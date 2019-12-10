Стоит ли ждать спада нефтедобычи в США?

В начале декабря 2019 года состоялось важное для мирового нефтяного рынка событие. Страны — участники международного соглашения ОПЕК+ договорились о дополнительном суммарном сокращении объемов добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в срок до марта 2020 года. Таким образом, они существенно повысили порог действовавшего ранее ограничения в размере 1,2 млн баррелей в сутки. Поразительная легкость Это решение было принято на фоне достаточно комфортных нефтяных котировок. Фьючерсы на нефть сорта Brent в тот момент торговались в районе $63–64 за баррель, то есть вблизи максимальных значений за последние два с половиной месяца. Более того, Саудовская Аравия добровольно приняла на себя обязательство сдерживать нефтедобычу сверх собственной квоты еще на 400 тыс. баррелей в сутки. В то же время незадолго до саммита ОПЕК+ участники нефтяного рынка гадали о том, будет ли, по крайней мере, продлено уже действующее соглашение. Стоит обратить внимание и на то, что достаточно неожиданное решение о существенном сокращении суммарной квоты на добычу было согласовано и принято, кажется, с необычной легкостью. На этот раз мы не слышали сообщений о жарких спорах, которые характерны для заседаний в формате ОПЕК и ОПЕК+. С чем же связано столь решительное и дружное самоограничение "разношерстного" пула нефтедобывающих государств? По-видимому, они вынуждены принимать во внимание все возрастающие объемы добычи нефти в США. Подобная тактика фактически означает, что участники соглашения в формате ОПЕК+ добровольно уступают Соединенным Штатам часть своей доли рынка. Еще более пострадает Саудовская Аравия, которая принимает на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи. Это вполне объяснимо союзническими отношениями страны с США. В то же время дефицитный государственный бюджет Саудовской Аравии на 2019 год сверстан из расчета цены на нефть на уровне $80 за баррель. Таким образом, саудиты сделали сложный выбор между сохранением объемов экспорта и отпускных цен в пользу более высоких нефтяных котировок. Впрочем, им было необходимо поддержать нефтяной рынок в момент IPO акций государственной нефтекомпании Saudi Aramco. Их удалось разместить по верхней границе предполагавшегося ценового диапазона. Теперь было бы неплохо, чтобы они не подешевели после того, как начнут торговаться на бирже. Это связано с тем, что в 2021 году запланирован второй этап IPO Saudi Aramco. США наращивают объемы Мы в очередной раз убеждаемся в том, что "Восток — дело тонкое". Однако этот сюжет представляет собой лишь один из многочисленных факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок в среднесрочной перспективе. Со стратегической точки зрения более важным представляется вопрос о том, насколько США сумеют поддерживать текущие темпы роста объемов добычи нефти и когда этот рост может смениться спадом. Мнения аналитиков и представителей нефтяной отрасли на этот счет неоднозначны. Стоит начать с того, что пресловутая "сланцевая революция" в США действительно стала революцией для газового и нефтяного рынка в мировом масштабе. Благодаря технологиям добычи углеводородов из залежей сланцевых пород США перестали относиться к нефти как к стратегическому сырью, запасы которого необходимо оберегать. Эта страна теперь не опасается повторения острого топливного кризиса, случившегося в 1973 году.

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В результате смены энергетической политики Соединенные Штаты отменили запрет на экспорт нефти и впервые за несколько десятилетий стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. В том же 2018 году США сумели выйти на первое место по объему суточной добычи нефти в мире, опередив Россию и Саудовскую Аравию. Столь существенный прогресс нефтедобычи в Соединенных Штатах отчасти был достигнут и за счет введения в оборот новых традиционных нефтяных месторождений, в том числе и на континентальном шельфе. Однако не стоит преуменьшать значимость сланцевой нефти для нефтяной отрасли США. Для того чтобы оценить ее долю в общем объеме нефтедобычи, приведем недавно опубликованные данные Управления по энергетической информации (EIA). Среднесуточная добыча нефти в Штатах в 2019 году ожидается на уровне 12,29 млн баррелей в сутки. При этом объем добычи сланцевой нефти в декабре может составить 9,133 млн баррелей в сутки. Несложно подсчитать, что текущая доля сланцевой нефти в общем объеме добычи в США составляет порядка 75%, или около трех четвертей. Это очень много. Поэтому потенциально возможный спад сланцевой добычи в США способен оказать резкое угнетающее воздействие на общий объем добычи нефти в этой стране. Пока что EIA предполагает дальнейшее суммарное увеличение объема добычи нефти в США в 2020 году примерно на 1 млн баррелей в сутки, до уровня 13,29 млн баррелей. Себестоимость американского черного золота Тем не менее экономическая ситуация в североамериканской сланцевой отрасли уже в течение многих лет складывается не столь благополучно, как это могло бы показаться на первый взгляд. Это связано с рядом существенных недостатков сланцевой добычи углеводородов. Поэтому текущий прирост объемов добычи сланцевой нефти может оказаться нестабильным. В начале текущего десятилетия себестоимость сланцевой нефти была существенно выше себестоимости нефти, добываемой традиционным способом. Однако с начала 2011 года по середину 2014 года цены на черное золото были настолько высокими, что ранние сланцевые нефтяные проекты были вполне рентабельными. Однако к началу 2016 года цены на североамериканскую нефть марки Light Sweet упали более чем в три раза — с уровня $100 за баррель в район $30.

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Поскольку для нефтегазовой отрасли США характерно наличие большого количества некрупных компаний, мы услышали о массовых банкротствах нефтегазовых предприятий, работавших в сланцевой отрасли. Выжившие в то время компании все равно оказались обременены высокой долговой нагрузкой. Новое падение стоимости нефти с $75 до $45 за баррель, состоявшееся в конце 2018 года, стало объективным стимулом для второй волны банкротств в сланцевой отрасли. С начала 2019 года этот рынок покинули несколько десятков компаний. Одновременно с этими процессами наступило разочарование широкого класса инвесторов в финансовых перспективах сланцевой отрасли. Это отразилось даже на весьма крупных игроках. Например, второй крупнейший производитель природного газа в США Chesapeake Energy предупредил о своем возможном банкротстве в начале 2020 года. Десятилетие назад, в середине 2008 года, акции этой компании доходили в цене почти до $70. Но в настоящее время они торгуются на бирже примерно по 75 центов. Однако технический прогресс в сланцевой отрасли не стоит на месте. Поэтому неприятная когда-то ситуация с себестоимостью сланцевой нефти уже изменилась к лучшему. Во второй половине 2019 года себестоимость традиционной добычи нефти на Аляске составляет $55 за баррель, а на шельфе — порядка $65 за баррель. В то же время добыча "континентальной" сланцевой нефти сейчас обходится в среднем в $45. При взгляде на эти цифры становится понятно, почему три четверти текущей добычи нефти в США приходится именно на сланцевые месторождения. Недостатки сланцевой нефти Однако необходимо учитывать и технологические особенности нового метода добычи. Свежие скважины довольно быстро теряют свою продуктивность. Ее падение может составлять до 40% в год. Поэтому сланцевые компании вынуждены поддерживать высокие темпы бурения и даже их увеличивать. Уплотнение сетки скважин также служит причиной снижения их отдачи. Вполне очевидно, что в первую очередь разрабатываются самые богатые и перспективные сланцевые месторождения. Поскольку ресурсная база для сланцевой добычи также не бесконечна, ее качество начинает ухудшаться. Важным недостатком сланцевого метода добычи нефти являются попутные экологические проблемы. Технологии гидравлического разрыва пласта и горизонтального бурения наносят ущерб почве и загрязняют питьевую воду. Однако наличие обширных малонаселенных территорий в США пока позволяет закрывать глаза на эту проблему.

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