запрещено носить очки. Считается, что женщина в очках выглядит слишком серьезно, не располагает клиента к легкому и приятному разговору. В результате близоруким девушкам предлагается либо провести хирургическую коррекцию зрения, либо являться на службу в контактных линзах. Разумеется, такие правила действуют не везде. Однако репортеры газеты "Токио симбун" провели расследование и установили, что "запрет на очки" существует более чем в половине крупных японских компаний. Кстати, он действует и в авиакомпаниях в отношении стюардесс и стюардов. Однако там запрет имеет не эстетическое, а вполне практическое значение — очки можно уронить с носа во время турбулентности, что создаст угрозу безопасности как самой стюардессы, так и пассажиров. Кому полагается ходить в форме? Есть и другие запреты в отношении внешнего облика японских служащих — почти 60% участников опроса, проведенного упомянутой выше Японской конфедерацией профсоюзов, сообщили, что в их компаниях есть конкретные правила в отношении одежды сотрудников. Наиболее жесткие ограничения действуют, разумеется, в гостиницах, где значительная часть персонала ходит в форме установленного образца, — впрочем, такие порядки существуют по всему миру. Это же относится и к предприятиям общественного питания.