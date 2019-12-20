{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мнение

Юбилей поправки Джексона — Вэника, или Краткая история санкций Запада против России

ХАНОВ Михаил 
Управляющий директор ИК "Алго Капитал"
Михаил Ханов — о том, что лежит в основе противостояния западных стран и РФ

Ровно 45 лет назад, в декабре 1974 года, Конгресс США одобрил так называемую поправку Джексона — Вэника. Это дополнение к закону о торговле США устанавливало запрет на предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле, а также на выдачу государственных кредитов и кредитных гарантий странам с нерыночной экономикой, препятствующим эмиграции и нарушающим другие права человека. Кроме того, поправка предполагала введение против таких государств дискриминационных тарифов и сборов. Стоит отметить, что указанные меры и формулировки очень напоминают нынешнюю риторику со стороны США в отношении РФ и других неугодных стран. Позднее мы еще вернемся к явным историческим параллелям по этому поводу.

Под действие поправки Джексона — Вэника в свое время попал Советский Союз и ставшая его правопреемницей современная Россия. Впрочем, в отношении СССР и РФ она фактически перестала применяться еще в 1989 году. Но официально эта законодательная норма действовала для нашей страны вплоть до 2012 года.

Одновременно с отменой поправки Джексона — Вэника в отношении РФ вступил в силу "акт Магнитского". Он предполагает возможность введения персональных санкций в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека и принципа верховенства права в России. Таким образом, формальное улучшение торговых условий для РФ со стороны США стало первым шагом к новой экономической и политической конфронтации. Ну а после известных событий 2014 года наметилось поэтапное ужесточение санкционного режима в отношении России со стороны "коллективного Запада", которое продолжается и сейчас, в конце 2019 года. Более того, эта тенденция уже приняла долгосрочный характер.

Президент США Барак Обама во время подписания "акта Магнитского", 14 декабря 2012 года AP Photo/Charles Dharapak
Описание
Президент США Барак Обама во время подписания "акта Магнитского", 14 декабря 2012 года
© AP Photo/Charles Dharapak

В середине декабря 2019 года в Сенате США продвигается очередной пакет болезненных ограничительных мер в отношении РФ, который уже получил собственное громкое название. Его именуют не иначе как "санкции из ада". Кроме того, начались разговоры о возможности введения еще одного пакета санкций, поводом для которого выступает предполагаемое российское военное присутствие в Ливии.

Таким образом, период потепления отношений между РФ и США сменился очередной эскалацией. В российской истории это происходит далеко не в первый раз. Если проследить хронологию внешних санкций, то становится вполне очевидно, что они носят характер "хронического" процесса, который развивается лишь с некоторыми сюжетными вариациями.

Санкции времен Ивана Грозного

Первые исторические упоминания по поводу внешних ограничительных мер в отношении России относятся еще к временам царя Ивана Грозного. Уже в то время перед нашей страной стояла задача проведения стремительной "индустриализации". С этой целью в 1548 году в разных городах Европы были завербованы 123 мастера различных профессий. Однако они не попали в Россию из-за фактического запрета со стороны руководства Ливонского ордена. Уже тогда наши "западные партнеры" всерьез препятствовали освоению Россией современных для того времени военных технологий. В частности, они очень опасались развития артиллерии Московии. К тому же времени относится и одна из первых широких "черных PR-кампаний" в отношении Руси.

На эту тему
Санкции как часть оборонного бюджета. Какие антироссийские меры подготовили сенаторы США?

Надо признать, что страх западных правителей перед "варварами с востока" был и остается вполне обоснованным. История показала, что в ходе крупных военных конфликтов русская армия и советские войска занимали Париж и Берлин, не говоря уже о менее громких военных победах. Поэтому политика поддержания контролируемого технологического отставания России как одна из мер защиты от угрозы с ее стороны берет начало еще в период позднего Средневековья.

К тому же историческому периоду относятся и прообразы первых "цветных революций". Во время Смуты на власть в стране претендовали многочисленные самозванцы. Они нередко пользовались поддержкой со стороны западных соседей. Польша и Швеция целенаправленно стремились к тому, чтобы Россия превратилась в их колониальную окраину.

Последствия столь длительного экономического и политического давления были преодолены лишь во времена Петра I, который в прямом и в переносном смысле прорубил окна в Европу и в Азию. Опять же, это потребовало стремительного преодоления технологического и военного отставания России от западных стран. Для достижения этой цели был предпринят целый ряд реформ, носивших, мягко говоря, непопулярный характер.

Санкции против СССР

В связи с этим вполне уместно провести исторические параллели с более поздней индустриализацией в СССР. Она сопровождалась национализацией предприятий, коллективизацией, использованием принудительного труда, репрессиями и увеличением налогов. Кроме того, государство пошло на распродажу природных ресурсов, художественных ценностей и золотого запаса. К слову, уровень жизни в Советском Союзе в период с 1928 по 1933 год упал примерно в два раза. Настолько же вырос и объем промышленного производства. Иными словами, страна в очередной раз пошла на жертвы в условиях крайне враждебного внешнего окружения.

Историю экономических санкций против СССР также уместно разделить на несколько периодов ужесточения и ослабления. В начале XX века США уже стали влиятельной мировой державой. Первые экономические санкции против Советской России были объявлены в октябре 1919 года именно по инициативе госсекретаря Соединенных Штатов Роберта Лансинга. К ним присоединились Великобритания и Франция. Для этого имелись вполне объективные экономические причины. В результате радикальной смены политического режима в стране сильно пострадали интересы всех иностранных компаний.

Стратегия экономического удушения СССР была принята в результате осознания того факта, что свергнуть новую власть в молодом государстве силовым путем уже невозможно. Но в следующем году новые ограничительные меры все же были ослаблены по тактическим соображениям. А к 1925 году они были полностью сняты. В результате импорт североамериканских товаров в СССР превысил объемы поставок европейской продукции.

На эту тему
За что США вводили санкции в отношении России с 2014 года

Однако одновременно с этим в отношении Советской России была введена так называемая золотая блокада. Крупнейшие западные страны отказались поставлять свои товары за золото и начали поставлять их только в обмен на такие сырьевые товары, как нефть, зерно и лес. Начиная с 1930 года, западные технологии и оборудование поставлялись в СССР только за зерно. Что стало одной из причин голода 1932–1933 годов, жертвами которого, по некоторым оценкам, стали около 7 млн человек.

Некоторое ослабление ограничительных мер произошло лишь после 1934 года. Однако эта экономическая оттепель также носила временный характер. После начала советско-финской войны США ввели против СССР "моральное эмбарго", которое предполагало запрет на поставки авиационной техники и материалов для авиационной промышленности. Разгоревшаяся вскоре Вторая мировая война сделала США и СССР военными союзниками, в результате чего заокеанские санкции были отменены. Что не помешало "западным партнерам", в частности Англии, по прямому приказу Черчилля в апреле 1945 года (!) разработать и представить план вторжения в советскую зону оккупации Германии 1 июля 1945 года, используя пленный вермахт и войска СС.

Новая волна санкций против Советского Союза началась уже с 1947 года в результате принятия в США "доктрины Трумэна". Ее суть заключалась в сдерживании общего экономического и технологического развития СССР. А с 1974 года вступила в силу уже упомянутая выше поправка Джексона — Вэника.

Президент США Гарри Трумэн, 1947 год AP Photo
Описание
Президент США Гарри Трумэн, 1947 год
© AP Photo

Оборотной стороной такой экономической политики западных стран стало развитие Советского Союза по пути автаркии, или системы замкнутого воспроизводства с минимальной зависимостью от других стран. Масштабы столь крупного государства это вполне позволяли. Явным негативным последствием подобной модели развития стал так называемый железный занавес, который сформировал не только экономическое, но и культурное отчуждение страны от капиталистического мира. Одним из ярких отражений этой тенденции выступил взаимный бойкот двумя супердержавами Олимпиад в Москве в 1980 году и в Лос-Анджелесе в 1984 году. Сейчас тема спортивных санкций против РФ получила второе дыхание. Не будем забывать о том, что "большой спорт" остается видимым продолжением глобальной политики.

Санкции vs помощь

На основе всех этих фактов и факторов можно сделать вывод, что попытки экономического сдерживания России со стороны "коллективного Запада" вызваны вполне экономическими причинами. Надо признать, что крупнейшие и наиболее развитые государства не в состоянии избежать соперничества в разных формах на мировой арене.

Вместе с тем не будем забывать о том, что американский ленд-лиз помог Советскому Союзу выиграть Вторую мировую войну. Эта помощь поставлялась в долг, который не индексировался и позднее был практически списан (на 93,5%). Споры по этому поводу продолжались вплоть до 1972 года, а последние выплаты по нему Россия произвела в августе 2006 года.

На эту тему
Рубль не боится санкций. Откуда у российской валюты иммунитет?

Если же отвлечься от политики и экономики, то стоит помнить и про факт отправки гуманитарного груза в голодающую Россию в 1892 году. Согласно открытым данным, граждане США в порядке частной инициативы на добровольной основе собрали около 10 тыс. тонн гуманитарного груза, который был доставлен на пяти пароходах. Правительство США не одобрило этот жест помощи, но оказалось не в силах его запретить.

В память о тех событиях Иван Айвазовский написал две картины, которые не слишком известны широкой публике. Одна из них называется "Корабль помощи" и изображает встречу судна с гуманитарным грузом из США. Другое полотно было названо "Раздача продовольствия". Уникальность картины в том, что на ней одновременно присутствуют российский триколор и североамериканский звездно-полосатый флаг. Судьба картин оказалась непростой. На родине они оказались неугодны, и автор очень скоро передал эти полотна в дар вашингтонской галерее Коркоран.

Поэтому не стоит демонизировать США и "коллективный Запад", но необходимо учитывать присущие им прагматичность, цинизм и заботу в первую очередь о собственных интересах и прибылях. В конце концов, это качество является одним из краеугольных камней капиталистического строя, который долгое время стремился доказать свое превосходство над социалистической моделью экономики. И самым взвешенным и коротким ответом на вопрос "почему они это делают?" будет — "потому что могут". А самым верным способом противостоять санкционному давлению будет построение собственной сопоставимой по силе экономики в партнерстве, пусть временном, с теми развитыми державами, которые также попали под санкции "по праву сильного".

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
Реклама на ТАСС
Бюджет Тамбовской области на 2020 год приняли с дефицитом в 2,4 млрд рублей
Доходная часть бюджета составит 47,6 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС