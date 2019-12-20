Юбилей поправки Джексона — Вэника, или Краткая история санкций Запада против России

Ровно 45 лет назад, в декабре 1974 года, Конгресс США одобрил так называемую поправку Джексона — Вэника. Это дополнение к закону о торговле США устанавливало запрет на предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле, а также на выдачу государственных кредитов и кредитных гарантий странам с нерыночной экономикой, препятствующим эмиграции и нарушающим другие права человека. Кроме того, поправка предполагала введение против таких государств дискриминационных тарифов и сборов. Стоит отметить, что указанные меры и формулировки очень напоминают нынешнюю риторику со стороны США в отношении РФ и других неугодных стран. Позднее мы еще вернемся к явным историческим параллелям по этому поводу. Под действие поправки Джексона — Вэника в свое время попал Советский Союз и ставшая его правопреемницей современная Россия. Впрочем, в отношении СССР и РФ она фактически перестала применяться еще в 1989 году. Но официально эта законодательная норма действовала для нашей страны вплоть до 2012 года. Одновременно с отменой поправки Джексона — Вэника в отношении РФ вступил в силу "акт Магнитского". Он предполагает возможность введения персональных санкций в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека и принципа верховенства права в России. Таким образом, формальное улучшение торговых условий для РФ со стороны США стало первым шагом к новой экономической и политической конфронтации. Ну а после известных событий 2014 года наметилось поэтапное ужесточение санкционного режима в отношении России со стороны "коллективного Запада", которое продолжается и сейчас, в конце 2019 года. Более того, эта тенденция уже приняла долгосрочный характер.

Описание Президент США Барак Обама во время подписания "акта Магнитского", 14 декабря 2012 года © AP Photo/Charles Dharapak

В середине декабря 2019 года в Сенате США продвигается очередной пакет болезненных ограничительных мер в отношении РФ, который уже получил собственное громкое название. Его именуют не иначе как "санкции из ада". Кроме того, начались разговоры о возможности введения еще одного пакета санкций, поводом для которого выступает предполагаемое российское военное присутствие в Ливии. Таким образом, период потепления отношений между РФ и США сменился очередной эскалацией. В российской истории это происходит далеко не в первый раз. Если проследить хронологию внешних санкций, то становится вполне очевидно, что они носят характер "хронического" процесса, который развивается лишь с некоторыми сюжетными вариациями. Санкции времен Ивана Грозного Первые исторические упоминания по поводу внешних ограничительных мер в отношении России относятся еще к временам царя Ивана Грозного. Уже в то время перед нашей страной стояла задача проведения стремительной "индустриализации". С этой целью в 1548 году в разных городах Европы были завербованы 123 мастера различных профессий. Однако они не попали в Россию из-за фактического запрета со стороны руководства Ливонского ордена. Уже тогда наши "западные партнеры" всерьез препятствовали освоению Россией современных для того времени военных технологий. В частности, они очень опасались развития артиллерии Московии. К тому же времени относится и одна из первых широких "черных PR-кампаний" в отношении Руси.

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Надо признать, что страх западных правителей перед "варварами с востока" был и остается вполне обоснованным. История показала, что в ходе крупных военных конфликтов русская армия и советские войска занимали Париж и Берлин, не говоря уже о менее громких военных победах. Поэтому политика поддержания контролируемого технологического отставания России как одна из мер защиты от угрозы с ее стороны берет начало еще в период позднего Средневековья. К тому же историческому периоду относятся и прообразы первых "цветных революций". Во время Смуты на власть в стране претендовали многочисленные самозванцы. Они нередко пользовались поддержкой со стороны западных соседей. Польша и Швеция целенаправленно стремились к тому, чтобы Россия превратилась в их колониальную окраину. Последствия столь длительного экономического и политического давления были преодолены лишь во времена Петра I, который в прямом и в переносном смысле прорубил окна в Европу и в Азию. Опять же, это потребовало стремительного преодоления технологического и военного отставания России от западных стран. Для достижения этой цели был предпринят целый ряд реформ, носивших, мягко говоря, непопулярный характер. Санкции против СССР В связи с этим вполне уместно провести исторические параллели с более поздней индустриализацией в СССР. Она сопровождалась национализацией предприятий, коллективизацией, использованием принудительного труда, репрессиями и увеличением налогов. Кроме того, государство пошло на распродажу природных ресурсов, художественных ценностей и золотого запаса. К слову, уровень жизни в Советском Союзе в период с 1928 по 1933 год упал примерно в два раза. Настолько же вырос и объем промышленного производства. Иными словами, страна в очередной раз пошла на жертвы в условиях крайне враждебного внешнего окружения. Историю экономических санкций против СССР также уместно разделить на несколько периодов ужесточения и ослабления. В начале XX века США уже стали влиятельной мировой державой. Первые экономические санкции против Советской России были объявлены в октябре 1919 года именно по инициативе госсекретаря Соединенных Штатов Роберта Лансинга. К ним присоединились Великобритания и Франция. Для этого имелись вполне объективные экономические причины. В результате радикальной смены политического режима в стране сильно пострадали интересы всех иностранных компаний. Стратегия экономического удушения СССР была принята в результате осознания того факта, что свергнуть новую власть в молодом государстве силовым путем уже невозможно. Но в следующем году новые ограничительные меры все же были ослаблены по тактическим соображениям. А к 1925 году они были полностью сняты. В результате импорт североамериканских товаров в СССР превысил объемы поставок европейской продукции.

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Однако одновременно с этим в отношении Советской России была введена так называемая золотая блокада. Крупнейшие западные страны отказались поставлять свои товары за золото и начали поставлять их только в обмен на такие сырьевые товары, как нефть, зерно и лес. Начиная с 1930 года, западные технологии и оборудование поставлялись в СССР только за зерно. Что стало одной из причин голода 1932–1933 годов, жертвами которого, по некоторым оценкам, стали около 7 млн человек. Некоторое ослабление ограничительных мер произошло лишь после 1934 года. Однако эта экономическая оттепель также носила временный характер. После начала советско-финской войны США ввели против СССР "моральное эмбарго", которое предполагало запрет на поставки авиационной техники и материалов для авиационной промышленности. Разгоревшаяся вскоре Вторая мировая война сделала США и СССР военными союзниками, в результате чего заокеанские санкции были отменены. Что не помешало "западным партнерам", в частности Англии, по прямому приказу Черчилля в апреле 1945 года (!) разработать и представить план вторжения в советскую зону оккупации Германии 1 июля 1945 года, используя пленный вермахт и войска СС. Новая волна санкций против Советского Союза началась уже с 1947 года в результате принятия в США "доктрины Трумэна". Ее суть заключалась в сдерживании общего экономического и технологического развития СССР. А с 1974 года вступила в силу уже упомянутая выше поправка Джексона — Вэника.

Описание Президент США Гарри Трумэн, 1947 год © AP Photo

Оборотной стороной такой экономической политики западных стран стало развитие Советского Союза по пути автаркии, или системы замкнутого воспроизводства с минимальной зависимостью от других стран. Масштабы столь крупного государства это вполне позволяли. Явным негативным последствием подобной модели развития стал так называемый железный занавес, который сформировал не только экономическое, но и культурное отчуждение страны от капиталистического мира. Одним из ярких отражений этой тенденции выступил взаимный бойкот двумя супердержавами Олимпиад в Москве в 1980 году и в Лос-Анджелесе в 1984 году. Сейчас тема спортивных санкций против РФ получила второе дыхание. Не будем забывать о том, что "большой спорт" остается видимым продолжением глобальной политики. Санкции vs помощь На основе всех этих фактов и факторов можно сделать вывод, что попытки экономического сдерживания России со стороны "коллективного Запада" вызваны вполне экономическими причинами. Надо признать, что крупнейшие и наиболее развитые государства не в состоянии избежать соперничества в разных формах на мировой арене. Вместе с тем не будем забывать о том, что американский ленд-лиз помог Советскому Союзу выиграть Вторую мировую войну. Эта помощь поставлялась в долг, который не индексировался и позднее был практически списан (на 93,5%). Споры по этому поводу продолжались вплоть до 1972 года, а последние выплаты по нему Россия произвела в августе 2006 года.

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