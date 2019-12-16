"Рыцарь Апокалипсиса" уходит на пенсию. Его заменит тяжелая ракета "Сармат"

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) прощаются с советским наследием — к 2024 году в наземной группировке баллистических ракет не останется изделий, произведенных во времена СССР. Все они будут заменены на самые современные мобильные и шахтные комплексы "Ярс" и тяжелые "Сарматы". Об этом рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Его слова свидетельствуют о том, что впервые в современной истории Россия не только "догонит", но и "перегонит" Америку в извечной гонке стратегических вооружений. Американцы получат "современные" ракеты не раньше 2027 года.

Описание Ракетный комплекс "Ярс" © Владимир Смирнов/ТАСС

Старость не в радость По данным сайта Стратегическое ядерное вооружение России, на начало 2017 года на вооружении РВСН было 286 ракетных комплексов, способных нести 958 ядерных боезарядов. Это 46 тяжелых ракет Р-36М2 "Воевода", или, как их еще называют на Западе, SS-18 Satan ("Сатана"), 30 ракет УР-100НУТТХ (SS-19) "Стилет", 37 относительно современных подвижных грунтовых комплексов "Тополь" (SS-25), 60 комплексов "Тополь-М" шахтного базирования и 18 мобильных, 84 мобильных РС-24 "Ярс" и 12 шахтных. По советским меркам не много. Еще несколько лет назад группировка РВСН насчитывала более 700 ракет и несколько тысяч развернутых на них боеголовок. Но российско-американский договор СНВ-3 подвел черту — не более 1,5 тыс. боеголовок. А значит, и резкое уменьшение их носителей. Стоит ли от этого расстраиваться, вопрос риторический. На Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы мощностью 20 мегатонн. "Моноблочный" "Тополь" имеет боеголовку в 120, "Сатана" — забрасывает от 15 средних или до 10 тяжелых ядерных боеголовок мощностью 550 килотонн каждая. Их мощности вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли город размером с Нью-Йорк или даже целую страну. Ракета невосприимчива к действию электромагнитного импульса, что делает ее надежным оружием ответного удара в случае агрессии против России. Именно за это на Западе ей и дали имя "Рыцарь Апокалипсиса".

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Но суть не в этом. Ядерный потенциал сдерживания стремительно стареет. "Стилет" служит с 1967 года, "Сатана" — с 1975-го, "Тополь" — с 1988-го. Понятно, что машины постоянно проходят технический контроль. В начале нулевых годов для "Стилетов" даже удалось найти на Украине новые запчасти. За $50 млн "газовых" долгов мы выкупили у Киева 30 новеньких ступеней для нее. Они более 20 лет хранились на складе. Это позволило продлить срок службы ракет еще на несколько десятков лет. Но дело ведь в том, что уникальная по своим тактико-техническим характеристикам для 1960-х годов ракета, умеющая преодолевать систему ПРО и поражать цели на дистанции 10 тыс. км с точностью плюс/минус 350 м, не может считаться такой в наши дни. Хотя, по словам конструктора "Тополя-М" Юрия Соломонова, его ракета попадает точно в "кол" (бревно, используемое для мишени) — из Плесецка Архангельской области в мишень на полигоне Кура на Камчатке.

Описание Учебно-боевой пуск ракеты "Тополь-М", 2019 © Минобороны РФ/ТАСС

Количество качества В госпрограмме вооружений до 2020 года на создание серийного производства новых ракетных комплексов было выделено 77 млрд рублей, из них только на развитие предприятий — 15. Половину этой суммы получил Красноярский машиностроительный завод. Именно на нем производят сегодня самые современные морские баллистические ракеты "Синева" и "Лайнер", а в перспективе планируют и "Сармат". Завершение модернизации производственных линий "Красмаша" означает, что российская промышленность готова к серийному выпуску тяжелых ракет. В СССР единственным их производителем был завод "Южмаш" в украинском Днепропетровске. Именно там делали "Воеводы". После развала Советского Союза Россия на три с лишним десятилетия осталась без соответствующих мощностей и возможностей. Но все меняется, и рождение "Сармата" тому пример.

Описание Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат" © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Сергей Каракаев сообщал, что новая машина поступит на вооружение ракетных дивизий под Оренбургом и Красноярском. Ее разработкой занимается НПО машиностроения из подмосковного Реутова и ГРЦ им. Макеева из Миасса — главный разработчик всех морских баллистических ракет для атомных подводных лодок. Испытания комплекса идут с 2016 года. Как говорят конструкторы, от предшественника "Сармат" будут отличать несколько моментов. Во-первых, новая машина будет в два раза легче ("Воевода" весил 200 тонн). Во-вторых, превзойдет его по энергетической эффективности. Бывший замминистра обороны Юрий Борисов отмечал, что дальность полета ракеты превысит 11 тыс. км. До последнего времени на такое расстояние у нас летала только одна машина — морская баллистическая ракета РСМ-54 "Синева" производства того же ГРЦ им. Макеева для атомных подводных лодок проекта 667БДРМ типа "Дельфин".

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В ходе учений "Стабильность-2008" "Синевой" был установлен мировой рекорд дальности полета для ракет данного класса — 11,5 тыс. км. Эта жидкостная машина считается одной из лучших в своем классе по критерию "масса ракеты к забрасываемому ею весу". При весе 40 тонн она доставляет на расстояние более 11 тыс. км до 10 ядерных боеголовок. Бывший начальник Главного штаба РВСН Виктор Есин может добавить, что "Сармат" "может гибко реагировать на развитие американской Национальной противоракетной обороны (НПРО) до 2030 года". Главные требования к ней "заключаются в повышении ее энергетических характеристик, которые должны обеспечить преодоление существующей и перспективной системы НПРО США". Кроме того, эта энергетика, по словам Есина, должна позволить ракете наносить удары по целям не только через Северный, но и Южный полюс. При этом, по словам уже Каракаева, новый комплекс "Сармат" по многим характеристикам значительно превзойдет своего предшественника. "Например, в нем предусмотрена возможность установки, кроме существующих типов боевых блоков, широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых нового поколения ("Авангард" — прим. ТАСС.)", — сообщал он. Догнать и перегнать Российско-американские соглашения в области контроля за стратегическими вооружениями сделали большое дело для поддержания стабильности и мира. Москва и Вашингтон перестали меряться "ядерными дубинами" и перешли к взаимному диалогу. Его следствием стало подписание договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений. Впервые две страны договорились о том, что количество ядерных боеголовок и их носителей должно быть ограничено какими-то разумными рамками. Обменялись данными о месторасположении ракетных шахт, позволили друг другу инспектировать эти объекты.

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Открытость довела и до того, что о каждом испытательном запуске баллистической ракеты мы предупреждали партнера заранее и передавали телеметрию ее полета. Даже рассказывали о тех ракетах, что еще предстоит создать. Мы знаем о всех модернизациях американских Minuteman и Trident. А вот с "Сарматом" иная история. Это первая машина, созданная с "нуля" и поэтому не подлежащая декларированию. По этому поводу замглавы Стратегического командования Вооруженных сил США (USSTRATCOM) Дэвид Крити уже заявил, что Россия занимается разработкой ядерных вооружений, которыми не обладают Штаты. Вице-адмирал призвал Вашингтон "участвовать в гонке вооружений" и "заменить все сразу", чтобы остаться ядерной державой. "Наша цель не состоит в том, чтобы не отставать от России и участвовать в гонке вооружений. Вопрос в надлежащем сдерживании", — сказал он.

Описание Запуск ракеты Трайдент II, 2016 © U.S. Navy/John Kowalski