В помощь врачу: как искусственный интеллект меняет здравоохранение

Эльза Ганеева — о тех плюсах и ограничениях, которые есть у технологии ИИ в медицине

Искусственный интеллект (ИИ), безусловно, главная инновация XXI века, обладающая колоссальным значением для общества. Это сквозная технология, проникающая в каждый аспект нашей жизни. Уже сегодня, даже если мы этого не замечаем, ИИ повсюду среди нас: смартфоны умеют распознавать изображения с камеры, виртуальные ассистенты понимают наши команды и умеют на них отвечать, а решения для автоматического синхронного перевода могут сделать общение на разных языках совершенно свободным.

И это только начало: в технологии, призванной стать ключевым элементом четвертой индустриальной революции, кроется существенно более значимый потенциал. Если компьютеры научатся хорошо "видеть", представьте, что это значит для людей с нарушениями зрения. Если компьютеры научатся хорошо "слышать", представьте, как они могут помочь людям с нарушениями слуха. "Большие данные" — "пища" для ИИ Искусственный интеллект сегодня является одним из самых быстрорастущих сегментов мирового рынка здравоохранения: по прогнозам Frost&Sullivan, он достигнет $6,6 млрд до 2021 года. Такие впечатляющие темпы роста возможны благодаря огромным массивам данных, генерируемых людьми, зданиями, машинами, а также различными девайсами. Данные — это "пища" для искусственного интеллекта. Чем больше данных обработает алгоритм, тем более точно и корректно он сможет формулировать выводы на их основе. Медицина — сфера с большим количеством данных, в которой точность, пожалуй, является наиболее критичным фактором.

Благодаря обширным историческим медицинским данным искусственный интеллект может оказаться полезным при постановке диагноза и выборе подходящего лечения, предоставив врачу "третье мнение". При наличии всей имеющейся медицинской информации о конкретном заболевании ИИ сможет проанализировать ее и выяснить, какие методы лечения и препараты были наиболее эффективны за всю историю врачебной практики. Дополнительный объем информации генерируют также набирающие популярность различные носимые устройства. Сегодня существуют портативные измерители пульса и давления, устройства, способные постоянно контролировать сердечный ритм или уровень сахара в крови. По мере снижения их стоимости и расширения функционала уже ставших популярными фитнес-браслетов системы диагностики на базе ИИ получат еще больше данных о состоянии здоровья каждого конкретного пациента, предоставив врачу возможность точнее и эффективнее назначать план лечения и своевременно корректировать его в процессе. От теории к практике Прорыв в решениях в сфере медицины напрямую связан с развитием алгоритмов ИИ. В 2016 году, к примеру, искусственный интеллект, разработанный Microsoft, достиг уровня человека в распознавании речи, а за последние три года мы совершили несколько исторических прорывов в достижении паритета между компьютерами и людьми в переводе и понимании естественного языка. Созданная Google Alpha Go в 2016 году обыграла чемпиона мира по игре го Ли Седоля. Алгоритмы и методы обучения ИИ постоянно совершенствуются, и этот прогресс уже находит выражение в конкретных решениях и в медицинской сфере. Уже сегодня ИИ-сервисы могут анализировать медицинские изображения и находить на них настолько ранние признаки заболевания, которые врач пока не может заметить. "Третье мнение" особенно актуально для онкологических заболеваний, при которых раннее начало лечения способно существенно улучшить прогноз на скорое выздоровление. К примеру, проект InnerEye помогает онкологам-радиологам повышать эффективность лечения различных типов рака, ускоряя работу со снимками внутренних органов и тканей пациентов.

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