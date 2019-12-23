России нужно больше скоростных магистралей: ставка на платные дороги оправданна?

Во всех странах Европы (а также во всех развитых странах мира) система скоростных платных дорог существует давным-давно. Вообще же первой страной, где в наше время открыли платную дорогу, стала Италия — 50-километровый участок магистрали под Миланом заработал еще в 1924 году. В 50–60-е годы прошлого века во Франции, Испании и других странах стартовало массовое строительство таких магистралей, но уже на основе концессионных отношений. Это позволило обеспечить быстрое развитие инфраструктуры без использования крупных государственных вложений. И вот десять лет назад первый платный участок дороги появился и в России. С тех пор открыто уже около 2 тыс. км таких магистралей. Много это? Мало? На Питер В ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин запустил движение транспорта по последнему, восьмому участку трассы М-11 "Нева" (Москва — Санкт-Петербург) и тем самым открыл дорогу в целом. Она стала одной из самых масштабных транспортных строек: работы стартовали еще в 2010 году и обошлись государству в 372 млрд рублей; еще 148 млрд рублей добавили частные инвесторы. Хватало при строительстве и проблем: в самом начале работы были приостановлены на год из-за протестов защитников Химкинского леса. Кстати, та история послужила уроком строителям: теперь работа с местными жителями начинается еще до начала (!) стадии проектирования, чтобы избежать возможных конфликтов в ходе строительства. И пошла на пользу природе: в качестве компенсации было высажено свыше миллиона новых деревьев, а Химкинский лес очистили от бытового мусора.

Новая трасса протяженностью 670 км позволяет без проблем и с соблюдением скоростного режима проехать от МКАД до КАД за шесть — шесть с половиной часов — сам пробовал! Ограничение скорости — 110 км/ч (весной обещают увеличить до 130 км/ч), но большая часть потока идет быстрее, так как камер видеофиксации нарушений на трассе пока мало. Трасса по большей части имеет четыре полосы движения — по две в каждую сторону; шесть (и более) полос организовано лишь на подъездах к Москве и к Санкт-Петербургу. Что особенно приятно — магистраль освещена на всем своем протяжении. При этом стоимость проезда — вполне щадящая: для легкового автомобиля она составляет 1,3–2 тыс. рублей (в зависимости от времени суток и наличия транспондера). Для сравнения: поездка по французским трассам А6 и А7 от Парижа до Марселя, 680 км, обойдется в €65, или 4,2 тыс. рублей. Правда, у нашей дороги еще есть недоработки. Так, в Тверской области (на обходе Твери) платная магистраль прерывается и переходит в бесплатную М-10. Это — временное решение, связанное с тем, что этот участок не был изначально запланирован. Сейчас начинаются проектные работы, и новый, скоростной северный обход Твери может появиться уже через три-четыре года. На участках в Новгородской и Ленинградской областях (они сдавались последними) еще мало АЗС, расстояние между ними может достигать 70 км. При этом часть заправок — временные, контейнерного типа (всего два "пистолета", оплата только по карте); они размещаются на площадках отдыха.

В госкомпании "Автодор", которая отвечает за создание в стране опорной сети скоростных дорог, обещают построить и открыть более десяти АЗС в составе многофункциональных зон (с кафе, туалетами, зонами отдыха) в течение 2020 года. Есть пока проблемы и со стабильной сотовой связью, но в "Автодоре" клянутся организовать устойчивый прием голосового сигнала до конца 2019 года, а интернет — в 2020 году. Кстати, уже по первым данным, скоростная трасса "Нева" перетянула к себе до 30% всего автомобильного транспортного потока между двумя столицами. В первую очередь ее выбирают коммерческие перевозчики, для которых важна скорость доставки грузов, и транзитные путешественники. Местные автомобилисты, естественно, предпочитают пользоваться бесплатными дорогами. Но это нормально, это — мировая практика. Главное, что у людей, как и положено по закону, есть выбор между платной (быстрой и комфортабельной) и бесплатной трассами.

Куда поедем Сейчас в России всех дорог первой категории (скоростных автомагистралей) немногим более 5 тыс. км, что, конечно же, очень и очень мало. И для нормального развития экономики (для сравнения: в Европе средняя скорость перемещения грузов — около 800 км/сутки, у нас — едва ли 300), и для нормальных поездок по стране. Про развитие туризма я вообще молчу. Пока заработал лишь коридор "Север — Юг" (трассы М-11 "Нева" и М-4 "Дон"), но для полноценной работы нужно еще ввести в строй Центральную кольцевую дорогу (ЦКАД). Это случится, по планам, через год-два.

Трассы, обеспечивающие движение на запад (М-1 "Беларусь") и юго-запад (М-3 "Украина"), пока с транспортным потоком справляются, но скоростными их можно назвать с очень большой натяжкой — им не помешает серьезная реконструкция (что тоже запланировано). Но на самом деле в ХХI веке нужна новая концепция развития опорной сети автодорог России, отличная от той, что складывалась веками, когда все дороги вели к Москве и все грузы перемещались по стране тоже через столицу.

Госкомпания "Автодор" разработала такую концепцию, рассчитанную на 15 лет вперед. Впервые планируется построить хордовые магистрали в обход столицы; они пройдут по направлениям Санкт-Петербург — Ярославль — Пермь и Саратов — Тамбов — Псков. Появится трасса от Набережных Челнов через Екатеринбург, Омск в Новосибирск. Общая протяженность скоростных магистралей увеличится с 5 тыс. до 17,6 тыс. км (к 2035 году). Причем до трети из необходимых для такого масштабного строительства средств могут выделить частные инвесторы.

Но это, что называется, дальние планы. Есть и более конкретные, уже воплощенные в строчки бюджетов и первые проекты. Так, первый участок новой скоростной магистрали М-12 Москва — Казань, как рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов на заседании правительственной комиссии по транспорту, начнут строить уже летом 2020 года. Причем одновременно с двух сторон — стартует строительство участка от Москвы до Владимира (с обходом Балашихи, Ногинска и, собственно, самого Владимира) и обхода Тольятти с новым мостом через Волгу. Полностью завершить сооружение магистрали (включая участок, соединяющий трассу с переходом на границе с Казахстаном) планируется в 2027 году.

Тогда же полноценно начнет действовать международный транспортный коридор Европа — Западный Китай (наши трассы — его важнейшая часть). А далее скоростная магистраль Москва — Казань может быть продлена до Сибири — Тюмени, Омска, Новосибирска, Кемерово… Потом, надеюсь, будет и продолжение — до Хабаровска. Кстати, в ближайшие годы на востоке страны стартует строительство новой дороги между крупнейшими городами региона — Комсомольском-на-Амуре, Хабаровском и Владивостоком. Словом, в итоге на карте России появится магистраль, которая свяжет Санкт-Петербург и Дальний Восток. Красота!

Описание Строительство ЦКАД, 2018 © Валерий Шарифулин/ТАСС

Но и это еще далеко не все: активно будут строиться дороги и на юге России. До 2030 года на базе существующей сети появится магистраль Дербент — Махачкала — Грозный — Нальчик; она будет примыкать к трассе М-4 "Дон", минуя Краснодар. Будут реконструированы и расширены дороги от Волгограда через Астрахань в Грозный и, возможно, дальше — до грузинской границы и Тбилиси. И вдоль черноморского побережья тоже должна пройти новая скоростная дорога — от Сочи до Новороссийска как минимум. Иначе как развиваться курортной зоне?

Фантастика, скажете вы? Именно так выглядят пока многие перспективные проекты. Но на некоторые средства уже зарезервированы; целый ряд магистралей уже "прописаны" в "дорожной" части комплексного плана развития и расширения магистральной инфраструктуры (это, напомню, национальный проект с перспективным финансированием в 6,3 трлн рублей). В него входят: международный коридор Европа — Западный Китай (он состоит из М-11, ЦКАД, М-12 Москва — Казань, ответвления в сторону Самары, Оренбурга до границы с Казахстаном), а также обходы 12 городов. Причем, чтобы сразу было понятно: новая опорная сеть будет состоять не только из платных трасс, но и бесплатных дорог федерального и регионального назначения. Однако планируется, что основные дороги, в первую очередь те, что составят коридор Европа — Западный Китай, будут платными.

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Если говорить о тех механизмах, которые будут использованы при строительстве скоростных дорог, то упор будет делаться на концессии и государственно-частное партнерство (ГЧП). В результате, по расчетам специалистов "Автодора", грузы и пассажиры от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном смогут доехать за 18 часов, а от Екатеринбурга до черноморского побережья — за 22 часа. Как платить Сегодня в России действует, возможно, одна из самых прогрессивных систем оплаты проезда по скоростным дорогам (сужу по собственному опыту, ведь пришлось поездить по самым разным трассам в Европе, США, Китае…). Принимаются наличные, банковские карты; более миллиона пользователей уже обзавелись транспондерами — бесконтактными приборами, позволяющими не только проезжать без остановки через ПВП (пункты взимания платы), но и серьезно сэкономить на оплате. Между прочим, крупные перевозчики все чаще выбирают именно платные трассы не только из-за высокой скорости доставки грузов, но и потому, что плата за проезд практически не отличается от суммы сборов системы "Платон". А когда есть выбор — понятно, в какую сторону его делать.