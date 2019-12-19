До свидания, наш ласковый эвок: как прошло прощание со "Звездными войнами"

Джордж Лукас не раз указывал на то, что фанаты созданной им вселенной полюбили ее совсем не за то, за что он сам. По его словам, "Звездные войны" задумывались как мыльная опера, где в центре сюжета находились семейные отношения героев, но никак не погони на космических кораблях, взрывы и бесконечные войны.

Описание Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" © Disney

На мыльную оперу в итоге оказались похожи скорее отношения за кадром, нежели в нем: после того как Лукас отошел от дел и продал Lucasfilm компании Disney, перед последней стояла непростая задача — перезапустить сагу в последней трилогии так, чтобы не разозлить фанатов. Поэтому студия выбрала безопасный вариант — доверить и сценарий, и режиссуру первого фильма Джей Джей Абрамсу. У него уже был опыт перезапуска c фильмом "Звездный путь", и он имел совершенно другое видение того, как должен выглядеть обновленный мир "Звездных войн", нежели Лукас. В итоге Абрамс практически повторил оригинальную трилогию и замаскировал это все новыми героями и по-диснеевски вселенским масштабом.

Описание Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" © Disney

Однако Райан Джонсон, принявший от него бразды правления во второй части "Звездных войн: Последние джедаи", спутал все карты и повел историю по неизведанным дорогам с уважительными цитатами в сторону оригинала, но при этом не превращая фильм в очередное старательное изложение. Он расцветил гомогенную вселенную вопросами о классовой борьбе и феминизме и установил интригующую связь между Рей и Кайло Реном с явным сексуальным подтекстом. А с ним, с подтекстом то есть, в "Звездных войнах" вообще тяжеловато, хотя вроде как любовных перипетий хоть отбавляй. Собственно, в финальном фильме из задумок Джонсона выжила только эта связь, уж больно это богатая тема, чтобы так от нее избавляться. Правда, все остальное джонсоновское наследие Джей Джей стер с лица франшизы, как Первый орден — флот повстанцев (у того же Джонсона).

Абрамс вернул все сюжетные линии на круги своя, то есть на путь бодрого повторения уже давно пройденного. Disney, как обычно, очень беспокоится о спойлерах, но здесь даже нет смысла описывать сюжет: он слишком объемный и насыщенный и одновременно предсказуемый. Фильм точно не даст вам заскучать, но смысла это ему не прибавит

Описание Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" © Disney

У режиссера получилось настоящее мета-мета: он ссылается не просто на оригинальную трилогию, но на свой первый фильм, ссылающийся на оригинал. Сопротивление по-прежнему в отчаянии, но бодрится, Рей сомневается в природе своей силы, как и все джедаи до нее, четверка героев По, Рей, Чубакка и Финн с, наверно, самым умилительным роботом вселенной BB8 и нелепым C3PO привычно геройствуют, а темная сторона хочет победить светлую. Абрамс настолько ленив (робок?), что даже не пытается придумать нового злодея и возвращает Палпатина. Все-таки Сноук был недостаточно устрашающ и харизматичен, о чем красноречиво намекнул Джонсон во второй части, благополучно его прикончив. А согласно философии Абрамса, нет ничего лучше хорошо забытого старого. Даже герой По в итоге попадает в ту же ловушку и окончательно превращается в заменителя Хана Соло, приобретая не только его черты характера, но и факты биографии. Вдобавок Абрамс прислушался к жалобам Лукаса и приправил сюжет разными кровными интригами, превратив картину в настоящую космическую "Санта-Барбару".

Описание Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" © Disney

Завершать сагу, которая растянулась более чем на сорок лет, — дело неблагодарное. Все-таки финальный фильм не может быть полностью самостоятельным, но у него и нет такой задачи. Но и поставить жирную точку Абрамсу не хватает характера, и его синдром отличника дает о себе знать. "Звездные войны: Скайуокер. Восход" как будто хочет вспомнить всех героев саги (даже эвокам места хватает!), поэтому фильм становится похож на творческий капустник. Он как бы помогает фанатам проститься с любимыми героями и как можно безболезненнее их отпустить

Описание Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" © Disney